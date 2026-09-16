費城鶴山公所舉行中秋佳節團圓宴會 月圓人團圓 鄉情暖費城

鶴山公所四科職員及評議員合影。前排左5、6為主席李永華、溫學明

中秋月圓，鄉情綿長。9月14日，為慶祝中華民族傳統佳節中秋節，聯絡鄉親情誼，傳承中華優秀傳統文化，費城鶴山公所在太湖酒樓舉行中秋佳節團圓宴會。鶴山鄉親及僑界嘉賓歡聚一堂，共賞明月、共品佳餚、共敘鄉情，在歡樂祥和的氣氛中共同慶祝中秋佳節。

宴會現場張燈結彩，洋溢著濃濃的節日氣氛。鄉親們相見格外親切，大家互致中秋祝福，暢談生活、工作以及家鄉的發展變化。雖然身處海外，但一輪明月把大家的心緊緊聯繫在一起，濃濃的鄉情成為宴會最溫暖的主題。

鶴山公所主席李永華向各位鄉親和嘉賓致以節日問候和美好祝福，感謝大家長期以來對鶴山公所各項會務工作的關心、支持與參與。他表示，中秋節是中華民族重要的傳統節日，寄託著人們對團圓、幸福和美好生活的嚮往。對於身在海外的華僑華人而言，中秋更承載著濃厚的思鄉之情和桑梓情懷。鶴山公所一直重視團結鄉親、聯絡鄉誼，在服務會員、弘揚中華文化、參與社區公益以及關心家鄉發展等方面積極發揮作用。希望廣大鶴山鄉親繼續攜手同心，互相支持，在異國他鄉延續鶴山人的團結與溫情。

大費城僑學界秘書長吳日強也向鶴山鄉親送上中秋祝福，並對鶴山公所長期以來對僑學界聯繫會議工作的支持表示肯定，體現了海外鶴山鄉親團結互助、心系桑梓的良好傳統。他表示，希望今後繼續加強僑團之間的交流與合作，共同推動中華優秀傳統文化在海外薪火相傳。

團圓宴會上，美味佳餚一道道端上餐桌，鄉親們舉杯同慶、歡聲笑語不斷。大家品嘗象徵團圓的月餅和節日美食，互道祝福，共用溫馨時光。席間還安排了歌唱等聯歡活動，鄉親們踴躍參與，現場掌聲、笑聲和歌聲此起彼伏，節日氣氛不斷升溫。

主席溫學明表示，中秋是團圓的節日，也是凝聚鄉情的重要紐帶。團圓宴不僅讓鄉親們在繁忙的工作生活之餘相聚一堂，更增進了彼此之間的感情，增強了鶴山鄉親大家庭的凝聚力。

月圓人團圓，鄉情永相連。團圓宴會在一片溫馨祥和的氣氛中圓滿結束。鄉親們帶著節日的喜悅和美好的祝願惜別，期待下一次再相聚。