我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後兼職賺8萬 卻被追討百萬退休金

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

天普大學最大金主遭調查 5000萬捐款喊停

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
天普大學位於費城市區。(天普大學官方臉書)
天普大學位於費城市區。(天普大學官方臉書)

位於賓州費城的天普大學(Temple University)最大校友金主巴內特(Christopher M. Barnett)，因涉嫌洗錢、電信詐欺及醫療保健詐欺等罪遭聯邦刑事調查，原承諾捐給母校的5000萬元校史最大筆捐款也宣告喊停。

天普大學校長弗萊(John Fry)8日表示，巴內特已辭去校董會職務，校方並與他終止捐贈協議。巴內特是行為健康照護企業領導人，其經營的ABA Centers of America專為自閉症兒童提供服務。

校方去年10月高調宣布這筆5000萬元捐款，原將提供公共衛生學院(College of Public Health)使用。弗萊表示，依協議付款時程，目前尚無款項交付天普大學。由於聯邦調查涉及醫療保健詐欺，而捐款對象正是公共衛生學院，校方認為必須維護學校價值與聲譽，決定與巴內特劃清界限。

弗萊表示，他從法庭文件得知相關指控後，校方隨即聯繫巴內特；巴內特5日辭去校董職務，董事會7日聽取簡報後決定終止捐贈。公共衛生學院、文理學院院長頭銜，以及協助學生的「基本需求中心」，也將全面撤除巴內特冠名。

巴內特目前尚未被起訴，並強烈否認聯邦指控，表示將全力辯護。

聯邦調查人員去年12月持搜索令調查巴內特的微軟(Microsoft)帳戶及其他公司高層帳戶。調查人員指稱，ABA Centers of America涉嫌向保險公司收取不必要的治療費用，並偽造紀錄提高報銷金額；巴內特還涉嫌透過相關企業共同進行詐欺，包括ICBD Holdings及Exact Billing Solutions，並將部分款項用於奢華生活。ABA Centers of America目前另面臨多起民事訴訟。

精華 FAQ

  • 因巴內特遭聯邦刑事調查，涉及洗錢、電信詐欺與醫療保健詐欺，且捐款對象是公共衛生學院，校方認為須維護價值與聲譽，決定終止協議。

  • 校方原本宣布這筆5000萬元捐款將提供公共衛生學院使用，但依校長說法，按協議付款時程目前尚未有任何款項交付給天普大學。

  • 調查人員指稱他與旗下企業涉嫌向保險公司收取不必要治療費、偽造紀錄並挪用款項；巴內特尚未被起訴，且強烈否認所有聯邦指控。

費城

上一則

喬州大學系統創造251億元經濟效益 攀新高

下一則

國家公園130多項計畫 聯邦擱置超過2500萬元補助

延伸閱讀

教授涉中未完整披露 俄州大210萬和解

教授涉中未完整披露 俄州大210萬和解
泰國佛教又爆醜聞 高僧挪用億元捐款與女信徒私通

泰國佛教又爆醜聞 高僧挪用億元捐款與女信徒私通
飛機迷？間諜？涉拍攝美、加機場 中國留學生被起訴

飛機迷？間諜？涉拍攝美、加機場 中國留學生被起訴
財部新規：學校招生、獎學金考量種族 將失免稅資格

財部新規：學校招生、獎學金考量種族 將失免稅資格

熱門新聞

麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
世貿原爆點的救援人員。(陳羅柏／攝影)

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

2026-09-10 21:37
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
「南方四賤客」創作者麥特史東（左）與編劇特雷帕克（右）。（路透）

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

2026-09-08 17:28
運輸安全管理局（TSA）已在美國部分機場推出一項新計畫，讓符合資格、加入TSA PreCheck的會員即使沒有機票，也能通過安檢、進入登機門區域。（路透）

沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由

2026-09-09 13:48

超人氣

更多 >
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活
寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話