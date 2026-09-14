天普大學最大金主遭調查 5000萬捐款喊停

天普大學位於費城市區。(天普大學官方臉書)

位於賓州費城 的天普大學(Temple University)最大校友金主巴內特(Christopher M. Barnett)，因涉嫌洗錢、電信詐欺及醫療保健詐欺等罪遭聯邦刑事調查，原承諾捐給母校的5000萬元校史最大筆捐款也宣告喊停。

天普大學校長弗萊(John Fry)8日表示，巴內特已辭去校董會職務，校方並與他終止捐贈協議。巴內特是行為健康照護企業領導人，其經營的ABA Centers of America專為自閉症兒童提供服務。

校方去年10月高調宣布這筆5000萬元捐款，原將提供公共衛生學院(College of Public Health)使用。弗萊表示，依協議付款時程，目前尚無款項交付天普大學。由於聯邦調查涉及醫療保健詐欺，而捐款對象正是公共衛生學院，校方認為必須維護學校價值與聲譽，決定與巴內特劃清界限。

弗萊表示，他從法庭文件得知相關指控後，校方隨即聯繫巴內特；巴內特5日辭去校董職務，董事會7日聽取簡報後決定終止捐贈。公共衛生學院、文理學院院長頭銜，以及協助學生的「基本需求中心」，也將全面撤除巴內特冠名。

巴內特目前尚未被起訴，並強烈否認聯邦指控，表示將全力辯護。

聯邦調查人員去年12月持搜索令調查巴內特的微軟(Microsoft)帳戶及其他公司高層帳戶。調查人員指稱，ABA Centers of America涉嫌向保險公司收取不必要的治療費用，並偽造紀錄提高報銷金額；巴內特還涉嫌透過相關企業共同進行詐欺，包括ICBD Holdings及Exact Billing Solutions，並將部分款項用於奢華生活。ABA Centers of America目前另面臨多起民事訴訟。