我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後兼職賺8萬 卻被追討百萬退休金

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

分手費承諾縮水 費城名媛告84歲油王索4億

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

與情人分手通常只是換來一場心痛，但有時代價是4億元的訴訟。64歲的費城名媛斯佩爾(Oona Sperr)與84歲的德州石油大亨、億萬富翁巴斯(Sid Bass)分手後，指控他在兩人交往期間違背了對她的財務承諾。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，斯佩爾在訴訟文件指出她與巴斯(Sid Bass)自2014年起生活在「一段充滿愛與承諾的伴侶關係中」，「兩人作為伴侶非常幸福」，身價達44億元的巴斯更曾向斯佩爾承諾會一直在經濟上照顧她，並讓她取得他名下房產的持分。

訴狀指出巴斯的身體與認知能力自2023年開始衰退，曾三度輕微中風，腦部掃描也出現帕金森氏症跡象，酗酒更加劇他的顫抖症狀。

就在大約同一時期，克雷斯(Althea Viafora Kress)進入了巴斯的生活。訴狀稱克雷斯自2022年底開始接近巴斯，表面理由是她要請教如何投資她繼承的財產。但克雷斯開始誘導、操控巴斯並成功達成強制關係，2024年9月某天早餐後，巴斯只用兩句話就與斯佩爾分手：「我要分居。妳收拾東西離開。」

斯佩爾懷疑巴斯另有新歡，接下來幾周內她逐漸得知巴斯與克雷斯之間的關係。分手後，巴斯立即向斯佩爾承諾支付5000萬元的一次性款項，以及給予他在紐約房產中最小的一棟房子、另一處由她選擇的房產，還會提供工作人員支援，並負擔照顧她的96歲母親。

訴狀指出這些條件已經低於巴斯最初對她做出的承諾－她永遠不必獨立養活自己和母親，然而接下來幾個月裡，巴斯的承諾又進一步縮水。2025年1月，斯佩爾收到巴斯律師電郵寄來的一份「贍養協議」，內容包括承諾連續10年、每年支付500萬元，但否認先前承諾的任何房產所有權，也拒絕支付照顧她母親的費用等，這份協議還附帶一份保密協議。

斯佩爾遂提起訴訟要求4億元賠償，除了巴斯未實現財務承諾，她也因為這段關係放棄本在紐約的室內設計師工作，選擇照顧巴斯。

精華 FAQ

  • 原告是64歲的費城名媛斯佩爾，被告是84歲德州石油大亨、億萬富翁巴斯。斯佩爾主張兩人曾是伴侶，但分手後對方未履行財務承諾。

  • 她表示巴斯曾答應會長期在經濟上照顧她，並讓她取得其名下房產持分；分手後也曾提出一次性5,000萬元、房產與照護母親等條件。

  • 斯佩爾稱巴斯的承諾後來一再縮水，2025年1月寄來的贍養協議也否認房產權益與母親照護費用；她並指出自己為這段關係放棄工作，故提告求償4億元。

費城 石油 德州

上一則

國家公園130多項計畫 聯邦擱置超過2500萬元補助

下一則

馬州舒適退休要準備120萬 居民只存12萬

延伸閱讀

安徽人妻戀男主播 半年打賞390萬 夫把小王和平台都告了

安徽人妻戀男主播 半年打賞390萬 夫把小王和平台都告了
華男熱戀送房產、名牌包200萬 分手討回敗訴

華男熱戀送房產、名牌包200萬 分手討回敗訴
孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情
前員工控遭舊金山中華總商會高層12年性侵 還被威脅封口

前員工控遭舊金山中華總商會高層12年性侵 還被威脅封口

熱門新聞

麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
世貿原爆點的救援人員。(陳羅柏／攝影)

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

2026-09-10 21:37
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
「南方四賤客」創作者麥特史東（左）與編劇特雷帕克（右）。（路透）

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

2026-09-08 17:28
運輸安全管理局（TSA）已在美國部分機場推出一項新計畫，讓符合資格、加入TSA PreCheck的會員即使沒有機票，也能通過安檢、進入登機門區域。（路透）

沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由

2026-09-09 13:48

超人氣

更多 >
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活
寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話