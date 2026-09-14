分手費承諾縮水 費城名媛告84歲油王索4億

與情人分手通常只是換來一場心痛，但有時代價是4億元的訴訟。64歲的費城 名媛斯佩爾(Oona Sperr)與84歲的德州石油 大亨、億萬富翁巴斯(Sid Bass)分手後，指控他在兩人交往期間違背了對她的財務承諾。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，斯佩爾在訴訟文件指出她與巴斯(Sid Bass)自2014年起生活在「一段充滿愛與承諾的伴侶關係中」，「兩人作為伴侶非常幸福」，身價達44億元的巴斯更曾向斯佩爾承諾會一直在經濟上照顧她，並讓她取得他名下房產的持分。

訴狀指出巴斯的身體與認知能力自2023年開始衰退，曾三度輕微中風，腦部掃描也出現帕金森氏症跡象，酗酒更加劇他的顫抖症狀。

就在大約同一時期，克雷斯(Althea Viafora Kress)進入了巴斯的生活。訴狀稱克雷斯自2022年底開始接近巴斯，表面理由是她要請教如何投資她繼承的財產。但克雷斯開始誘導、操控巴斯並成功達成強制關係，2024年9月某天早餐後，巴斯只用兩句話就與斯佩爾分手：「我要分居。妳收拾東西離開。」

斯佩爾懷疑巴斯另有新歡，接下來幾周內她逐漸得知巴斯與克雷斯之間的關係。分手後，巴斯立即向斯佩爾承諾支付5000萬元的一次性款項，以及給予他在紐約房產中最小的一棟房子、另一處由她選擇的房產，還會提供工作人員支援，並負擔照顧她的96歲母親。

訴狀指出這些條件已經低於巴斯最初對她做出的承諾－她永遠不必獨立養活自己和母親，然而接下來幾個月裡，巴斯的承諾又進一步縮水。2025年1月，斯佩爾收到巴斯律師電郵寄來的一份「贍養協議」，內容包括承諾連續10年、每年支付500萬元，但否認先前承諾的任何房產所有權，也拒絕支付照顧她母親的費用等，這份協議還附帶一份保密協議。

斯佩爾遂提起訴訟要求4億元賠償，除了巴斯未實現財務承諾，她也因為這段關係放棄本在紐約的室內設計師工作，選擇照顧巴斯。