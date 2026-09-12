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賓州聯邦參議員費特曼遭爆無心工作 反批抹黑

編譯尤寶琪／綜合報導
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費特曼9日出現在共和黨大會，進一步引發關注。(路透)
費特曼9日出現在共和黨大會，進一步引發關注。(路透)

賓州民主黨聯邦參議員費特曼(John Fetterman)，猛烈抨擊「華爾街日報」(Wall Street Journal)上周一篇重磅報導中對他提出的指控。

「華爾街日報」報導稱，費特曼除了與保守派媒體明星建立關係和捍衛以色列之外，對他的工作「幾乎毫無興趣」。該報導還附有他與前任工作人員的短信截圖，稱費特曼經常缺席委員會會議，拒絕與殘疾退伍軍人交談，並且沒有出席在他家鄉附近殉職警官的葬禮。

「一如既往，謊言、半真半假的訊息、影射、抹黑和匿名攻擊，」費特曼對有線電視新聞網(CNN)表示，「無論有多少抹黑或謠言，我都會繼續為賓州服務，我為此感到自豪。」

他表示，「華爾街日報」的報導是「心懷不滿的員工對他發起的第三篇攻擊性文章」。在此之前，一群疑似費特曼的前員工，在社群媒體X上創建了一個帳號，並暗示將在未來幾天內發布更多對他不利的細節。

費特曼的聲明回應了「華爾街日報」報導中提及的具體事件，其中包括一些顯示費特曼去年駁回了賓州兒童醫院(Children's Hospital of Pennsylvania，CHOP)對可能削減醫療補助擔憂的截圖。

簡訊截圖顯示，費特曼詢問一名助手為何要與CHOP會面，且當助手告訴他CHOP擔心白卡(Medicaid)經費消減時，費特曼卻說他「並不擔心」。

「我相信他們只是想免費去趟華盛頓特區，」費特曼在簡訊中寫道。

費特曼告訴CNN，關於CHOP的簡訊只是個「愚蠢的玩笑，對此我真誠地道歉」，並指出根據他在X上發布的文章，他在2026年稍早就已經與CHOP官員會面。

當被問及為何缺席殉職警官的葬禮時，他表示自己已私下和公開表達了哀悼之情。根據「華爾街日報」報導，費特曼曾告訴他的助手，三個小時的葬禮「行不通」。

精華 FAQ

  • 報導稱費特曼除了與保守派媒體人士互動及捍衛以色列外，對工作幾乎沒興趣，並指他常缺席委員會會議、拒絕與殘疾退伍軍人交談。

  • 費特曼向CNN表示相關內容充滿謊言、半真半假訊息與抹黑，強調不論外界有多少攻擊，他都會繼續為賓州服務，並對部分簡訊玩笑致歉。

  • 他說CHOP相關簡訊只是愚蠢玩笑，已真誠道歉，並稱後來已與院方會面；至於未出席殉職警官葬禮，他表示曾私下與公開致哀。

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