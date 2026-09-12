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新州台灣夜市熱鬧登場 3000民眾踴躍參與

記者孫影真／新州報導
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豐富多元的舞台表演吸引了爆滿的觀眾。（記者孫影真／攝影）
豐富多元的舞台表演吸引了爆滿的觀眾。（記者孫影真／攝影）

第二屆新澤西台灣夜市」(Taiwan Yes! Market)日前在橋水市購物中心登場；自去年首場市集轟動新州之後，今年攤位增加一倍至67個，紐約童玩節有趣的布袋戲、黑帶武術館別出心裁的演出、以及各式美食等等，吸引近3000名華洋民眾齊聚。

紐約童玩節有趣的布袋戲。（主辦方提供）
紐約童玩節有趣的布袋戲。（主辦方提供）

「台灣夜市」由僑務委員鍾文忠總策畫，攜手新澤西台灣商會與世華婦女企管協會等眾多僑團共同打造，中華民國總統府國策顧問樊豐忠、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、紐約華僑文教服務中心主任王怡如，以及多名市長、市議長、市議員、學委等出席了活動。

世華婦女企管協會滿滿的剉冰，讓人「暑氣全消」。（記者孫影真／攝影）
世華婦女企管協會滿滿的剉冰，讓人「暑氣全消」。（記者孫影真／攝影）

鍾文忠說，市集成功融合文化與美食。樊豐忠特別轉達總統對僑胞的關懷與祝安。李志強肯定主辦單位將優質的台灣夜市文化帶進新澤西。

新澤西台灣商會受歡迎的冷飲，喝到「心涼脾土開」。（主辦方提供）
新澤西台灣商會受歡迎的冷飲，喝到「心涼脾土開」。（主辦方提供）

連續兩年出席的橋水市(Bridgewater)市長Matthew C. Moench，將擁擠的人潮解釋為這正是該場地最渴望迎來的榮景。他表示，橋水市全力支持遠道而來到美東創業的小商家與多元文化發展，讓主流社區有機會體驗台灣文化與美食。

黑帶武術館別出心裁的演出，風靡現場觀眾。（記者孫影真／攝影）
黑帶武術館別出心裁的演出，風靡現場觀眾。（記者孫影真／攝影）

華強市(Watchung)市長Ronald Jubin與11月將出席教育部教育參訪團赴台參觀的綠溪市(Green Brook)市長Jim Van Arsdale，也對眾多的人潮以及參展單位的豐富多元讚不絕口。

華強市長Ronald Jubin (左二起)、綠溪市長Jim Van Arsda...
華強市長Ronald Jubin (左二起)、綠溪市長Jim Van Arsdale、橋水市教育學委Jeremy Li、僑務委員鍾文忠、中華民國總統府國策顧問樊豐忠、橋水市長Matthew C. Moench 、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強。（主辦方提供）

活動亮點首推大排長龍的近30個「美食」攤位，包括受歡迎的剉冰與各式冰飲、蔥油餅、車輪餅等。現場舞台由劉靜容三姊妹歌唱、FASCA、夢幻貓咪、震天君樂團、嚴康安扯鈴、以及陳乃霓、馬里蘭與新海舞團等演出。

華航、六葉基金會、慈濟、佛光會、屏東與北澤西等同鄉會，以及多個團體，也均參與設攤、共襄盛舉。

精華 FAQ

  • 活動於橋水市購物中心舉行，攤位數較去年首場增加一倍至67個，現場吸引近3000名華洋民眾到場，顯示活動熱度明顯提升。

  • 現場有布袋戲、武術與多組歌舞演出，並以近30個美食攤位最受矚目，剉冰、冰飲、蔥油餅、車輪餅等攤前都大排長龍。

  • 僑界、商會與多個社團共同籌辦，並有總統府國策顧問、駐紐約辦事處及多位市長到場，凸顯台灣文化在新州的能見度與社區連結。

台灣夜市 新州 新澤西

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