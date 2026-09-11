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賓州爆最大規模ICE職場掃蕩 49人被捕

編譯周芳苑／綜合報導
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位於賓州中部丹維爾市(Danville)的蓋辛格醫療中心(Geisinger M...
位於賓州中部丹維爾市(Danville)的蓋辛格醫療中心(Geisinger Medical Center)的建築工地，日前遭ICE大規模抓捕，圖為該醫院今年初工程情形。(蓋辛格醫療中心官網)

移民權益倡議者指出，聯邦移民及海關執法局(ICE)上周在賓州中部丹維爾市(Danville)展開兩起掃蕩行動，至少逮捕49名移民建築工人，規模之大創該州紀錄。

這次逮捕目標鎖定正從蓋辛格醫療中心(Geisinger Medical Center)建築工地離開的工人；該中心目前在建造一座新病患大樓。

移民援助團體Centre County Rapid Response Network、賓州移民聯盟(Pennsylvania Immigration Coalition)指稱，9月2日下午5時左右，至少41人在離開工地時被捕，8日早上6時左右又有另8人被捕。被捕工人來自尼加拉瓜、薩爾瓦多、宏都拉斯和其他國家。

賓州移民聯盟表示，這項逮捕行動是賓州迄今規模最大的工作場所突襲搜查。

蓋辛格醫療中心則透過聲明表示，他們知悉9月2日執法部門對塔樓建築工程的工人採取行動，逮捕行動並不在蓋辛格醫療中心內；該中心並稱，針對任何大型工程都會聘請施工經理監督，確保所有工人符合聯邦和州府規定的工作資格要求。

移民權益倡議者稱， ICE探員在警方協助下進行逮捕，警方不僅攔下駕車離開的工人，還一路跟蹤其他從醫療中心院區邊緣離開的工人到家。

在全美各地越來越多警察機構協助執行聯邦移民法之下，賓州當局參與ICE逮捕行動備受爭議。

移民聯盟引述目擊者描述說，ICE在9月2日展開逮捕行動時使用無人機，軍事化氛圍升高。

賓州移民聯盟執行董事里維拉(Jasmine Rivera)說，人們不需要地方警察執行聯邦法律，這不是他們的職責，這樣做有損公共安全；ICE和從聯邦合約獲利的億萬富翁藉由綁架人民賺取數十億元，他們恐嚇家庭、攻擊正在建設社區的鄰居， 賓州居民需要2400億元稅款保障教育、醫療和住房可負擔，不是用來協助ICE。

精華 FAQ

  • 根據移民權益團體說法，ICE在賓州中部丹維爾市的兩起行動中，合計至少逮捕49名移民建築工人，其中第1波41人、第2波8人。

  • 執法目標是蓋辛格醫療中心新病患大樓的建築工地。相關逮捕發生在9月2日下午約5時與9月8日早上約6時，工人離開工地時遭攔查。

  • 移民團體批評警方協助ICE、並指行動帶有恐嚇與軍事化氛圍；蓋辛格則稱不在院內執行，且承包工程會要求工人符合聯邦和州法工作資格。

ICE 賓州 移民

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