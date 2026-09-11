我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／芮芭奇娜逆轉高芙晉級 決賽與莎芭蓮卡上演球后對決

全球債市拋售 從美債燒到亞債 全球央行升息大潮將至？

德拉瓦州春暉合唱團 維也納金色大廳演出

【德拉瓦州訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
德拉瓦春暉合唱團在維也納金色大廳演出。(德拉瓦春暉合唱團提供)
德拉瓦春暉合唱團在維也納金色大廳演出。(德拉瓦春暉合唱團提供)

德拉瓦州春暉合唱團一行60多人8月赴歐洲，並在奧地利維也納金色大廳參加「2026萊茵國際藝術節」，與來自美國等地的華人藝術團體及中外藝術家同台演出，以歌聲展現中華文化。

春暉合唱團在指揮余曉明帶領下，演唱《愛永在》、《母親的微笑》、《唱臉譜》等曲目，並與其他團體聯合演出《長江之歌》、《游擊隊之歌》等。《唱臉譜》結合歌唱、動作及京劇臉譜元素，呈現不同人物形象。

作曲家、歌唱家朱思思創作的京歌《戲韻旗袍》，則由春暉8名女團員與其他團體8名演員共同演出，以旗袍走秀、舞蹈及歌唱呈現。團長周婕與副團長陳小捷也登台，演唱法國作曲家奧芬巴赫歌劇《霍夫曼的故事》二重唱《船歌》(Barcarolle)。

音樂會由活動總策畫、男中音歌唱家及北京萊茵歌劇院院長劉克清主持並演出。本屆藝術節由劉克清籌辦，赫爾格．道斯(Helge Dorsch)與張椿和共同擔任音樂總監，包括美國新澤西鄉音合唱團、萊茵歌劇院等團體也參與演出。

壓軸曲目為歌劇《茶花女》中的《飲酒歌》，由張椿和指揮，苑劍光、魏巍領唱，范聰擔任鋼琴伴奏，全體歌手以義大利語演唱；返場曲《我愛你，中國》則邀請現場觀眾共同合唱。

為登上維也納金色大廳，春暉合唱團籌備逾半年，除密集課堂排練，余曉明也透過Zoom進行跨地區聯合排練，針對發音、聲部及音樂處理進行訓練。抵達維也納後，再依金色大廳聲學條件調整音量、共鳴及聲部平衡。

春暉合唱團由作曲家、指揮家高德潤與聲樂藝術家姜志共同創立。2024年余曉明接任指揮後，持續參與美東及國際文化活動。此次登上維也納金色大廳，也是該團成立以來重要的海外演出之一，透過中國合唱及跨團合作，促進華人藝術團體與不同文化間的交流。

德拉瓦春暉合唱團在金色大廳前合影。(德拉瓦春暉合唱團提供)
德拉瓦春暉合唱團在金色大廳前合影。(德拉瓦春暉合唱團提供)

維也納金色大廳金碧輝煌、豪華氣派。(德拉瓦春暉合唱團提供)
維也納金色大廳金碧輝煌、豪華氣派。(德拉瓦春暉合唱團提供)

德拉瓦春暉合唱團團長周婕和副會長陳小捷攜手法語二重唱《船歌》。(德拉瓦春暉合唱團...
德拉瓦春暉合唱團團長周婕和副會長陳小捷攜手法語二重唱《船歌》。(德拉瓦春暉合唱團提供)

德拉瓦春暉合唱團在維也納金色大廳演出。(德拉瓦春暉合唱團提供)
德拉瓦春暉合唱團在維也納金色大廳演出。(德拉瓦春暉合唱團提供)

精華 FAQ

  • 春暉合唱團一行60多人於8月赴歐洲，參加在奧地利維也納金色大廳舉行的「2026萊茵國際藝術節」，並與來自美國等地的華人藝術團體及中外藝術家同台演出。

  • 合唱團演唱《愛永在》、《母親的微笑》、《唱臉譜》等作品，也與其他團體合唱《長江之歌》、《游擊隊之歌》，並參與《戲韻旗袍》與《飲酒歌》等演出。

  • 為登上金色大廳，合唱團籌備逾半年，除密集課堂排練外，還透過Zoom進行跨地區聯合排練，並在抵達後依場地聲學條件調整音量、共鳴與聲部平衡。

京劇 德拉瓦州 華人

上一則

9/11仍有無名罹難者…3個沒答案的問題 傷口恐無法癒合

下一則

9/11恐襲25周年／悲劇促美國短暫團結 也埋下政治分裂種子

延伸閱讀

新州華夏合唱團9/12排練 招募新團員

新州華夏合唱團9/12排練 招募新團員
「金秋之夜」音樂會 10月17日林肯中心登場 陣容中西薈萃

「金秋之夜」音樂會 10月17日林肯中心登場 陣容中西薈萃

紐約華人合唱節 8支隊伍9/26登台高歌

紐約華人合唱節 8支隊伍9/26登台高歌
師大大師藝術節9月27日法拉盛首演 兒童歌劇「超能小老鼠」成亮點

師大大師藝術節9月27日法拉盛首演 兒童歌劇「超能小老鼠」成亮點

熱門新聞

圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
許多年輕美國人認為，取消H-1B是一種簡單直接的方式，可以減輕他們在充滿不確定性的就業市場中所承受的壓力。（美聯社）

年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

2026-09-04 17:20
新版世界地圖將以「更準確呈現」各大陸面積，包括放大非洲大陸、縮小北美和歐洲。(美聯社)

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

2026-09-05 00:06

超人氣

更多 >
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備
哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危