德拉瓦州春暉合唱團 維也納金色大廳演出

德拉瓦春暉合唱團在維也納金色大廳演出。(德拉瓦春暉合唱團提供)

德拉瓦州 春暉合唱團一行60多人8月赴歐洲，並在奧地利維也納金色大廳參加「2026萊茵國際藝術節」，與來自美國等地的華人 藝術團體及中外藝術家同台演出，以歌聲展現中華文化。

春暉合唱團在指揮余曉明帶領下，演唱《愛永在》、《母親的微笑》、《唱臉譜》等曲目，並與其他團體聯合演出《長江之歌》、《游擊隊之歌》等。《唱臉譜》結合歌唱、動作及京劇 臉譜元素，呈現不同人物形象。

作曲家、歌唱家朱思思創作的京歌《戲韻旗袍》，則由春暉8名女團員與其他團體8名演員共同演出，以旗袍走秀、舞蹈及歌唱呈現。團長周婕與副團長陳小捷也登台，演唱法國作曲家奧芬巴赫歌劇《霍夫曼的故事》二重唱《船歌》(Barcarolle)。

音樂會由活動總策畫、男中音歌唱家及北京萊茵歌劇院院長劉克清主持並演出。本屆藝術節由劉克清籌辦，赫爾格．道斯(Helge Dorsch)與張椿和共同擔任音樂總監，包括美國新澤西鄉音合唱團、萊茵歌劇院等團體也參與演出。

壓軸曲目為歌劇《茶花女》中的《飲酒歌》，由張椿和指揮，苑劍光、魏巍領唱，范聰擔任鋼琴伴奏，全體歌手以義大利語演唱；返場曲《我愛你，中國》則邀請現場觀眾共同合唱。

為登上維也納金色大廳，春暉合唱團籌備逾半年，除密集課堂排練，余曉明也透過Zoom進行跨地區聯合排練，針對發音、聲部及音樂處理進行訓練。抵達維也納後，再依金色大廳聲學條件調整音量、共鳴及聲部平衡。

春暉合唱團由作曲家、指揮家高德潤與聲樂藝術家姜志共同創立。2024年余曉明接任指揮後，持續參與美東及國際文化活動。此次登上維也納金色大廳，也是該團成立以來重要的海外演出之一，透過中國合唱及跨團合作，促進華人藝術團體與不同文化間的交流。

德拉瓦春暉合唱團在金色大廳前合影。(德拉瓦春暉合唱團提供)

維也納金色大廳金碧輝煌、豪華氣派。(德拉瓦春暉合唱團提供)

德拉瓦春暉合唱團團長周婕和副會長陳小捷攜手法語二重唱《船歌》。(德拉瓦春暉合唱團提供)

德拉瓦春暉合唱團在維也納金色大廳演出。(德拉瓦春暉合唱團提供)