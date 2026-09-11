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台灣好食×華語好學新州場 成功推廣華語與台灣文化

記者孫影真／新州報導
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紐約華僑文教服務中心主任王怡如。(記者孫影真／攝影)
紐約華僑文教服務中心主任王怡如。(記者孫影真／攝影)

中華民國僑務委員會主導，Taiwan Yes! Market主辦、普林斯頓中文學校-台灣華語文學習中心(TCML)協辦的2026年「台灣好食×華語好學」台灣美食國際巡迴講座新澤西場，日前在Bridgewater Commons舉行，透過美食結合華語教學，讓民眾從味覺與語言認識台灣文化。

活動邀請台灣國際年輕廚師協會理事長張克勤，以及米其林一星餐廳天香樓主廚路凱源，現場示範刈包、鹽酥雞兩道經典台灣料理。兩位主廚從食材介紹、烹調技巧到料理完成逐步示範，並分享台灣飲食文化。

紐約華僑文教服務中心主任王怡如出席表示，透過主廚精湛廚藝與經典小吃，讓不同族裔民眾在品嚐台灣美食的同時學習華語，運用美食軟實力推動最接地氣的國民外交。

活動現場由兩位主廚示範經典台灣料理，從食材介紹、烹調技巧到料理完成，帶領參與者深入認識台灣飲食文化。TCML則將華語教學融入美食體驗，設計簡單實用的生活華語，介紹料理及亞洲超市常見食材的中文名稱與相關用語，讓參與者在輕鬆愉快的氣氛中，自然而然地學習華語。

透過主廚的現場示範與TCML教師的雙語解說，參與者不僅能品嚐道地台灣美食，也能認識台灣料理背後的文化故事與生活方式。活動並安排試吃及互動交流，讓民眾從視覺、味覺到語言學習，多元感受台灣文化。

活動吸引社區居民、僑胞及對台灣文化有興趣的民眾參與。主辦單位表示，「台灣好食×華語好學」不僅是料理示範，更是結合飲食、語言與文化的交流平台，希望藉由台灣主廚料理技藝及華語推廣，讓更多海外民眾從日常生活認識台灣，展現台灣文化軟實力。

TCML設計簡單實用的生活華語，讓參與者自然而然地學習華語。（主辦方提供）
TCML設計簡單實用的生活華語，讓參與者自然而然地學習華語。（主辦方提供）

國際年輕廚師協會理事長張克勤 (左起)、駐紐約臺北經濟文化辦事處處長李志強、中華...
國際年輕廚師協會理事長張克勤 (左起)、駐紐約臺北經濟文化辦事處處長李志強、中華民國總統府國策顧問樊豐忠、Somerset Forward Republican Women's Club主席Francine Gargano, Esq.、橋水市長Matthew C. Moench與天香樓主廚路凱源現場製作刈包美食。（主辦方提供）

精華 FAQ

  • 活動由僑務委員會主導、Taiwan Yes! Market主辦，並在新澤西州Bridgewater Commons舉行，屬於2026年台灣美食國際巡迴講座的一站。

  • 活動邀請台灣國際年輕廚師協會理事長張克勤，以及米其林1星餐廳天香樓主廚路凱源，現場示範刈包與鹽酥雞，並逐步介紹食材、技巧與完成方式。

  • TCML將華語教學融入料理體驗，設計生活化用語與食材中文名稱教學，並以雙語解說、試吃和互動交流，讓參與者在輕鬆氛圍中學華語、認識台灣文化。

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