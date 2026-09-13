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手機偷拍裙底 羅格斯大學院長迫放行政假

編譯周芳苑／綜合報導
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羅格斯大學(Rutgers University)環境與生物科學學院(School of Environmental and Biological Sciences)的研究院長科胡特(Joshua Kohut)，因涉嫌用手機偷拍女性裙底風光面臨指控。

新澤西州檢察長辦公室(Attorney General's Office)日前發表聲明稱，現年51歲、居住在克蘭伯里(Cranbury)的科胡特院長被控四級侵犯隱私罪。

羅格斯大學校方表示，科胡特已被迫放「行政假」(administrative leave)，刑事案件審理期間被禁止進入校園。

新州檢察長辦公室指出，負責調查科胡特的探員24日針對涉嫌人的電子設備執行搜查令；當局稱，經調查，他們在被查獲的手機中發現偷拍裙底的視頻，視頻裡看到受害者的內褲。

新澤西州檢察長達文波特(Jennifer Davenport)表示，被告被控在未經受害者同意下下用手機偷拍她們的裙底，這種侵犯隱私的行為令人不安，而且是犯罪行為，將依法提起訴訟。

有關當局並未透露受害者是否與羅格斯大學相關。

科胡特在羅格斯大學工作29年，除了在羅格斯大學擔任院長，也是新澤西州農業試驗站(New Jersey Agriculture Experiment Station)研究主任。

州檢察長辦公室呼籲其他受害者撥打(609)780-5449聯繫新州法律與公共安全廳(New Jersey Department of Law and Public Safety)刑事司法局諾西亞(Lt. Jon Norcia)。

精華 FAQ

  • 新澤西州檢察長辦公室指出，51歲的科胡特被控四級侵犯隱私罪，原因是他涉嫌未經同意以手機偷拍女性裙底，並在手機中發現相關影片。

  • 羅格斯大學表示，科胡特已被迫放行政假，且在刑事案件審理期間不得進入校園。此舉顯示校方先行與涉案人士保持距離，以配合司法程序。

  • 調查人員對其電子設備執行搜查令後，從手機中發現偷拍裙底影片，內容可見受害者內褲。檢方也呼籲其他受害者撥打(609)780-5449聯繫調查單位。

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