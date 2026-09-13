新州副州長涉不當對待女性 共和黨促辭

新州副州長卡德威爾。(路透)

新澤西州 副州長暨州務卿卡德威爾(Dale Caldwell)因涉不當對待女性遭內部調查，共和黨 日前公開要求其立即辭職，並抨擊薛瑞爾(Mikie Sherrill)政府將此事隱瞞數月。

卡德威爾兼任州務卿，職掌選務監督。依州憲，副州長僅能透過辭職、死亡或議會彈劾去職。

NJ.com.報導，新澤西州共和黨主席克莉絲汀．漢隆(Christine Hanlon)6日呼籲身陷爭議的副州長卡德威爾立即辭職，同時持續質疑為何針對他對女性行為不當的指控的內部調查保密數月。

漢隆表示，「讓大家好好想一想。新澤西州有一位代理州長，正因對女性的不當行為及潛在的道德違規而接受調查，而那個承諾將成為史上最透明的政府，卻將此事隱瞞了數月。」漢隆說，「卡德威爾不僅是副州長，同時也是州務卿，也就是負責監督新澤西州選務的官員。

在這種情況下，這個職位已經很難正常運作。為了本州的利益，更是基於對那些勇於發聲的女性之基本尊重，卡德威爾必須立即辭去副州長與州務卿的職務。」

民主黨消息人士告訴NJ.com，薛瑞爾聘請了由前州檢察長波里諾(Christopher Porrino)領導的Lowenstein Sandler律師事務所進行調查。調查範圍包括卡德威爾是否涉及與提供州政府職位有關的道德違規行為。

卡德威爾在此期間維持每日行程，並在上周薛瑞爾出州時，擔任了三天的代理州長。

漢隆表示，「薛瑞爾政府的回應同樣「令人不安」，把這件事說成是「人事」問題，想藉此瞞過大眾。州長與副州長是州內最高層級的民選官員，必須用最嚴格的標準來檢視他們的責任與透明度。」

由於卡德威爾是民選官員，薛瑞爾無法單方面將其免職。根據州憲法，副州長僅能透過辭職、死亡或州議會彈劾離開職位。