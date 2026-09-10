遠眺9/11世貿濃煙 新州農場改建為紀念館

新澤西州亨特頓郡(Hunterdon County)一偏僻農場因事發當時可清楚看到世貿中心濃煙而成了人們聚集悼念的肅穆場所，將改建為永久紀念館。(亨特頓郡警長辦公室)

在9/11恐怖攻擊事件邁入25周年之際，新澤西州 亨特頓郡(Hunterdon County)一偏僻農場因事發當時可清楚看到世貿中心濃煙而成了人們聚集悼念的肅穆場所，將改建為永久紀念館。

這一偏僻農場位於拉里坦鎮(Raritan Township)的山頂保護區(Hilltop Preserve)，地勢較高，海拔約700呎，2001年9月11日發生恐怖攻擊事件時，可從農場遠眺45哩 外世貿雙塔升起的濃煙。

亨特頓郡警長布朗(Fred Brown)說，這片佔地58畝的土地目前仍是農場，其中一小部分被畫分出來，成為9/11事件和亨特頓郡遇難15名居民的紀念地。

9/11事件發生時擔任拉里坦鎮警長的布朗說，目標是9月11日該郡舉辦年度紀念儀式之前完成所有準備工作。往年紀念活動在其他地點舉行。

紀念館內，將在一塊大石頭上安裝牌匾；截至上週，牌匾尚未運抵。

參觀者將可看到一座五邊形花壇，用以紀念在維吉尼亞州阿靈頓(Arlington)五角大樓(Pentagon)遇難的人們；另有兩棵樹木，代表世貿中心雙塔。步道上將有賓州當地特有植物，聯合航空(UA)93號班機當年墜毀於此。此外，紀念館區將建涼亭，野餐桌可供遊客使用。

9/11攻擊有700多罹難者住在新州，該州150多座紀念碑、雕像、牌匾和花園多半在襲擊發生後第一個十年內建造，其他則是近年建造。

亨特頓郡另有其他紀念設施，黎巴嫩鎮(Lebanon Township)紀念公園 (Memorial Park)一座9/11紀念碑2024年落成，園內有從世貿中心廢墟中回收的27呎鋼樑、一塊牌匾、一面美國國旗和長椅。

2012年，克林頓鎮(Clinton Township)消防隊Annandale Hose Company外豎立一座由世貿中心回收鋼材和大理石製成的9/11紀念碑。

拉里坦鎮有2萬2000居民，在亨特頓郡26市鎮中人口最多。