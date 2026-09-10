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新州華夏合唱團9/12排練 招募新團員

記者孫影真／新州報導
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新澤西州華夏合唱團團員身穿紅色T 恤，與家屬與藝術界友人郊遊野餐。（主辦方提供）
新澤西州華夏合唱團團員身穿紅色T 恤，與家屬與藝術界友人郊遊野餐。（主辦方提供）

新澤西州華夏合唱團日前在Duke Island Park舉行年度夏季公園文化日，團員身穿印有30周年紀念Logo的紅色T恤，與家屬及藝術界友人以音樂、美食交流，共度夏日午後。

30周年Logo以亮黃色「30」為核心，結合音符、紫羅蘭及新澤西州地圖，象徵合唱團30年來以音樂傳遞文化與友誼、深耕社區。活動中團員分享臘肉香腸飯、涼粉、紅燒肉、雞絲涼麵、新竹米粉等各式料理。

午後由鋼琴家范翠育與男高音游勵志示範換氣、身體支撐等聲樂技巧；團員並演唱「夫妻雙雙把家還」、「萱草花」、「The Rose」、「望春風」等曲目，另有太極劍及童聲演出。

華夏合唱團9月12日恢復排練，由曾獲巴黎國際聲樂比賽第二名、長期任教羅格斯大學的女高音陳麗嬋出任新指揮兼音樂總監。團長張麗萍表示，華夏成立30年來已成為新州華人社區重要文化藝術團體，並曾在北京、辛辛那提、普林斯頓及維也納國際合唱比賽四度獲銀獎。目前持續招募新團員，尤其歡迎男聲加入，詳情可洽(862)217-6187。

團員胡容明 (左一) 表示，紅色 T 恤紀念 Logo 象徵合唱團30年來以音樂...
團員胡容明 (左一) 表示，紅色 T 恤紀念 Logo 象徵合唱團30年來以音樂傳遞文化與友誼，並深耕新澤西本地社區。（主辦方提供）

太極劍示範，怡情健身。（主辦方提供）
太極劍示範，怡情健身。（主辦方提供）

團員現場演唱。（主辦方提供）
團員現場演唱。（主辦方提供）

精華 FAQ

  • 活動在Duke Island Park舉行，團員穿著30周年紀念紅T恤，與家屬及藝術界友人以音樂和美食交流，營造出熱鬧溫馨的社區聚會氛圍。

  • 現場除了團員合唱多首中英文歌曲，還有鋼琴家范翠育與男高音游勵志示範聲樂技巧，並安排太極劍及童聲演出，內容相當多元。

  • 合唱團將於9月12日恢復排練，由曾獲巴黎國際聲樂比賽第二名、長期任教羅格斯大學的女高音陳麗嬋出任新指揮兼音樂總監。

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