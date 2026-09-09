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AI數據中心引居民反彈 新州終止獎勵計畫

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州全力反對興建人工智慧數據中心，州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)日前簽署「終止數據中心稅收抵免法案」(End Data Center Tax Credits Act)，這項2024年才開設的抵稅獎勵因此畫下句點，剩餘的2.5億元資金不再動用。

新州兩年前開始透過稅收抵優惠吸引大型人工智慧數據中心進駐，但因反對聲浪大而喊停，新州對於數據中心發展的態度生變。

最新法案在新州參眾議會獲得壓倒性支持。法案主要發起人聯合郡民主黨州議員麥克迪(Andrew Macurdy)聲明，為確保納稅人的錢最有效利用，新州居民2026年不該再為大型AI數據中心提供補貼。

回顧2024年7月，前州長墨菲(Phil Murphy)推行「新澤西下一代計劃——人工智慧」(Next New Jersey Program–AI)，吸引人工智慧投資進駐，符合條件的AI公司(包括大型數據中心專案)可獲高達5億企業稅收抵免，來源是其他的新州經濟發展計畫未用資金。

新州州府6月暫停稅收優惠計劃之前，僅雲端運算公司CoreWeave一家公司獲得獎勵。

CoreWeave總部位於利文斯頓(Livingston)，獲批2.5億元稅收抵免，在默克製藥(Merck)的肯尼爾沃思(Kenilworth)原廠興建18億元人工智慧數據中心。該公司符合最高獎勵條件，每年5000萬元、為期五年，條件是至少10年內繼續在新州營運。該獎勵仍然有效。

CoreWeave佔地近40萬平方呎的數據中心將消耗高達250兆瓦電力、創造143個就業機會。預訂2027年初開始運作。該興建案在利文斯頓及周邊城鎮引發軒然大波，居民每週集會強加反對。

新州50多個市政當局已通過禁令或暫停令阻止興建AI數據中心。

新州目前已有70多個數據中心，多是過去20年為支援金融市場和電信業所建造的。支援AI而的新型數據中心規模更大、需要更多水電。

精華 FAQ

  • 州政府認為大型AI數據中心耗電、用水需求高，且居民反對聲浪持續升高，因此不再以納稅人資金補貼這類計畫，改由市場與地方自行決定是否發展。

  • 法案讓2024年才設立的抵稅獎勵正式結束，原本尚未動用的2.5億元資金也不再發放，等於新州對新增AI數據中心補貼的政策全面收回。

  • CoreWeave已獲批2.5億元稅收抵免，將在肯尼爾沃思建設18億元AI數據中心，預計2027年初啟用；雖然新計畫被終止，但這筆既有補貼仍有效。

新州 AI數據中心 新澤西州

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