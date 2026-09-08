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賓州3共和黨國會議員選戰告急 馬斯克金援

編譯周芳苑／綜合報導
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世界首富馬斯克(Elon Musk)2024年曾一心想幫助川普總統拿下賓州，如今再次在即將到來的中期選舉中捐款，為三個搖擺選區共和黨國會議員候選人提供支持。

根據日前提交的獨立支出報告，馬斯克的超級政治行動委員會「美國政治行動委員會」(America PAC)已各捐款約1.2萬元給利哈伊郡的麥肯齊(Ryan Mackenzie)、拉克瓦納郡的布雷斯納漢(Rob Bresnahan)、約克郡的佩里(Scott Perry)三位共和黨現任議員，這三位議員正面臨嚴峻的連任挑戰。

美國政治行動委員會這次捐款金額與先前相較並不算大，距離前一次在賓州前所未有大規模動員為川普拉票已過去大約兩年；當時馬斯克花費數百萬元在德拉瓦郡(Delaware County)舉辦一場充斥虛假訊息的市政廳會議，而且提供100萬元獎勵給在超級政治行動委員會請願書上簽名的選民。

美國政治行動委員會國會競選捐款用來支應在田納西州Storytellers Group公司印刷，馬斯克並為全美其他幾場競爭激烈的選舉提供資金。

馬斯克目前尚未深度參與賓州競選活動，但委員會支出顯示，他可能認為這三個國會席次至關重要，兩黨都在爭奪美國眾議院控制權。

美國政治行動委員會未捐款給共和黨眾議員菲茨帕特里克(Brian Fitzpatrick)；該候選人有雄厚競選資金，11月將在搖擺選區迎戰民主黨對手哈維(Bob Harvie)、捍衛自己的席位。

三位獲馬斯克競選捐款的共和黨現任議員最近一季籌款額都落後民主黨挑戰者。捐款有助於縮小差距。

馬斯克已成為賓州民主黨人唾棄的對象，受他捐助的麥肯齊、布雷斯納漢、佩里的挑戰者都批評他干預競選。麥肯齊被認為是全美最容易被擊敗的現任議員之一，他的對手布魯克斯(Bob Brooks)是退休消防員和工會領袖，透過聲明斥責馬斯克花巨資試圖買下利哈伊谷(Lehigh Valley)的國會席位。

精華 FAQ

  • 馬斯克是透過超級政治行動委員會America PAC進行捐助，根據獨立支出報告，該委員會分別向3名賓州共和黨現任眾議員提供金援。

  • 麥肯齊、布雷斯納漢與佩里都在搖擺選區苦戰，最近一季籌款金額還落後民主黨挑戰者，因此這筆捐款被視為有助於縮小差距。

  • 因為這3個席次可能左右眾議院控制權，馬斯克雖未大舉投入，但再次出手顯示他認為賓州選戰對共和黨爭奪國會多數相當關鍵。

馬斯克 賓州 共和黨

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