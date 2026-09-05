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經營近200年費城自然科學院博物館 9月底關閉

編譯周芳苑／綜合報導
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費城德雷塞爾大學自然科學院博物館將於9月30日關閉。(自然科學院博物館臉書)
費城德雷塞爾大學自然科學院博物館將於9月30日關閉。(自然科學院博物館臉書)

已有近200年歷史的費城德雷塞爾大學自然科學院博物館(Academy of Natural Sciences of Drexel University)即將於9月30日關閉，最後一個正常開放日是9月27日(周日)。

博物館關閉將不影響透過帕特里克環境研究中心(Patrick Center for Environmental Research)等機構館藏建設和維護、進行研究的部分。

德雷塞爾大學自然科學院領導層日前對員工及其他相關人員發布關閉公告。

博物館1828年對外開放，風光一時，但近年參觀人數減少。公告稱，科學院於疫情過後致力恢復參觀人潮，但參觀模式和觀眾行為持久變化，館方運營成本不斷增加，並非暫時壓力，成本已危及科學院履行整體使命和傳承學術遺產的能力。

德雷克塞爾大學校長梅洛(Antonio Merlo)、科學院董事會主席比米勒(Suzanne Biemiller)在公告中說，關閉博物館旨在將資源集中於科學院長期科研資產和研究。

博物館去年10月1日起已將每周開放時間從五天減至三天，但今年暑假為舉辦夏季活動而周四恢復開放。

自然科學院80名員工中的27人將受到博物館關閉影響，約佔三分之一；校方並未說明這些員工會被解雇或者調職，

擔任自然科學院院長兼執行長近九年的庫柏(Scott Cooper)將立即卸任。博物館關閉後，館藏和研究工作不受影響。

自然科學院2011年併入德雷塞爾大學，旗下的博物館以恐龍館聞名，陳列恐龍骨骼和全尺寸複製品。展覽探索環境問題，並以學院收藏的約1900萬件標本、以及與美國開國元勳傑斐遜(Thomas Jefferson)、美國史上著名探險家路易斯與克拉克(Lewis and Clark)具歷史意義的物品為核心。

博物館提供互動式科學體驗、並展示各類動物在整個生態系統中生活場景的傳統立體模型。展望未來，德雷塞爾大學將持續面臨財務挑戰，自然科學院的長期前景也充滿不確定性。

精華 FAQ

  • 博物館將於9月30日正式關閉，最後一個正常開放日是9月27日。館方先前已將每周開放天數縮減，顯示營運壓力早已存在。

  • 公告指出，疫情後雖努力恢復參觀人潮，但參觀模式與觀眾行為已長期改變，加上營運成本持續增加，已危及科學院履行使命與保存學術遺產的能力。

  • 館藏建設、維護與研究工作將繼續由相關機構負責，不會中斷；但80名員工中有27人受波及，院長兼執行長Scott Cooper也將立即卸任。

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