聯航最大規模國際航線網擴張 明夏增8條紐瓦克直飛航線

聯合航空預訂2027年夏季，開通10個橫跨歐亞洲的全新國際目的地，其中8航線將由紐瓦克機場直飛。(聯合航空臉書)

聯合航空 (United Airlines)日前在新澤西州紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)發布新機型「天生探索者」空中巴士A321XLR，並宣布有史以來最大規模的國際航線網擴張計畫，預訂2027年夏季開通10個橫跨歐亞洲的全新國際目的地，其中8航線將由紐瓦克機場 直飛。

聯航在東岸樞紐機場舉行記者會宣布這個重大消息。執行長柯比 (Scott Kirby)、商務長諾塞拉(Andrew Nocella)以及全球航線規畫與聯盟事務資深副總裁奎爾(Patrick Quayle)都出席。

聯航最快自2027年4月起將自紐瓦克機場開通直飛西歐盧森堡市、法國馬賽(Marseille)、西班牙伊維薩島(Ibiza)、西班牙瓦倫西亞(Valencia)、葡萄牙亞速爾群島特塞拉島(Terceira)、斯洛維尼亞盧布爾雅那(Ljubljana)、撒丁島奧爾比亞(Olbia)、以及西西里島卡塔尼亞(Catania)的航線。

聯航表示，將成為全美唯一從紐瓦克直飛這六座國際城市的航空公司。

柯比說，聯航最多航班橫跨大西洋和太平洋，而紐瓦克是美國最佳的大西洋門戶機場，是今年整個紐約市地區準點率最高的機場。

新公布的幾條新紐瓦克航線將由新機A321XLR負責飛行，配備有隱私門的套房United Polaris、免費Wi-Fi 無線上網、4K OLED螢幕，還有經濟艙小吃吧，經濟艙優選座位的中間配有共享餐桌，創全美先例。

A321XLR設有32個高等座位，舊機型波音757-200僅16個。

新機預訂9月開始執飛美國國內航線，12月1日轉為國際航線，首航是華盛頓杜勒斯機場(Washington Dulles)飛往阿姆斯特丹和都柏林，明年夏季開通紐瓦克航線。

聯航還將新增洛杉磯至日本大阪的每日航班、華盛頓至米蘭每周三班直飛航班、丹佛至巴黎每日直飛航班；此外，將恢復舊金山至以色列特拉維夫(Tel Aviv)的航線。