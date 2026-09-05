我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一個人住不起？「速配室友」掀熱潮 退休族也來

全美第十久 加州急診要花3個半小時

聯航最大規模國際航線網擴張 明夏增8條紐瓦克直飛航線

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合航空預訂2027年夏季，開通10個橫跨歐亞洲的全新國際目的地，其中8航線將由...
聯合航空預訂2027年夏季，開通10個橫跨歐亞洲的全新國際目的地，其中8航線將由紐瓦克機場直飛。(聯合航空臉書)

聯合航空(United Airlines)日前在新澤西州紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)發布新機型「天生探索者」空中巴士A321XLR，並宣布有史以來最大規模的國際航線網擴張計畫，預訂2027年夏季開通10個橫跨歐亞洲的全新國際目的地，其中8航線將由紐瓦克機場直飛。

聯航在東岸樞紐機場舉行記者會宣布這個重大消息。執行長柯比(Scott Kirby)、商務長諾塞拉(Andrew Nocella)以及全球航線規畫與聯盟事務資深副總裁奎爾(Patrick Quayle)都出席。

聯航最快自2027年4月起將自紐瓦克機場開通直飛西歐盧森堡市、法國馬賽(Marseille)、西班牙伊維薩島(Ibiza)、西班牙瓦倫西亞(Valencia)、葡萄牙亞速爾群島特塞拉島(Terceira)、斯洛維尼亞盧布爾雅那(Ljubljana)、撒丁島奧爾比亞(Olbia)、以及西西里島卡塔尼亞(Catania)的航線。

聯航表示，將成為全美唯一從紐瓦克直飛這六座國際城市的航空公司。

柯比說，聯航最多航班橫跨大西洋和太平洋，而紐瓦克是美國最佳的大西洋門戶機場，是今年整個紐約市地區準點率最高的機場。

新公布的幾條新紐瓦克航線將由新機A321XLR負責飛行，配備有隱私門的套房United Polaris、免費Wi-Fi 無線上網、4K OLED螢幕，還有經濟艙小吃吧，經濟艙優選座位的中間配有共享餐桌，創全美先例。

A321XLR設有32個高等座位，舊機型波音757-200僅16個。

新機預訂9月開始執飛美國國內航線，12月1日轉為國際航線，首航是華盛頓杜勒斯機場(Washington Dulles)飛往阿姆斯特丹和都柏林，明年夏季開通紐瓦克航線。

聯航還將新增洛杉磯至日本大阪的每日航班、華盛頓至米蘭每周三班直飛航班、丹佛至巴黎每日直飛航班；此外，將恢復舊金山至以色列特拉維夫(Tel Aviv)的航線。

精華 FAQ

  • 聯航預訂在2027年夏季開通10個橫跨歐洲與亞洲的全新國際目的地，並稱這是有史以來最大規模的國際航線網擴張計畫。

  • 最快自2027年4月起，紐瓦克將直飛盧森堡市、馬賽、伊維薩、瓦倫西亞、特塞拉島、盧布爾雅那、奧爾比亞與卡塔尼亞等地。

  • A321XLR將負責多條新航線，機上配有隱私門Polaris套房、免費Wi-Fi、4K OLED螢幕與經濟艙小吃吧，且高等座位數量也比757-200更多。

聯合航空 柯比 紐瓦克機場

上一則

豬腎橋植人腎 新罕布夏州男全球成功首例

下一則

傳向白宮洩密 長期挺川普的女主播巴爾帝羅默突遭福斯開除

延伸閱讀

美聯航最大航線擴張：新增舊金山至沖繩、恢復以色列特拉維夫航班

美聯航最大航線擴張：新增舊金山至沖繩、恢復以色列特拉維夫航班
勞工節連假將至 估660萬人次湧入 紐約機場橋隧暫停工

勞工節連假將至 估660萬人次湧入 紐約機場橋隧暫停工
今年國內機票最優惠航班 美航意外出線

今年國內機票最優惠航班 美航意外出線
華航勞工節限時促銷啟動 美加出發亞洲航線來回優惠票價$750起

華航勞工節限時促銷啟動 美加出發亞洲航線來回優惠票價$750起

熱門新聞

美國總統川普。美聯社

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

2026-08-28 12:20
圖為賓州阿倫敦市校園，愈來愈多大學院校啟動「直接錄取」快捷流程，直接向潛在學生發出錄取通知。(路透)

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

2026-09-03 21:45
美國公民及移民服務局(USCIS)25日將「個人調查」或「鄰里調查」(personal/neighborhood investigations)納入入籍審查政策。(美聯社)

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

2026-08-28 10:25
圖為墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)。（路透）

非法居留數十年後返墨 舊地址竟收到國安部180萬罰單

2026-09-01 09:32
許多民眾寧願現在把錢送給晚輩，而不是留待身後讓子女繼承。（美聯社）

免稅送錢給兒孫 有多種方式

2026-09-02 10:45
司法部宣布，51歲美國公民鮑肯二世(Thomas Weir Pauken II)，因在美國境內擔任外國政府代理人、協助中國情報活動，日前被判處兩年有期徒刑。(美聯社)

為錢替中國當間諜 美公民潛伏7年助中蒐情報遭判刑

2026-09-03 13:55

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」
川普施壓Fed出新招 揚言不降息 就與貿易逆差國停止貿易

川普施壓Fed出新招 揚言不降息 就與貿易逆差國停止貿易