7、8月多家企業裁員3400人 新州工作流失暴增

三星電子美國公司計畫9月30日前在恩格爾伍德克利夫斯(Englewood Cliffs)裁減739人。（三星官網）

新澤西州 多家企業7、8月提報裁員 通知，計畫裁員3400多人、橫跨各行各業；三星電子美國公司(Samsung Electronics America)擬裁員739人，規模最大。

8月提報的通知擬裁員近1000人、7月通知裁員2400多人。

三星電子美國公司計畫9月30日前在恩格爾伍德克利夫斯(Englewood Cliffs)裁減739人。三星SDS美國公司(Samsung SDS America)也計畫10月1日起在里奇菲爾德帕克(Ridgefield Park)裁員179人。

針對金融服務業，摩根大通(JPMorgan Chase)兩個月內提交三份裁員通知，包括7月澤西市(Jersey City)裁員173人、8月63人、8月19日至11月15日期間裁員374人，共610人，今年在新州 提交的裁員通知多達5份；花旗銀行(Citibank)10月31日起將在哈德遜郡裁員59人；房貸服務公司Cenlar FSB宣佈在尤因鎮(Ewing Township)裁員50人。

針對電信業。美國大型電信業者威瑞森(Verizon)旗下的Verizon Corp. Resources Group LLC宣布，將在巴斯金里奇(Basking Ridge)裁員282人，10月16日生效；奧普通(Optum)同一地區裁員57人，12月7日生效。

針對製造業，美國瑪氏箭牌糖果公司(Mars Wrigley Confectionery U.S. )計劃10月16日前在紐瓦克裁員307人；藥品包裝製造商格雷斯海默公司(Gerresheimer)9月1日起至明年7月陸續裁員139人。

諾華製藥(Novartis Pharmaceuticals Corporation)宣布裁員322人、10月2日生效；化學製造商巴斯夫(BASF Corporation)11月1日至12月31日將裁員62人。

8月間，食品雜貨業裁員規模位居各行業之首。

餐點配送公司HelloFresh擬裁員374人、11月17日生效；大麻業者The Cannabist Company宣佈裁員86人。

旅館業者Headquarters Hotel Management 自10月1日起裁員99人；獸醫服務提供者PetVet Care Centers裁員18人。

其他提報的裁員計畫人數從個位數到上百人不等。包括Fusion Transport、Notions Marketing、Winfit 、美國保德信保險公司(Prudential Insurance Company of America)、Cellares Corporation、Enablx 。