22歲大學生敲錯門被當闖民宅遭槍殺 賓州警被控罪

向敲錯門大學生開槍的警員法雷爾(Sean Farrell)被控過失殺人。(美聯社)

賓州 22歲大學生費雪(Glenwood Pysher IV)上周深夜敲錯門被誤以為私闖民宅，費城 西北部上波茨格羅夫鎮(Upper Pottsgrove Township)警方據報到場疑為盗竊嫌犯而將他擊斃，開槍警員法雷爾(Sean Farrell)被控過失殺人。

調查人員查看警方執法紀錄儀影片發現，該警員先喊「趴下」，然後又喊「停住，否則我就…」話音未落便向手無寸鐵、舉著雙手的男子開兩槍，費雪胸部中兩槍，當場死亡。

蒙哥馬利郡(Montgomery County)地方檢察官斯蒂爾(Kevin Steele)在記者會上說，法雷爾警官有非致命性手段可選用，沒有必要開槍射殺，警官處於一輛車後方，與費雪保持安全距離，費雪則舉著雙手、沒有任何武器，不構成威脅；警方並非合法使用致命武器。

費雪家屬律師聲明感謝檢察官的調查。

開槍警員法雷爾1日自首。法官雷巴爾(Kathleen Rebar)將保釋金定為7.5萬元，獲釋條件之一是將所有武器上繳州警；聽證會預訂10日舉行。

23日凌晨12時30分左右，警方接獲911報案稱有人闖入民宅，法雷爾第一個抵達現場；執法記錄儀顯示，他拔出槍，用槍燈照亮道路，沿車道走去，他站在車道上一輛車後，看到費雪在房屋後門附近露台上。費雪舉起雙手開步向警官走去，警官高喊下指令，話還沒說完便連開兩槍。

法雷爾告訴隨後趕到的另一警官說，費雪衝向他大喊大叫，不肯趴在地上，但執法紀錄儀視頻未顯示這一幕。

當晚稍早，費雪去幾家酒吧慶祝一位朋友21歲生日，晚上11點左右司機開車送他們一行人前往壽星住家，約半小時後費雪離開，步行半哩前往另一朋友家繼續喝酒，走錯地方，他試圖打開門把，喊著「嘿！開門！」嚇到屋主，之後他坐在後廊聯繫朋友，朋友們意識到他走錯地方，出發去找他。

據調查，2005年1月到2026年7月底全美共218名警察執勤時開槍致人死亡而被控謀殺或過失殺人，78人被定罪，僅10名受害者在槍擊發生時持槍。