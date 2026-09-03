物價飆漲 費城愈來愈多居民「賣血」當副業

賣血成為部分民眾獲得外快收入的來源之一。(美聯社)

物價飛漲、薪資收入不足之下，費城 愈來愈多人賣血漿補貼糊口，儼然變成主要副業，有人一個月靠此賺取520元收入。

37歲單親母親埃文斯(Maleka Evans)就是靠賣血漿賺錢。她早上8時30分便到達南澤西市(South Jersey)的血漿中心Octapharma Plasma外等候，前面已有10幾人排隊，當時距離中心開門還有半小時，隊伍已經越來越長。

埃文斯近三年來每周一、五都到血漿中心捐血，賣血漿已是第二份工作。她必須先從住家附近搭公車45分鐘到坎登(Camden)，再步行45分鐘到達目的地。

埃文斯注意到，近一年來隊伍越來越長，不僅費城如此，全美各地捐血點也有類似情況。全美越來越多人無論貧富都難以因應工資停滯不前、生活成本卻不斷上漲，以營利為目的捐血行業蓬勃發展。

每次捐血可獲50元，存入預付卡。埃文斯在倉庫當包裝工，時薪18元根本無法應付生活費，必須打兩份工才能勉強維持生計。

全球十幾個國家允許對血漿捐贈者支付報酬，美國是其中之一。食品藥物管理局(FDA)規定，人們七天內可捐獻兩次血漿(全球僅三國如此)，但不可連續兩天。

全球血漿產業價值數十億元，近70%血漿來自美國。美國去年提供6250萬公升血漿，創新高，較前一年增加8%，成長趨勢延至今年。

研究血漿產業的喬治城大學(Georgetown University)教授賈沃斯基(Peter Jaworski)稱，捐獻血漿已成為副業，就像開優步(Uber)或送餐一樣。

捐血漿普遍被認為風險低，每年數百萬人捐血漿未出現健康問題；但如果每周二次、持續好幾年捐血漿對長期健康的影響尚未經充份研究。

FDA 針對全美 2016 至 2020 年間 34 個血漿捐贈者死亡案例進行調查，並未發現捐贈與死亡間有關聯。有些捐贈者會有頭暈、疲勞、瘀傷、出血或脫水等症狀，飲水和食用富含鐵和蛋白質的食物可緩解。

費城北部35歲父親莫拉萊斯 (Danny Morales)擔任保全， 捐血漿後會感到疲倦，仍每周兩次前往捐血中心，早上6時夜班結束後過去；他每月靠此獲得520元。捐血中心CSL每天早上6時開門，4時半就有人開始排隊。