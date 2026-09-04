費城東北區發展會、中華公所聯合舉辦長者免費交通卡申請活動

東北區發展會及中華公所義工們在辦證現場合影。前排右1-3為發展會執行董事長張善星、蕭起津，榮譽會長黃麗清，後排右5、6為中華公所董事長徐福群、總顧問陳姿。

為進一步關愛社區長者，幫助華人長者更加方便地享受費城公共交通福利，8月30日，費城東北區發展會與中華公所在華埠協勝公會門前，聯合舉辦長者免費交通卡申請及舊卡更新服務活動，為年滿65歲以上的長者提供交通卡申請、更新以及相關諮詢服務。

活動當天，許多華人長者在親友陪同下前來辦理。工作人員和志願者耐心接待，為長者講解辦理程式，協助填寫申請資料，並針對舊卡到期、遺失、資料更新等情況提供相應幫助，使長者能夠順利地完成辦理手續。

根據費城市政府相關交通福利政策，符合條件的費城居民年滿65歲即可申請SEPTA老年人免費交通計劃。對於許多依靠公共交通出行的華人長者而言，免費老年交通卡不僅能夠減輕日常出行負擔，也為他們前往醫院、超市、社區中心、探親訪友以及參加各類社區活動提供了便利。

費城東北區發展會長期關注社區居民的實際需求，積極協助華人居民瞭解和使用政府提供的公共資源。該組織的社區服務內容包括公共資源諮詢、語言協助以及長者服務等，並曾開展為社區長者免費更新交通卡等便民服務。

此次活動中，東北區發展會與中華公所充分發揮各自優勢，將政府公共服務與華人社區實際需求相結合，通過面對面的方式幫助長者解決辦理過程中遇到的困難，讓社區長者在家門口就能夠獲得實實在在的幫助。

活動現場氣氛溫馨。前來辦理交通卡的長者紛紛表示，以前因為語言、電腦操作以及不瞭解辦理程式等原因，辦理交通卡有時比較困難。這次有社區組織安排工作人員現場協助，既節省了時間，也讓大家感到非常安心。一位長者表示，交通卡雖然只是一張小小的卡片，卻關係到日常生活中的出行，希望今後社區能夠繼續舉辦類似便民服務活動。

東北區發展會董事長蕭起津表示，服務社區、關愛長者是華人社團義不容辭的責任。隨著華人社區人口不斷增長，越來越多長者需要瞭解和使用政府提供的各項公共服務。今後，發展會與中華公所將繼續加強合作，積極整合社區資源，為長者提供更多貼近生活、方便實用的服務，幫助華人居民更好地融入當地社會，享受社區發展帶來的便利。

中華公所長期以來也是大費城華人社區的重要服務平臺，在聯繫僑胞、服務社區、促進華人社會團結等方面發揮著積極作用。此次聯合舉辦長者交通卡服務活動，再次體現了華人社團攜手合作、服務僑胞的精神。總顧問陳姿表示，未來將繼續根據社區居民特別是長者的實際需求，舉辦更多福利諮詢、證件辦理、健康服務、公共交通及社區資源介紹等活動，讓便民服務真正走進社區、走近居民，為建設更加團結、互助、和諧的大費城華人社區貢獻力量。

截至當天下午，活動共辦理了30份長者交通卡。小小交通卡，連接的是長者的日常生活，也體現著社區對長者的關愛。活動不僅幫助不少長者解決了交通卡申請和更新的實際問題，也進一步增強了社區服務與居民之間的聯繫，營造了尊老、敬老、愛老、助老的良好社區氛圍。（費城聚焦供圖）