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資深房產顧問王芳談最新市場深度解析 新澤西房價高，投資房還有盈利空間嗎？

新澤西訊
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進入2026年下半年，新澤西投資房市場依然受到關注。根據Zillow最新資料，全州平均租金約為每月2,400美元，雖然同比下降約100美元，但仍比全美平均水準高約20%；兩居室平均租金約2,355美元，顯示租賃需求依然穩定。北新澤西公寓市場一季度平均租金約$3,000，空置率約3.9%，租金同比仍增長1.6%。

從多戶住宅市場來看，2026年第一季度，新澤西部分主要市場的資本化率（Cap Rate）約在6.1%至6.9%之間，空置率維持在較低水準。與此同時，房價、地稅、保險和貸款利率仍處於較高水準，意味著投資者不能只看租金收入，更要計算扣除各項成本後的實際現金流。值得注意的是，市場正在出現分化。

就業和交通條件較好的地區，租房需求依然強勁；而供應量較大的新公寓，則可能通過優惠租金吸引租客。

因此，2026年新澤西投資房已經不是“買了就漲”的簡單市場。真正值得關注的，是價格合理、租賃需求穩定、供應有限，並且扣除地稅、保險、維修和貸款成本後仍能產生合理現金流的房產。未來較有吸引力的投資機會，可能是交通便利、租賃需求穩定、價格相對合理的“中檔房產” 。

新州千萬房產經紀王芳作為新州資深房地產投資顧問，是新州地產協會2018-2024卓越銷售獎得主。具有10年以上從事房地產優質學區房買賣和租賃，商業樓宇投資，物業管理等經驗。主要做新州北部和中部。歡迎隨時諮詢，多一份建議，多一份保障。手機：551-580-4856 微信：wschreck1

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