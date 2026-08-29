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新州電單車法生效 違規者恐面臨罰款

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州全新的電動單車監管法規在一連幾個月寬限期結束後生效，其中包括禁止15歲以...
新澤西州全新的電動單車監管法規在一連幾個月寬限期結束後生效，其中包括禁止15歲以下騎乘電單車。(新州州府官網截圖)

新澤西州全新的電動單車監管法規在一連幾個月寬限期結束後生效，將全面從嚴規範電單車騎乘，違規者將被課收罰款、單車也會被沒收。

新州這一項新規堪稱全美最嚴格法規之一，新州電單車監管規則與輕型摩托車的規則類似，電單車騎士如果違反新規，將面臨最高50元罰款，而且可能被當地執法部門扣押自行車。

新法規依不同行駛速度將電動兩輪自行車區分為兩大類，監管要求隨之改變。

根據新規，「低速電動自行車」(Low-speed e-bikes)僅靠腳踏輔助，馬達在時速20哩時停止工作，必須向州機動車輛委員會(Motor Vehicle Commission，簡稱 MVC)申請駕照和註冊，但不必購買保險

「電動自行車」(Motorized bicycles)則是油門輔助型或最高時速28哩的車型，需要持有駕照、在新州MVC註冊，而且必須購買責任保險。

新規禁止15歲以下者騎乘電單車。一旦年滿15歲便可騎電單車。其中，屆滿17 歲可使用新州普通駕照；15 、16 歲騎行者或任何無駕照者必須獲得專門的電單車駕照，必須在強制性20天許可期結束後通過視力測試、知識測試和路考。

目前新州法律規定，所有電單車騎行者無論年齡大小都必須戴安全帽。

新澤西州是全美要求特定類電動自行車必須購買責任險的第一個州。 「電動自行車」所有者須另外購買專門保險；目前一般的房屋保險、租屋保險或汽車保險並未包含電動自行車責任險。

新法正式全面實施後，電單車騎士必須隨時攜帶有效駕照和車輛登記證，如果騎乘的是速度較高的電動自行車，還必須提供保險證明。

精華 FAQ

  • 違規者最高可被罰 50 元，執法部門也可扣押或沒收自行車。新法屬全美較嚴格的電單車監管之一，執行後將明顯提高違規成本。

  • 低速電動自行車以腳踏輔助為主，時速 20 哩時馬達停轉，須申請駕照和註冊但免保險；電動自行車則需駕照、MVC 註冊，且必須購買責任保險。

  • 新法禁止 15 歲以下騎乘，15 歲以上才可上路；17 歲可用普通駕照，15、16 歲或無駕照者須考專門電單車駕照，並全程戴安全帽。

保險 新澤西州 新州

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