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台中榮總新州遠距醫療中心成立

記者孫影真／新州報導
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台中榮民總醫院「僑胞健康講座」，計300民眾出席，反響熱烈。（記者孫影真／攝影）
台中榮民總醫院「僑胞健康講座」，計300民眾出席，反響熱烈。（記者孫影真／攝影）

台中榮民總醫院「美國新澤西國際醫療遠距服務中心」日前在新州木橋市(Woodbridge)APA飯店舉行揭牌儀式。中榮副院長周元華率國際醫療團隊出席，並與北美洲台灣商會聯合總會總會長溫在興簽署「綠色通道」合作備忘錄（MOU），協助海外僑胞返台健檢及就醫。

駐紐約辦事處處長李志強大使出席見證。活動召集人、新澤西台灣商會前會長蔡慶輝表示，合作採一條龍服務，從預約健檢到專人引導，僑胞也可透過醫療APP提交醫療資訊，由指定團隊提供回覆。

溫在興表示，北美台商普遍有健康檢查需求，綠色通道可簡化返台就醫程序。李志強指出，美國醫療預約通常耗時較長，此合作有助提升僑胞取得醫療服務的便利性。

同日舉行的「僑胞健康講座」吸引約300人參加。周元華表示，中榮持續推動全球醫療布局，此次新州推廣重點包括骨質疏鬆、心臟保護及睡眠醫學。

中榮心臟血管中心肺動脈高壓科主任陳昱瑋醫師則介紹冠心病治療，包括藥物、心導管及繞道手術，並分享「鑽石研磨介入性治療」及微型心室輔助器(Impella)技術。他提醒，出現胸悶、胸痛、活動時呼吸困難或心悸等症狀，應儘速就醫。

此外，中榮團隊前往紐瓦克貝斯以色列醫療中心(Newark Beth Israel Medical Center)參訪，與院方交流臨床經驗並簽署合作備忘錄，雙方將推動醫療及人才交流；院長Darrell K. Terry並計畫明年率團訪台。同行還包括骨科主任許承恩、國際醫療中心主任陳孟君及徐莞雲。

駐紐約辦事處處長李志強大使(中)見證台中榮民總醫院副院長周元華(左)與北美洲台灣...
駐紐約辦事處處長李志強大使(中)見證台中榮民總醫院副院長周元華(左)與北美洲台灣商會聯合總會總會長溫在興(右)簽署綠色通道合作備忘錄（MOU）。（記者孫影真／攝影）

台中榮民總醫院「美國紐澤西國際醫療遠距服務中心」揭牌。（記者孫影真／攝影）
台中榮民總醫院「美國紐澤西國際醫療遠距服務中心」揭牌。（記者孫影真／攝影）

中榮副院長周元華(左二)率國際醫療團隊與新州Newark Beth Israel...
中榮副院長周元華(左二)率國際醫療團隊與新州Newark Beth Israel Medical Center簽MOU，獲醫院董事胡國琳(左一)、新州眾議院副議長Ellen Park (右二)、及院長Darrell K. Terry (右一) 熱烈接待。（院方提供）

中榮團隊參觀Newark Beth Israel Medical Center心...
中榮團隊參觀Newark Beth Israel Medical Center心臟移植中心與急診部門。（院方提供）

精華 FAQ

  • 台中榮民總醫院在美國新澤西木橋市成立「美國新澤西國際醫療遠距服務中心」，作為海外僑胞聯繫中榮醫療資源的重要窗口，提供遠距諮詢與就醫協助。

  • 中榮與北美洲台灣商會聯合總會簽署MOU，提供從預約健檢、專人引導到醫療APP回覆的整合服務，協助海外僑胞返台健檢與就醫流程更簡便。

  • 中榮在僑胞健康講座推廣骨質疏鬆、心臟保護與睡眠醫學，也與紐瓦克貝斯以色列醫療中心簽署合作備忘錄，未來將推動醫療及人才交流。

新澤西 新州 李志強

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