台中榮總新州遠距醫療中心成立
台中榮民總醫院「美國新澤西國際醫療遠距服務中心」日前在新州木橋市(Woodbridge)APA飯店舉行揭牌儀式。中榮副院長周元華率國際醫療團隊出席，並與北美洲台灣商會聯合總會總會長溫在興簽署「綠色通道」合作備忘錄（MOU），協助海外僑胞返台健檢及就醫。
駐紐約辦事處處長李志強大使出席見證。活動召集人、新澤西台灣商會前會長蔡慶輝表示，合作採一條龍服務，從預約健檢到專人引導，僑胞也可透過醫療APP提交醫療資訊，由指定團隊提供回覆。
溫在興表示，北美台商普遍有健康檢查需求，綠色通道可簡化返台就醫程序。李志強指出，美國醫療預約通常耗時較長，此合作有助提升僑胞取得醫療服務的便利性。
同日舉行的「僑胞健康講座」吸引約300人參加。周元華表示，中榮持續推動全球醫療布局，此次新州推廣重點包括骨質疏鬆、心臟保護及睡眠醫學。
中榮心臟血管中心肺動脈高壓科主任陳昱瑋醫師則介紹冠心病治療，包括藥物、心導管及繞道手術，並分享「鑽石研磨介入性治療」及微型心室輔助器(Impella)技術。他提醒，出現胸悶、胸痛、活動時呼吸困難或心悸等症狀，應儘速就醫。
此外，中榮團隊前往紐瓦克貝斯以色列醫療中心(Newark Beth Israel Medical Center)參訪，與院方交流臨床經驗並簽署合作備忘錄，雙方將推動醫療及人才交流；院長Darrell K. Terry並計畫明年率團訪台。同行還包括骨科主任許承恩、國際醫療中心主任陳孟君及徐莞雲。
台中榮民總醫院在美國新澤西木橋市成立「美國新澤西國際醫療遠距服務中心」，作為海外僑胞聯繫中榮醫療資源的重要窗口，提供遠距諮詢與就醫協助。 中榮與北美洲台灣商會聯合總會簽署MOU，提供從預約健檢、專人引導到醫療APP回覆的整合服務，協助海外僑胞返台健檢與就醫流程更簡便。 中榮在僑胞健康講座推廣骨質疏鬆、心臟保護與睡眠醫學，也與紐瓦克貝斯以色列醫療中心簽署合作備忘錄，未來將推動醫療及人才交流。
精華 FAQ
台中榮民總醫院在美國新澤西木橋市成立「美國新澤西國際醫療遠距服務中心」，作為海外僑胞聯繫中榮醫療資源的重要窗口，提供遠距諮詢與就醫協助。
中榮與北美洲台灣商會聯合總會簽署MOU，提供從預約健檢、專人引導到醫療APP回覆的整合服務，協助海外僑胞返台健檢與就醫流程更簡便。
中榮在僑胞健康講座推廣骨質疏鬆、心臟保護與睡眠醫學，也與紐瓦克貝斯以色列醫療中心簽署合作備忘錄，未來將推動醫療及人才交流。
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