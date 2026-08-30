吳弭質疑麻州現行房稅法 改革爭議加劇

隨著房屋成本飆升、基礎設施老化以及氣候變遷威脅加劇，都市如何籌措公共服務資金，已成為全美地方政府共同面臨的考查。波士頓 市長吳弭 (Michelle Wu)日前針對麻州 行之有年的「2½法案」(Proposition 2½)提出質疑並呼籲改革，再次將地方財政自主權與保障納稅人的長期爭論推向浪尖。

實施於1980年代的「2½法案」，規定地方政府每年徵收的房屋稅總額成長不得超過前一年法定上限的2.5%(新興建築成長除外)，且總稅額不得超過房產市場總價值的2.5%。此法旨在防止稅金無休止上漲，為業主提供財務預測性。

然而，波士頓作為高度依賴房屋稅的地方政府(房屋稅佔其財政收入逾七成)，面臨著極大的支出壓力。波士頓2026財政年度的房屋稅徵收預算達34.7億元，支撐著公立學校、警消治安、道路養護、衛生及圖書館等關鍵服務。

市府官員指出，極端天氣加劇了老舊排水系統與基礎設施的維修負擔，加上人事與物價上漲，僵化的法定稅收上限難以滿足大型都市的實際需求。

疫情後商業地產價值下滑，與住宅價格持續上揚形成鮮明對比，導致稅負逐漸轉移至一般住戶身上。吳弭曾推動臨時法案，希望提高商業地產的負擔比例以保護住宅業主，但遭州參議會與商業團體卡關。

波士頓2026財政年度住宅稅率已升至每千美元評估值12.40元，商業稅率則為26.96元。若無法彈性調整財政工具，一般家庭的住宅稅負恐面臨雙位數成長。

波士頓的財政爭議，本質上是在「給予地方政府足夠彈性以應對氣候與基礎設施挑戰」與「保護納稅人免受快速加稅衝擊」之間尋求平衡，這場關於城市財政的主導權之爭，短期內仍難落幕。