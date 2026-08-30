房產重估 大批費城屋主房稅恐漲逾50%

費城哈特蘭夫特(Hartranft)社區的房屋重估價值提高了五成，圖為該區新建的社區活動中心。(費城住房局官方臉書)

費城 市府大規模進行房產重估，大部分屋主明年地稅難逃上漲，費城北區數千居民漲幅可能達50%以上。

「費城問詢報」(Inquirer)針對6月公布的城市房產評估數據分析發現，費城近6000戶屋主的房產估值較兩年前上次大規模重估時上漲50%以上，超過2200戶估值增加一倍以上。

費城地稅是根據房屋估值推算，屋主明年稅單恐隨之增加。地稅收 入由市府和費城學區 平分。

費城屋主今年房產估值平均較去年上漲3%。與中產階級化區域相鄰的地區漲幅較高。

今年費城兩區房產估值漲幅至少達50%，遙遙領先，主要集中在史上以黑人為主的草莓莊園(Strawberry Mansion)南端，以及位於天普大學(Temple University)以北、布羅德街(Broad Street)以東的拉丁裔哈特蘭夫特(Hartranft)社區。

專家和低收入屋主權益倡議者一直批評費城評估系統有偏差，導致黑人和棕色人種屋主繳納高額地稅；市長帕克 (Cherelle L. Parker)2024 年召集工作小組研究重估系統，今年稍後將公佈結果。

工作小組成員、社區法律服務中心(Community Legal Services)資深律師威爾遜(Monty Wilson)坦言，費城房產評估辦公室(Philadelphia Office of Property Assessment)致力提高評估準確性，但在低收入社區評估面臨挑戰如空置地比例較高、房屋法拍率高等造成房價波動，導致偏差，評估誤差集中在房價較低的社區，居民多是有色人種。

威爾遜說，房產被高估時，黑人和棕色人種社區最明顯。

人口普查數據顯示，哈特蘭夫特40%以上居民生活在聯邦貧窮線以下，四口之家年收入低於3萬3000元；在草莓莊園，社區領袖表示，估值上漲可能源自南部啤酒鎮(Brewerytown)對白人偏多高收入社區造成的市場壓力。

市議會預計今秋舉行聽證會，調查房產評估流程。