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ICE與費城企業簽1700萬合約 半數買武器

編譯周芳苑／綜合報導
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美國移民海關執法局(ICE)已在費城地區簽下1700多萬元合約，過半資金流向蒙哥...
美國移民海關執法局(ICE)已在費城地區簽下1700多萬元合約，過半資金流向蒙哥馬利郡(Montgomery County)槍枝製造商Geissele Automatics。(Geissele Automatics官方臉書)

川普總統(Donald Trump)第二任期開始以來，美國移民海關執法局(ICE)已在費城地區簽下1700多萬元合約，過半資金流向蒙哥馬利郡(Montgomery County)槍枝製造商Geissele Automatics。

非營利媒體The Appeal分析數據稱，川普政府在ICE大規模驅逐移民的過程中，針對突襲和執法行動投入大量資金，包括購買武器。槍枝製造商Geissele Automatics去年9月與ICE簽訂近910萬元合約，創全費城金額最大合約規模。

數據顯示，這筆款項被用來對ICE探員提供精密長槍及配件。

加州民主黨參議員希夫(Adam Schiff)今年稍早報告顯示，川普第二任期內，ICE和美國海關與邊境保護局(CBP)槍支支出大增，濫用納稅人的錢；ICE已成缺乏監督和問責的軍事化力量。

國土安全部(Department of Homeland Security)聲明稱，費城1700萬元合約之說完全不準確，將ICE的全美合約與該地區支出混為一談；ICE與全美各地供應商簽約以支持執法任務，並不表示合約金全部花在費城，報告應準確區分全美合約金額、供應商所在地、履約地點以及實際聯邦支出，避免誤導。

數據顯示，2024年8月在前總統拜登執政期間，Geissele Automatics與ICE簽約金額僅1萬2224元，用於支持狙擊手持續訓練課程，2025年川普重返白宮並大幅加強ICE掃蕩行動後，合約金額暴增，除了價值910萬元年度合約，另獲付2萬7936元向ICE旗下單位提供訓練步槍和彈匣，獲1萬6544元付款提供測試和評估所需的步槍和配件。

其他合約可能與國安部相關。

精華 FAQ

  • 報導稱ICE在費城地區簽下逾1700萬元合約，其中超過半數流向蒙哥馬利郡的Geissele Automatics，該公司成為當地金額最大的受益者，並供應長槍與相關配件。

  • 數據顯示，資金多用於ICE探員的精密長槍、訓練步槍、彈匣，以及測試和評估所需的步槍與配件，顯示川普任內執法與武器採購支出同步增加。

  • 國土安全部表示，將ICE全美合約與費城地區支出混為一談並不準確，強調應區分供應商所在地、履約地點與實際聯邦支出，避免誤導讀者。

ICE 費城 移民

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