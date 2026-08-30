記者節／數位時代 族裔媒體更受信賴

蒙特利公園市圖書館報架前，一名華裔長者拿起世界日報準備閱讀。(丁曙／攝影)

所謂「族裔媒體」是針對種族、族裔、宗教信仰等特定受眾的媒體，包括平面印刷、廣播電視和網路媒體等載體，以數十種語言和文字報導新聞和傳遞信息，成為移民社區不可或缺的消息來源和交流工具，服務於傳統上被英語主流媒體忽視的少數族裔社區。

大事件 族裔媒體首當其衝

「族裔媒體」紮根本族群，把握社區脈搏，透過受眾熟悉的語言，報導主流媒體往往忽視的事件和視角，架構起政府和社區的橋梁，彌補服務不足的移民市場，得到本族群的重視和信任，其功能和效益難以替代。

「新美國媒體」創辦人及執行長Sandy Close指出，族裔媒體，從內而外報導美國多元化社區。其亮點包括：社群參與，將受眾與基層以及孤立的群體連結起來；以多種語言和文化傳播；倡導及放大被忽視社區的真實聲音；連結本地、區域和全國廣告商與社區媒體的合作夥伴。

2023年1月21日(農曆除夕夜)，南加州華人社區蒙特利公園市(Monterey Park)驚爆一起持槍濫殺案，造成11死9傷的重大悲劇震撼全國。加州州長紐森(Gavin Newsom)22日即抵達聖蓋博谷(San Gabriel Valley)地區，會晤地方政要聽取簡報了解案情；23日走訪蒙市和去醫院探視傷員，特別邀請「世界日報」專訪，介紹政府的災後處置方案，並且信心喊話，「政府永遠是華人社區的堅強後盾」。

世界日報專訪州長紐森的報導，次日透過紙版和網絡傳遍美國華人社區，起到了安撫民心、遏止恐慌、穩定局面的作用。

美國社區媒體創辦人Sandy Close在2025年頒獎典禮會場接受採訪。(丁曙／攝影)

建立合作 黃金期受眾5100萬

2020年新冠疫情(COVID-19)爆發後， 美國亞裔社區特別是華人成為仇恨犯罪的攻擊目標。2022年加州政府發起一項反仇恨媒體宣導專案，口號是「加州團結，維護權益，族裔共融，抗拒仇恨」；甄選具影響力和代表性的族裔媒體，在民眾遭受攻擊的「重災區」進行系列報導和宣傳，並且提供經費資助。

從2022至2024年期間，洛杉磯世界日報兩度入選州府特約媒體，採訪了南加州聖蓋博谷地區11個城市地區，宣導民眾在遭遇仇恨攻擊時，向加州民權部門(California Civil Rights Department)、地方政府及執法單位，以及民權部認證的社區組織報案，請求協助保障權益。

早期的加州族裔媒體，各自為政互不往來。1996年，太平洋新聞社(Pacific News Service, PNS)邀請包括世界日報等族裔媒體的24位代表餐敘，達成了「打破壁壘、交流內容、信息共享、提升知名度」的共識，在舊金山創立了「新加州媒體」(New California Media，NCM)，成為美國第一個少數族裔新聞協會。

該協會旨在促進多語言媒體的合作關係，透過公眾宣傳、主題展覽、綜合報導、新聞獎評選等活動，將「族裔媒體」推向全國。

十年後，「新加州媒體」改名為「新美國媒體」(New America Media, NAM)，總部位於加州，在紐約和華府設有辦公室，成為規模最大的少數族裔媒體合作組織和倡議機構。

從1996至2015年是「族裔媒體」的黃金時期，「新美國媒體」旗下約有2500個新聞機構，超過5100名萬受眾，透過3000多個媒介傳播資訊，使「族裔媒體」產業走向全國視野，開創了跨族裔合作報導的先河。

由「新美國傳媒」主持的「第二屆美國族裔媒體調查」於2009年6月5日公布，過去四年以來，族裔媒體的消費人口成長了16%，其中「世界日報」等主要中文報紙，合計覆蓋了70%華裔成年人，並成為54％華人讀者經常瀏覽的中文網站。

調查發現，當時82％的美國少數族裔成年人，經常觀看、傾聽或閱讀本族裔的媒體，包括報紙、電視和電台，這個消費群體約有5700萬人。自2005年以來，世界日報、韓國時報等主要亞洲語言的報紙，讀者群和發行範圍都在成長。中文報紙覆蓋了70%的華裔成人，韓文報紙覆蓋了64%的韓裔成人，菲律賓文和印度文等報紙都在成長。

在電視方面，西班牙語節目覆蓋了90％拉美裔，亞裔電視觀眾四年增加了30％，非洲裔報紙普及率提高42％，特別是網站讀者的成長最具爆炸性。

當時美國的拉美裔人口3090萬，非洲裔2770萬，亞太裔1060萬，合計6920萬人。在三大族裔群體中，82%的成年人不同程度地接觸本族裔的語言媒體。

今非昔比 紙媒面臨存亡之秋

然而，21世紀的數位時代(Digital age)來臨，傳統媒體生態環境丕變。據聖荷西「信使報」(MERCURY NEWS)報導，自網路出現後，大量廣告被轉移到數位領域，地方新聞業陷入了長期衰退。

同時，傳統的報紙印刷業遭遇了前所未見的挑戰。自新冠疫情爆發以來，約占印刷總成本70%的新聞紙的價格急劇上漲，迫使許多社區報紙轉向純數位模式。

根據追蹤常用商品價格的Indexbox的數據，2020年新聞紙的價格，每噸300元至540元之間。新冠疫情期間，許多造紙廠關閉，導致成品紙供應減少。疫情結束後，隨著需求增加而供應減少，價格從2022年起一路飆升。到了2025年，新聞紙成本上漲至每噸580元至670元，幾乎是五年前的兩倍。

加州退休參議員格雷澤(Steven Glazer)和美國社區媒體(ACoM)聯合主任杜利安(Julian Travis Do，譯音)，今年3月底發表「投資新聞業：公民基礎建設是加州未來的關鍵」。文章指出，「美國地方新聞的衰落對我們的民主構成了重大威脅，各大媒體的頭條新聞都印證了這一點：過去20年間，加州新聞從業人員流失了70%，三分之一的新聞編輯室關閉。

另據「信使報」援引西北大學(Northwestern University)的一項研究數據，自2005年以來，加州已經失去了超過40%的地方媒體，特別是紙媒。

例如，「緬甸公報」(Myanmar Gazette)編輯SweSwe Aye接受「美國社區媒體」(ACoM)採訪時表示，「我們的核心讀者群，特別是50歲及以上的讀者，更喜歡閱讀紙本而不是電子版。緬族讀者認為，紙本報紙是不可或缺的歷史證據來源。」她補充說，「一旦某件事以印刷形式發表，它就成為一份強有力的永久紀錄。甚至有緬族人成功地將翻譯後的報紙文章作為證據呈上法庭，證明了這些文章的歷史價值。」鼎盛時期，「緬甸公報」每月印刷1萬份，如今印刷量已減少到4000份。維持紙本的發行對這份刊物的長期發展至關重要。

同樣，不斷上漲的印刷成本也令西班牙語報紙「Impulso」的創辦人奧利維拉(Mireya Olivera)擔憂。該報創辦於2004年，服務於洛杉磯郡25萬來自墨西哥的瓦哈卡(Oaxacan)地區的居民，每年還出版一本精美雜誌。她在接受「美國社區媒體」採訪時表示，五年前，1萬份雜誌的年印刷成本為5000美元，「今年我花了4000多美元才印了2000份」。

「Impulso」正在考慮轉為純電子版，但讀者仍然想要紙本。奧利維拉表示，「『Impulso』是我們社區的一部分，故事以紙質形式呈現，讀者們可以保存這些報紙和照片，甚至可以剪下來裝裱。讀者看到自己的照片出現在報導中，會拿給家人和朋友看，他們為此感到自豪。轉為電子版對編輯部來說將是毀滅性打擊，不僅編輯丟掉了工作，印刷廠也會失去重要的客戶。」

市場需求 媒體堅守政商扶持

為了挽救處於歷史性崩潰中的族裔媒體，2024年加州政府與谷歌(Google)簽署了一項五年協議，催生了一個總額為2000萬美元的「加州公民媒體基金」(California Civic Media Program)，由加州政府和谷歌各自出資1000萬美元啟動，而且該基金將觸發1比2的私人匹配募捐，使得總計3000萬美元的資金，流向值得信賴、基於事實報導的加州地方新聞媒體，包括數位和廣播、營利性和非營利性、英語和多語言族裔媒體，彌合社交媒體和人工智慧生成內容造成的鴻溝，抵禦日益猖獗的虛假資訊。

加州州長紐森(Gavin Newsom)對州政府與谷歌達成這項協議表示歡迎，他稱該協議將有助於「在未來幾年內重建一個強大且充滿活力的加州新聞界」。

該「加州公民媒體基金」自2025年10月起生效，由加州政府商業和經濟發展辦公室指導分配，並於2026年秋季透過第三方管理機構發放。該辦公室還任命了一個由新聞界領袖組成的顧問委員會，對如何分配項目資金提供諮詢意見。

美國社區媒體聯合主任杜利安被聘任為顧問委員，他表示，這對族裔媒體來說是一個令人興奮的機會，可以東山再起。

此外，加州參議員魯比奧(Susan Rubio)也在2025-26財年提出了SB 1358法案，要求州政府各機構將年度廣告和行銷預算的40%用於族裔和社群媒體，擁抱植根於社區、以少數族裔語言為基礎的地方媒體。

紐森州長曾於2024年簽署了一項名為「多元化、族裔化與社區媒體」(Diverse, ethnic, and community media)AB 1511法案，要求州政府機構「制定增加對族裔和社區媒體投入的計畫」。該法案要求任何在行銷、廣告宣傳或推廣活動上支出資金的州政府部門制定一項計畫，增加對服務於重點人群的族裔和社區媒體的投入。

「美國社區媒體」創辦人及首任執行長Sandy Close指出，「儘管資訊科技過剩，但人們仍然渴望真實的聲音和面對面的交流。儘管支持本地新聞平台的資金從未如此匱乏，但讀者對值得信賴的資訊傳播者的需求也從未如此強烈。我們正處於行業變革的關鍵時刻，需要將高科技與人性化的互動和協作結合起來。」

美國社區媒體2025年頒獎禮，越南裔代表盛裝登台喜氣洋洋。(丁曙／攝影)