城鎮傳真／黃金照耀過的荒原鬼鎮

小鎮上人去樓空的木屋，隱沒在荒草中。(作者提供)

一大早，從西海岸波特蘭出發，一路向南前往拉斯維加斯。1000多公里的行程，我們分了兩天。

第一天出發時，天氣還有些陰鬱。雖然已經入夏了，但當天空中飄起小雨的時候，還是讓人感到了一絲涼意，我們不得不打開了車裡的暖氣。

車子駛入俄勒岡州 的南部，已經可以看到植被的漸次變化。高大的喬木漸漸不見了蹤影，只剩一叢一叢匍匐貼地的低矮灌木。天空的灰暗也開始褪去，露出了湛藍遼闊的底色。車子裡熱了起來，暖氣也被冷氣所替代。

第二天，我們行駛進入內華達州 地界，景色愈發單調枯燥起來，窗外只剩一成不變的荒野沙漠和沙石裸露的群山。正疲乏無聊之際，路旁開始出現一些零星的、破敗的建築，一座充滿著頹廢氣息的小鎮驀然出現在了我們的眼前：Goldfield小鎮——美國西部淘金熱時期最繁榮的礦業城鎮之一。

小鎮遺留的歷史滄桑感，激發了我們一探究竟的好奇心。

因黃金興起 風光僅10年

路邊就是遊客資訊中心，說是遊客中心，可當我們踏進門的時候，卻沒有看到任何遊客，只有一名工作人員在櫃台後埋著頭心無旁騖地看著手機。遊客中心似乎還兼具一個小型博物館和展示館的功用，幾個玻璃展櫃裡陳列著一些小鎮早期的老照片和各種舊物件。

我們大致逛了一圈之後，站在櫃台前，工作人員才似乎被我們嚇了一跳地清醒過來，意識到「有人來了」。他看起來50歲上下，戴著一副眼鏡，我問他是不是這裡的負責人，他說他只是來這裡代為管理，但有什麼問題也可以問他。

遊客中心兼展覽館的幾個玻璃展櫃，陳列著小鎮早期的老照片和舊物件。(作者提供)

我們攀談一陣後，拿了一堆資料，開始了對這個傳奇小鎮的探索。

1902年，兩位尋找礦脈的探礦者來到了荒蕪人煙的這裡。他們注意到當地山坡上的石英岩岩石表面有鐵鏽色氧化物，俗稱「鐵帽」，通常是金礦床風化後的標誌。而最初幾塊送檢的礦石，被發現含金量極高，遠超普通金礦。

消息迅速傳開，於是，這個位置偏遠缺水、交通困難的荒漠地帶，一夜之間吸引了大量的淘金人、投資者和礦業公司蜂擁而至。短短幾年間，這裡建起了鐵路、銀行、酒店和交易所，一躍成為美國西部最富有的小鎮之一，其繁華程度遠超當時的拉斯維加斯。

但Goldfield的繁榮時間只持續了短短的十年，便因為這裡的金礦資源枯竭而開始迅速衰退，從100多年前鼎盛時期的2萬多人，剩下現在200多的常駐人口。

遊客中心管理員展示電腦裡的Goldfiel金礦。(作者提供)

繁華散盡 唯餘靈異傳說

路邊，一棟四層高的大樓吸引了我們的目光，走近一看，才發現這就是當地著名的Goldfield旅館。這座旅館在建立之初，曾經是內華達州最豪華的旅館。

歷經了100多年的風雨滄桑，旅館的磚石部分輪廓依然保存得相當完整，高大的紅磚圓形門柱透露出當初氣派的模樣，但大門的木質門楣部分卻已經大面積剝落發黴，底座的石階也殘破不堪。酒店所有的門窗都已經被木板釘死，沒有可以進出的地方。

門廳旁邊放著一個簡易招牌，寫著一則潦草的招工啟示，大約是尋找有資質的施工隊入住，給酒店做維修或者翻修之類工作。可牌子上手寫的字跡已經開始褪色變得模糊了，也不知道在這兒擱置了多久。

廢棄的Goldfield旅館流傳著鬼故事。(作者提供)

剛才在遊客中心，管理員給我們講過一個關於這個旅館的鬼故事。說是當時人們在銀行修了一個金庫，用來存儲黃金，金庫四周牆壁都使用了最堅硬的混凝土和石材，連屋頂都沒疏忽。

但是在覬覦這批黃金的人中，有三個人找到了這個金庫的破綻，那就是地板，只有地板是木頭的，於是他們就從地下挖了一條地道直通金庫。但在得手後，三人在旅館裡因為分贓不均，其中一人殺死了另外兩名劫匪，獨吞了這筆黃金；然後，死掉的那兩個人的鬼魂就在這個酒店裡遊蕩，尋找復仇的機會。

久而久之，關於這個酒店的鬼魂故事就愈來愈多。其中比較經典的，還有一則關於伊莉莎白傳說的女鬼故事，說的是酒店老闆的情婦伊莉莎白懷孕了，為了掩蓋醜聞，她被囚禁在109號房間，直至分娩死亡，後來她和她的孩子的靈魂都被困在酒店裡，導致出現很多靈異現象。比如，人們會在半夜時分聽到女人或者嬰孩的哭聲；有時候還能聞到一股男人抽過的「雪茄」的菸味……這些傳說，雖然並不來自真實的歷史紀錄，但還是吸引了一些喜歡探險或者獵奇的人們前來體驗感受這裡的恐怖氛圍。

關於這裡究竟有沒有鬼魂的存在，最著名的實驗是一檔靈異節目「Ghost Adventures」聲稱真的錄到了「疑似靈異聲音」，而且在2004年紀錄片的拍攝過程中，曾經有一塊磚頭在沒有人觸碰的情況下突然飛起，直接砸向牆壁，被很多粉絲認為是整檔節目裡最有力的靈異證據之一。真假已無從考證，但關於黃金、關於欲望，卻早已與這些故事一起，留在了這座廢棄的旅館裡。

95號公路旁 荒草掩廢墟

我站在旅館外面，望向現在已經被木板封死的大門，遙想100多年前，這扇門每天迎來送往的是世界各地的淘金客，繁忙而喧囂；而今天，它卻拒絕一切進入，只留下風在門縫間穿梭。沙漠的氣候炙熱而乾燥，雖然置身於烈日當空的室外，我還是不由自主地覺得有些涼意，便趕緊離開了這裡。

整個小鎮只有一條主幹道，那也是美國95號公路穿鎮而過的一段。道路旁邊有堆積的廢棄礦石、報廢的老式車輛以及鏽跡斑斑的大型機械，有些還擺出了一些藝術的造型。沿著主幹道再往裡走，我們還看到了淘金熱時期遺留的礦井和月台，不遠處，一棟人去樓空的木屋則隱沒在一片瘋漲的荒草之中。

小鎮路旁的破舊的一些藝術造型。(作者提供)

鎮上最醒目整潔的建築是建於1907年的一棟老式大樓，這裡目前是這個鎮上最重要的依然在運轉的愛絲梅拉達郡(Esmeralda County)法院。門前的旗杆上，美國星條旗迎風招展，似乎在昭示著這座城可以沒落，可以衰敗，但依然活著。

Goldfield鎮上最醒目整潔的建築是愛絲梅拉達郡(Esmeralda County)法院，門前的旗杆上，星條旗迎風招展。(作者提供)

小鎮雖沒落 淘金夢未央

從1902年到1912年，只有經歷了十年黃金時期的Goldfield城，可以說其興也勃焉，其亡也忽焉。它興於金子，也敗於金子，讓人不得不感嘆黃金的魔術手，可以讓荒漠一夜成城，也可以讓城市曲終人散，徒留一地滄桑。

誠如英國劇作家、詩人莎士比亞「雅典的泰門」中的著名獨白：「黃金啊，黃黃的、發光的、寶貴的黃金！它可以使黑的變成白的，醜的變成美的；錯的變成對的，卑賤變成尊貴；老人變成少年，懦夫變成勇士……。」

離開Goldfield小鎮，三個小時的車程之後，世界著名賭城拉斯維加斯毫無預兆地從茫茫荒漠中浮現出來，彷彿一場海市蜃樓一般。不管是百年前因黃金而璀璨過的Goldfield，還是眼前這座流光溢彩的國際化娛樂化大都會拉斯維加斯，似乎都在告訴人們：這個世界，從來不缺乏奇蹟，然而，這奇蹟的背後，亙古不變的，始終是人性中對財富、機遇與夢想的追逐和渴望。