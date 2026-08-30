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星座／每周運勢 金牛高唱豐收 雙魚急事緩辦

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2026年8月30日至9月5日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

自我解壓能力極強的一周，在任何領域你都能感到輕鬆自如，可以隨心所欲的去做任何事，收穫將比平時多很多。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★★

唱響豐收之歌的一周，不僅愛情、工作學習、財富上有實質性的收穫，內心也有機會得到充實，滿足感十足。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

與時間賽跑的一周，凡事都應注意其時效性，能往前趕的事情最好提前做好準備，否則越往後走事情會變得越棘手。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

令你羨慕嫉妒的事和人這周特別多，但不要被這種負面能量所影響。做任何事都不要總盯著別人，多和自己對比，才不會迷失道路。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

充實快樂的一周，業餘的休閒活動可以將你的生活填充得滿滿的，並且留下許多快樂的片段，你也會因為這些片段，忘掉過去一些不愉快的事情。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

人際互動較費心的一周，隨口一句話都可能被放大解讀。遇到不熟悉的狀況，先看清楚再表態，少替別人下結論，也別急著捲入是非，能替自己省下不少麻煩。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

這一周，你的世界只有讓步，不會有退縮。讓步可以讓你維護好一段戀情或是友情，而退縮則會讓你失去一片闖蕩的天空。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★☆☆☆☆

運勢逆行，無論是感情還是事業的發展，都與你的意願背道而馳。切勿勉強自己做不擅長的事情，不然不僅做得不理想，還會因此喪失自信。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

好運降臨，你的愛情世界也將釋放出新的光彩；工作效率較高，許多事都能超前完成；理財有方，可以確保收支都會在你的掌控之內。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

本周你的協調與管理能力很突出，這會使你在團隊協作中收益良多，充當他人的和事佬你也能做得得心應手。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★☆☆☆☆

這周的希望很容易落空，有什麼重大的決定最好都不要在這一周進行，反而是一些粗淺、收尾之類的事情可以安排到這一周來做，你比較有耐性將這些小事做好。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

不是遇到所有的事都要急著去處理，本周你將發生一些過去從未遇到的事情，可以慢點去辦。多給自己一些思考的時間，反而有可能一次就能把事情處理好。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

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精華 FAQ

  • 金牛座本周高唱豐收，總運指數達5星，愛情、工作學習與財富都有實質進展，內心也能感到充實滿足，是整體表現最亮眼的星座。

  • 雙子座要趕時間、重視時效，處理事情宜提前準備；雙魚座則要急事緩辦，給自己多點思考時間，反而更容易一次處理好。

  • 天蠍座、處女座與水瓶座運勢偏弱，容易遇到逆勢、人際誤解或希望落空，因此不宜勉強、少下結論，重大決定也先暫緩。

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