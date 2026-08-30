養生／健康食品 暗藏不健康地雷

有些標榜健康的食品，實則可能是不健康的食物。(圖／AI生成)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 即食麥片與果乾常糖分過高，易造成血糖劇烈波動。

即食麥片與果乾常糖分過高，易造成血糖劇烈波動。 重點二： 燕麥棒、堅果棒看似健康，實際可能油脂與熱量超標。

燕麥棒、堅果棒看似健康，實際可能油脂與熱量超標。 重點三：蒟蒻乾、海苔片及蘇打餅常藏高鈉、高脂與精製澱粉。

有些標榜健康的食品，實則可能是不健康的食物，台北慈濟醫院營養師楊灼華列舉這些看似健康的「陷阱食物」，提醒民眾別踩地雷。

果乾、即食麥片甜過頭

不少人將即食麥片當成減重 或健康早餐首選，卻忽略即食麥片的升糖指數極高，雖富含纖維，但加工後的麥片，消化吸收速度快，單獨食用容易導致血糖 劇烈波動。有些人早上僅吃一碗即食麥片，容易出現短時間內血糖快速上升又快速下降，反而造成飢餓與疲倦的惡性循環。

此外，果乾、芭樂乾等被認為是水果替代品的點心，也因糖分過高、熱量密集，加上缺乏原始水果中的水分與膳食纖維，成為血糖控管的大敵。

燕麥棒、堅果棒 油脂炸彈

市售燕麥棒、蛋白棒或堅果棒等「功能性零食」，常打著低醣、高纖、補充蛋白質等名義販售，但其實背後藏有驚人油脂與熱量。楊灼華說，堅果雖然健康，但每日建議攝取量僅為三個大拇指大小，許多堅果棒動輒使用大量堅果、糖漿黏合，「一根棒子就遠遠超過每日油脂需求」，甚至部分產品含有棕櫚油與反式脂肪，長期攝取對心血管與肝腎功能都不利。

蒟蒻乾、海苔片鹹得驚人

不少人誤以為蒟蒻乾、海苔片是低熱量又能解嘴饞的好物，實際上這些加工零食的鈉含量往往超乎預期。楊灼華表示，市售蒟蒻乾與調味海苔為了延長保存與提升風味，常添加大量鹽分與味精，一小包就可能超過每日鈉攝取建議值的1/3，對於有高血壓或腎功能不佳者尤其不利。她提醒：「減重不是注意熱量低就好，更要留意加工食品的隱藏成分。」

蘇打餅、洋芋片 熱量相當

蘇打餅乾長年被塑造成油脂少、容易消化的零食代表，但楊灼華強調，「它本質上就是餅乾」，製作時多半仍含大量飽和脂肪與精製澱粉，熱量與洋芋片相去不遠，只是因為加入胡蘿蔔或菠菜粉點綴，才讓人誤以為健康。

至於植物肉，她認為對吃素的人來說是「偶爾犒賞味蕾的食物」，但對葷食的民眾而言，植物肉為求模擬肉味，往往加了大量鹽、油與香精，反而不如原型食物單純。而三合一咖啡則是最常見的「誤會一場」：咖啡本身對身體有益，但與奶精和糖混合後，「壞處幾乎全面蓋過好處」。

營養成分表 隱藏真相

許多「偽健康」食品之所以流行，一部分來自廣告行銷的話術與視覺包裝，強調「天然」、「無添加」、「高纖」等詞彙，讓消費者自然而然聯想到健康。楊灼華表示，仔細看營養成分表卻隱藏大量糖分、飽和脂肪與鈉，「一樣是堅果，一樣是燕麥，但製作方式、使用比例會讓健康價值大打折扣。」她也提到，民眾容易將「健康」與「看起來健康」混淆，例如蛋白質含量不足的燕麥奶、果糖含量過高的果汁，都是常見陷阱。

楊灼華建議，選購市售食品、麵包、穀片時應以「油、糖少，蛋白質足」為優先考量，避免被產品名稱誤導。