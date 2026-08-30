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養生／高油高糖低纖維飲食 大腸癌機率增

陳雨鑫
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長時間選擇高油、高鹽、高糖、低纖維的飲食，會大幅增加肥胖機率，進而導致各種慢性疾...
長時間選擇高油、高鹽、高糖、低纖維的飲食，會大幅增加肥胖機率，進而導致各種慢性疾病。(圖/AI生成)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高油、高糖、低纖維飲食會提高肥胖與大腸癌風險。
  • 重點二：研究顯示男性常吃超加工食品，大腸癌風險增加29%
  • 重點三：有家族史者應40歲篩檢，無家族史者建議45歲起定檢。

近年談及某種疾病案例激增的議題時，「飲食西化」常被歸為罪魁禍首之一。究竟飲食西化的定義是什麼？我們的三餐又藏有多少飲食西化的地雷而不自知？從1980年代的速食浪潮，到今天你餐盤上的食物，西化飲食助攻大腸癌，但仍與基因有絕大關係。

長時間選擇高油、高鹽、高糖、低纖維的飲食，會大幅增加肥胖機率，而世界衛生組織（WHO）已證實，肥胖會增加罹患第二型糖尿病、高血壓、高血脂、動脈硬化、大腸癌、乳癌、攝護腺癌等風險。

台灣台北醫學大學大腸直腸外科主治醫師王偉表示，高油、高鹽、高糖、低纖維的飲食方式，雖然被證實會增加罹患大腸癌的機率，但大腸癌的發生仍與「基因」最有關係，飲食是次要風險。

英國醫學期刊（BMJ）2022年刊登一篇追蹤美國20多萬名男女飲食達28年的研究，結果發現，時常吃超加工食品的男性，罹患大腸癌的風險增加29%。該篇研究結果顯示，因男性體內的激素與代謝激素和女性不同，因此長期吃加工食品，更容易誘發大腸癌。

王偉說，大腸癌患者雖然有年輕化的趨勢，但是患者小於30歲者，只占整體患者的5%，甚至更低，通常年輕就罹患大腸癌者，多數有家族的癌症病史，也通常在40歲前後發病。

飲食西化雖然會增加罹患大腸癌的機率，但有家族史者更需要注意，應於40歲時開始做糞便潛血檢查，如果沒有家族史，也建議在45歲開始做定期篩檢。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，常見的西化飲食如漢堡、薯條、炸雞、培根、香腸、精緻甜點、含糖飲料等，都是高油、高鹽、高糖、低纖維的飲食。

與其說飲食西化會增加罹癌的機率，不如說飲食西化已經影響各類的飲食型態，無論是台式、西式、韓式，甚至日式，都可能是高油、高鹽、高糖、低纖維的飲食。

蘇秀悅表示，這類食物因為「香」，又或是甜味可以刺激大腦釋放多巴胺，會使人想要一口接一口，偶爾吃一、兩次無傷大雅，但天天吃對健康一定有害。

立刻調整現行的飲食方式，具有一定的難度，建議從三餐中其中一餐開始調整，一天至少有一餐，要吃到米飯、青菜、肉類等原形食物，逐漸調整飲食方式，才能減少飲食對於健康的長期傷害。

精華 FAQ

  • 因為常見的西化飲食多屬高油、高鹽、高糖、低纖維，容易造成肥胖，而肥胖又與第二型糖尿病、高血壓及大腸癌等多種疾病風險上升有關。

  • 有家族癌症病史的人風險較高，建議40歲就開始做糞便潛血檢查；若沒有家族史，則建議45歲起定期篩檢，以提早發現異常。

  • 建議先從三餐中的1餐開始調整，至少吃到米飯、青菜、肉類等原形食物，再逐步減少炸物、甜食與含糖飲料，讓身體慢慢適應。

纖維 高血壓 癌症

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