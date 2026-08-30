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養生／6健腦食物 延老化清腦霧

王郁婷
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綠茶、紅茶、白茶與烏龍茶。這類茶富含茶多酚（如兒茶素、類黃酮），可對抗氧化壓力與...
綠茶、紅茶、白茶與烏龍茶。這類茶富含茶多酚（如兒茶素、類黃酮），可對抗氧化壓力與發炎。(圖/AI生成)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：40歲後腦霧與記憶遲緩，部分可由飲食與發炎狀態影響。
  • 重點二：茶、核桃、菇類等抗氧化食物，有助延緩腦部老化。
  • 重點三：高度加工食品、高糖高鹽與反式脂肪，可能加速認知退化。

邁入40歲後，許多人開始發現自己記憶力變得遲緩、思緒不再敏捷。這種「腦袋轉得慢」的感受，在經歷過更年期或長新冠等與「腦霧」密切相關的健康狀況後，可能更加明顯。雖然不少人將此歸因於自然老化現象，但其實平常吃的食物，也可能是讓大腦「卡卡」的原因之一。

1MD營養顧問、神經科醫師Alexander Zubkov指出，年齡增長會使腦部血流減緩，記憶、情緒、專注力等相關的神經傳導物質也逐漸下降，例如多巴胺、乙醯膽鹼與血清素。此外，隨著年紀增長，體內會累積氧化壓力與慢性發炎，都是認知衰退的元凶。

不過，大腦的老化並非全然是退化。阿茲海默症新藥研發基金會（ADDF）老化與預防部門主任Yuko Hara表示，雖然學習與記憶會變得困難，但詞彙量與智慧反而會隨年齡提升。年長者擁有較高的「結晶智力（crystallized intelligence）」，能更理性地看待事情並做出判斷。

Hara強調，健康的飲食有助於腦部功能與認知健康。她建議，多攝取具有抗氧化、抗發炎作用的食物，有助於延緩大腦老化。Zubkov補充，營養密度高的飲食能提供神經傳導物質所需的原料，幫助細胞修復、減少發炎，並抵禦氧化傷害。

註冊營養師Lauren Manaker列出幾種對大腦有益的代表性食物：

茶：包括綠茶、紅茶、白茶與烏龍茶。這類茶富含茶多酚（如兒茶素、類黃酮），可對抗氧化壓力與發炎。

此外，茶中的L-茶胺酸可幫助放鬆而不嗜睡，搭配咖啡因還能提升警覺性與認知表現。研究顯示，經常喝綠茶與較佳的認知功能有正向關聯。

核桃：長得像小小腦袋的核桃，被視為腦部超級食物。它富含抗氧化物、鎂與ALA型Omega-3脂肪酸。研究顯示，血液中ALA濃度越高，大腦中與阿茲海默症有關的區域，其能量代謝表現越好，對於帶有相關基因風險者更為顯著。

菇類：含珍貴的抗氧化成分——麥角硫因（ergothioneine），對抗腦部氧化與發炎，有助延緩神經退化疾病。菇類也富含維生素B群與胺基酸，有助於腦部代謝與功能維持。

Zubkov也推薦其他腦部好食材包括：

多脂魚類（如鮭魚、沙丁魚）：富含DHA型Omega-3脂肪酸，有助維持腦細胞結構。

藍莓：富含花青素，可抗氧化、改善記憶。

深綠色葉菜（如菠菜、羽衣甘藍）：含有葉酸、維生素K與葉黃素，有助延緩認知衰退。

高度加工食品 最「傷腦筋」

反過來說，有些食物則不利於大腦健康，甚至會促進發炎與加速退化。專門研究逆轉與預防認知退化的醫師Joshua Helman指出：「高度加工食品，尤其是添加糖、精製穀物、反式脂肪與Omega-6脂肪過多的油類，會加劇大腦的發炎與胰島素阻抗。」有研究甚至將阿茲海默症稱「第三型糖尿病（type 3 diabetes）」，顯示其與代謝異常密不可分。

Helman也提醒，高鈉、高亞硝酸鹽與含人工添加物的食物，會傷害血管健康，進而影響認知。

長得像小小腦袋的核桃，被視為腦部超級食物。(圖/AI生成)
長得像小小腦袋的核桃，被視為腦部超級食物。(圖/AI生成)

精華 FAQ

  • 文中提到茶類、核桃、菇類、多脂魚、藍莓與深綠色葉菜都對大腦有益，因為它們多含抗氧化、抗發炎成分，或能提供Omega-3、葉酸等營養，幫助維持認知功能。

  • 醫師指出，隨年齡增加，腦部血流會減慢，神經傳導物質也會下降，再加上氧化壓力與慢性發炎累積，便可能讓記憶、專注力和思緒速度變差。

  • 高度加工食品最需避免，尤其是添加糖、精製穀物、反式脂肪、Omega-6過多的油類，以及高鈉、高亞硝酸鹽和人工添加物，這些都可能加劇發炎並影響血管與認知。

阿茲海默症

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