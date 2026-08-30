養生／乳糖不耐症 消夜吃起司易做惡夢

最新研究，吃乳製品，尤其是臨睡前，可能會助長惡夢的發生。(圖/AI生成)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 最新研究指出，臨睡前吃乳製品可能增加惡夢發生機率。

最新研究指出，臨睡前吃乳製品可能增加惡夢發生機率。 重點二： 乳糖不耐與腸胃不適越嚴重，惡夢強度也越高。

乳糖不耐與腸胃不適越嚴重，惡夢強度也越高。 重點三：若想吃起司，建議選乳糖較低的硬質起司如切達或瑞士。

愛吃起司的人可能要重新考慮消夜選項——根據《心理學前沿》（Frontiers in Psychology）期刊六月發表的一項最新研究，吃乳製品，尤其是臨睡前，可能會助長惡夢的發生。

過去坊間早有「吃某些食物會做怪夢」的說法，但一直缺乏科學證據。直到約12年前，加拿大 蒙特婁大學的夢境神經科學家Tore Nielsen與MacEwan大學心理系名譽教授Russ Powell，開始認真探討這個課題。

Powell表示：「我們特別關注起司，因為許多民間傳說都指出它會導致古怪夢境或惡夢。」他們早期的研究發現，不只起司，整體乳製品都是學生最常提及會影響夢境的食物類別。

在這項最新的關聯性研究中，研究團隊進一步探討原因。他們假設乳糖不耐與隨之而來的腸胃不適，可能是造成惡夢的主因。為了驗證這點，團隊針對1082位MacEwan大學心理系學生進行線上問卷調查，了解他們的飲食習慣、睡眠品質、夢境與惡夢經驗，並詢問他們是否覺得某些食物或進食時間會影響夢境。

結果顯示，乳製品仍與惡夢顯著相關，且乳糖不耐與腸胃症狀越嚴重，惡夢的強度也越高。研究人員解釋，這與腦部會將外在感官刺激納入夢境內容的機制有關。例如，有研究指出，夜間磨牙者常夢見牙齒掉落。

不過這次研究中，第一名的「惡夢食物」已不再是乳製品，而是甜點與高糖食品。Powell認為，可能因為大眾對「垃圾食物」健康風險的認知提高，學生更傾向將負面效果歸咎於這類食物。乳製品則居第二。

晚餐後還想吃起司怎麼辦？Powell建議選擇乳糖含量較低的硬質起司，如瑞士起司、切達起司。

值得一提的是，起司不全然是夢魘之源。2024年12月發表的研究發現，起司中的鈣質、蛋白質與維生素，有助於降低睡眠呼吸中止症風險，對睡眠品質可能有正面效益。