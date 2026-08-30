醫藥／男人又累又胖沒精神 恐睪固酮低下

醫師提醒，睪固酮會直接影響體重、肌力或身體代謝功能，如果已有代謝症候群症狀，應透過專業檢測進行治療；示意圖。（圖／123RF）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 睪固酮不只影響性功能，也和體重、肌力及代謝相關。

睪固酮不只影響性功能，也和體重、肌力及代謝相關。 重點二： 睪固酮偏低者更易出現代謝症候群與糖尿病心血管風險。

睪固酮偏低者更易出現代謝症候群與糖尿病心血管風險。 重點三：補充睪固酮可作輔助治療，仍須搭配飲食運動與藥物管理。

提起男性荷爾蒙，多數人第一時間會聯想到性功能表現，但台灣馬偕紀念醫院泌尿科資深主治醫師蔡維恭表示，睪固酮的影響遠不止於此，它對於男性整體健康具有關鍵性的角色，直接影響體重、肌力甚至是身體代謝功能，和代謝症候群密切相關。

代謝症候群有「四高一低」症狀，包括：腰圍過寬、血壓過高、空腹血糖 升高、三酸甘油脂偏高，以及高密度膽固醇 偏低。蔡維恭指出，流行病學研究顯示，當睪固酮濃度愈低，出現這些危險因子的機率就愈高，進而增加日後罹患糖尿病 與心血管疾病的風險，「因此，維持正常睪固酮濃度，不僅有助於改善代謝症候群，更能延緩相關慢性病的發展。」

有睪固酮低下問題的糖尿病患者，補充睪固酮後血糖控制會更穩定，長期睪固酮補充有助於減少腹部脂肪。但他也提醒，這並非取代治療的方式，「睪固酮補充是輔助，飲食、運動與藥物管理才是根本。」特別是糖尿病前期、又同時睪固酮偏低的男性，若能及早補充，甚至有機會逆轉高風險體質，脫離糖尿病邊緣。

覺得自己吃得不多但還是胖？想要增肌卻怎麼都沒成果？也許不是你的錯，問題同樣出自睪固酮。

睪固酮與脂肪堆積之間存在高度關聯。當睪固酮濃度不足時，脂肪組織特別容易堆積，尤其是腹部脂肪。隨著體脂增加，人體對睪固酮的生成與利用也會受到抑制，使得原本因睪固酮低下所引起的疲倦、代謝變慢、體力下降等症狀變得更加明顯，最終形成「愈低愈胖、愈胖愈低」的惡性循環。

但只要透過適當補充，就能提高身體代謝率、減少脂肪堆積、增加運動動力，長期下來有助於減重，有文獻顯示「五年下來，體重有機會降低約15%。」

對年長者來說，原本就面臨肌少症風險，若再加上睪固酮濃度偏低，更容易導致肌力下降。透過睪固酮補充與規律運動雙管齊下，有助於延緩退化、維持生活動力。至於運動本身能否提升睪固酮？答案是「短期有效、長期有限」。若想真正拉高濃度、改變體質，還是得搭配減重、營養管理與必要的醫療補充。

蔡維恭提醒，若男性本身已患有代謝相關疾病，或經常感到疲憊、體力不足，不妨考慮接受抽血檢查，評估睪固酮濃度，必要時進行補充治療。在專業醫師指導下的睪固酮療程，搭配健康生活型態，有助於全面提升身體功能與生活品質。

那麼，如果抽血發現睪固酮濃度低下，但人沒什麼不舒服，還要補充嗎？蔡維恭提醒，「我們不是為了數值而治療，是為了預防將來更多風險。」如果生活沒有實質困擾，可以先觀察；但如果同時有肥胖、高血壓、糖尿病或代謝異常，就不能忽視。

睪固酮與男性健康息息相關，別再把疲累、變胖當成「自然老化」的結果，如果發現自己已有代謝症候群症狀，應與醫師討論，透過專業檢測與治療，讓健康重新上路。