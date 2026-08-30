封面回響／石化森林公園 亞州彩繪沙漠

石化森林國家公園是66號公路上唯一的國家公園。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 石化森林國家公園位於亞利桑納州，為66號公路唯一穿越的國家公園。

石化森林國家公園位於亞利桑納州，為66號公路唯一穿越的國家公園。 重點二： 彩繪沙漠與藍色山谷地貌奇特，呈現層層彩色沉積岩景觀。

彩繪沙漠與藍色山谷地貌奇特，呈現層層彩色沉積岩景觀。 重點三：園內保存普韋布洛遺跡、報紙岩與石化木頭等珍貴地質文化資產。

前言：上一期周刊的封面故事是「紀念66號公路100周年」。公路上，有行經奧克拉荷馬州 的廢棄建築與老車遺址、亞利桑納州 的石化森林國家公園(Petrified Forest National Park)，以及Mojave沙漠等天然景觀。本篇就帶領讀者到這個66號公路上唯一的國家公園。

很難想像沙漠中會有一大片的森林化石。森林是樹木，木頭是有機物，年長月久自當化為塵土，怎麼會變成化石呢？

在亞利桑納州的東邊，40號州際公路往新墨西州的邊境不遠處，有一處石化森林國家公園(Petrified Forest National Park)，地處偏僻，本來只是想順道開車進去看看，豈料第一個景點就吸引住我們。

斑爛木頭化石 美如寶石

公園被高速公路分成南北兩部分，我們從東邊來，順道從北邊的入口進入。到訪客中心拿了資料，管理員推薦了重要景點，我們便到禮品店去參觀。看到店中展覽的木頭化石七彩斑爛，晶瑩剔透美如寶石，異常驚艷。我們看中一塊比手掌略大的七彩化石，不計費用買了作紀念。

美麗的木化石。(作者提供) 七彩的木頭化石。(作者提供)

原來2億2500萬年前的三疊紀時代，這裡原是熱帶雨林。河裡游魚無數，河中不乏蚌殼貝類，雨林裡生活著恐龍。2億多年來，氣候變遷，地殼變動，樹木或被風雨吹倒沉於水底再被土石淹沒，被泥沙一層層地埋於地下吸取土地中的礦物質，年長月久木材變成石頭。不同的礦物質與原來的木質產生化學作用，變化出不同的顏色，木頭石化之後又水晶化，最後成了燦爛奪目的寶石。「石之美者為玉」這些美麗的化石亦稱樹化玉，類似瑪瑙。

荒涼如月球 卻色彩繽紛

從訪客中心開車到第一個景點的途中，只見天藍藍，野茫茫，四周荒涼得好像到了月球。下車走到路盡頭一看，把我們驚呆了。原來我們站在懸崖之上，下面的山谷好似版畫家刻出來的彩色版畫。一大片的谷地上，一座座的小山丘，溝壑縱橫，好似刀斧刻意刻出來的，造型巧奪天工。小丘恍似千層蛋糕，一層層不同的色彩，有赭紅、絳紅、紫紅、橙紅、淺紅；紅頂上或抹上白奶油或染上青綠，極盡造化之美。

七彩山谷。(作者提供) 如彩繪的沙漠。(作者提供)

北邊公園裡的觀景公路大約四哩，公路一彎又一彎，轉過一個又一個的山谷。山谷一座接著一座，有如觀賞一系列的版畫作品，每幅畫作品各有變化且有不同的構圖，但皆有連貫性。這些山谷的地貌皆屬惡地沙漠，但沙漠上的山丘卻是多采多姿五顏六色，名副其實的彩繪沙漠(Painted Desert) 。

公園裡有座彩繪沙漠客棧(Painted Desert Inn)，這座建於100多年前的原住民復古式兩層樓的泥磚屋是公園裡的地標，如今是博物館，展示著公園的歷史。客棧後面有人行步道，走在步道上往下看去，只覺步步驚豔，看不盡的沙漠美景，嘆不完的造物者之奇。

在進入南邊公園之前，有一處66號公路保留區，供人緬懷這條美國最早的公路。

66號公路遺址 見證歷史

1926年，一條從芝加哥到洛杉磯的公路國道66號通車了。這條公路全長3940公里，從伊利諾州南下密蘇里到了奧克拉荷馬州轉東西向，經德州、新墨州，橫過亞利桑納州北部往加州去。東西向這一段幾乎就是40號州際公路的前身。州際公路興建後，66號公路有的路段與州際公路合併，有的路段改成州立公路，它的一貫性與重要性便大不如前，並於1985年6月27日從國道系統中刪除，從此成了歷史名詞。

石化公園是66公路唯一穿過的國家公園，公園裡保留著當年的原始路段。保留區裡停了一輛古老的吉普車，見證著百年來的公路興衰。

昔日的66 號公路遺址。(作者提供)

也是因為這條公路的開發，才發現高原荒漠上隱藏著無數的彩繪山谷及石化的木頭並於1962年成立了國家公園。

普韋布洛人遺跡、報紙岩

數百年前山谷中有一條普爾科河(Puerco River) ，河流的兩岸聚集著許多的部落。據考證，此地在1萬2000年前就有人類活動的蹤跡。住在這一帶的印地安人又稱普韋布洛人(Pueblo)。據考古研究，約700多年前，這裡愈來愈乾燥，雨量不足，普爾科河水乾枯，人們無法生活，遂遷往科羅拉多河或格蘭德河流域居住。西元1380年以後這裡就變成人煙絕跡的荒漠，直到為了修築66號公路，這一處遺址才被發現。

遺址上遺留許多石刻藝術，有各種圖案，鳥獸人物等。這些石刻圖案的年代從800年前到2000年前不等。一幅鷺鷥捉青蛙的圖案刻得栩栩如生，旁邊還有水滴及水流波浪做背景，有如一幅美麗的印象派傑作。

岩石上的鷺鷥圖案。(作者提供) 普韋布洛人(Pueblo)遺跡。(作者提供)

遺址上還發現一塊巨形岩石上刻了650個圖案。密密麻麻地刻上這麼多的小小圖案，是否是當年的象形文字？或者是紀錄報告什麼重大的事件呢？或許這塊岩石就像今日的報紙一樣，供當年的居民閱讀，所以現今被命名為報紙岩。

除了石刻壁畫，遺址上亦發現一塊石頭上刻有日晷儀，以測量夏至及冬至的日子。由此可見那時的人已初步有了節氣的概念，能夠算出春耕秋收及播種收成的日子。

藍色山谷 天然石雕展場

如果說彩繪沙漠是美麗的版畫，藍色山谷(Blue Mesa) 就是石雕展覽場。

藍色山谷。(作者提供)

這裡的地貌景觀又大不相同，站在山腳下往上看，山峰皆是由層層不同顏色的沉積岩組成，岩石山姿態各異，有的像金字塔，有的像烏龜或駱駝；還有多個石峰錯落有致地排在一起，好似一群帳篷。

天然的手掌雕塑。(作者提供) 人像石雕。(作者提供) 帳棚山。(作者提供)

走過谷底，道路往高攀行，按照地圖尋找藍色山谷。當我們再度站在懸崖上俯瞰山谷時，忍不住地驚嘆，山谷沉積岩的色調從白、灰到淺藍、深藍，好似畫家特意用單一色調營造出深淺不同的色度。

一條O字型的山路繞行藍色山谷，轉過一個彎，山谷色彩又為之一變，有紫色、橘紅、米黃、奶白，色彩變化多端十分迷人。這裡的山峰經過風化更雕琢出各式各樣不同的形狀，有人像、有動物，還有一個酷似手掌的石峰，真如活生生的天然石雕展覽，處處蔚為奇觀。

獨木橋化石、玉石森林

遠古時候一條普爾科河的支流貫穿南邊的公園流到山谷之外的世界，這條小溪早已乾涸，留下一座獨木橋橫在乾河之上。木頭石化後，有斷裂之虞，公園在木橋下造了另一座石橋將其撐住以防斷裂。

考古學家認為數千年前，雨量豐富河水充沛，印地安人應當是划著獨木舟在山谷間來來去去。那時候，這樣的獨木橋想必有多座，很可能都早已斷裂成一塊塊的石頭摔落在山谷中。能有一條完整的石化橋保留下來，誠屬珍貴。

愈往南走，出現的木頭化石愈多。過了一山又一山，忽然出現一片山岡，滿山遍野都是木頭化石；這片山岡名為「水晶森林」，亦可稱之玉石森林，化石之多以森林稱之絕不為過。

走在森林中更可近距離的欣賞化石，這些化石大多有雙人合抱之粗；化石仍保留著如樹皮的外表，樹皮之內則是五彩的玉石，即使未經打磨仍能看出美麗的結晶。

小叮嚀：

公園範圍相當大，除了南北邊公園入口的訪客中心以外，園中沒有販賣任何飲料食物。一定要自備午餐及帶足飲水。