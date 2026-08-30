封面故事／國內篇／6處最佳度假勝地 不出國也盡興

奧林匹克半島附近的安吉利斯港，參加氣候營的成員在大壩遺址俯瞰河流。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 這篇文章精選美國6個國內度假勝地，從西北雨林到東岸海島，提供不出國也能享受海灘、山林、音樂節與城市文化的旅遊選擇。

戰火持續，機票價格不斷攀升；國內值得一遊的景點，其實離我們不遠。從遼闊的森林到充滿節慶的城市，Yahoo新聞選出六處最佳美國度假勝地。

位於美國西北角的奧林匹克半島(Olympic Peninsula)，擁有綿延的美麗海灘、令人屏息的原始森林、如畫的海濱小鎮，甚至還有天然溫泉，是美國最美的旅遊勝地之一。趁著天氣仍晴朗溫暖；若熱愛帆船或水上運動，正是出海的好季節，當地擁有深厚的帆船與木船建造文化。

必訪景點包括擁有全美最大溫帶雨林的奧林匹克國家公園，以及擁有迷人歷史、充滿維多利亞風情的港口小鎮湯森港(Port Townsend)。

對喜好悠閒戶外假期的人，適合在夏秋之際造訪奧林匹克半島，這裡充滿海灘漫步、森林探險，以及在Sol Duc溫泉度過的愜意時光。此外，還可在湯森港與安吉利斯港(Port Angeles)感受文化氛圍，林立的海鮮餐廳、精品旅館、水療中心以及現場音樂表演，甚至還有提供美食與雞尾酒的電影院。

舊金山金門大橋前方常舉辦活動，包括各種抗議行動。(路透)

夏未秋初的舊金山堪稱無可匹敵，這座沿海文化樞紐不僅氣候溫暖宜人，更擁有蓬勃的藝術活動，且鄰近動人的加州中部海岸。從這裡驅車兩小時內，即可抵達兩座低調的加州海濱小鎮聖塔克魯茲(Santa Cruz)與蒙特雷(Monterey)，不僅值得一遊，且擁有最棒的海灘。

旅遊網站GuruWalk公關經理丁尼茲(Carolina Martínez)表示，可以在金門公園(Golden Gate Park)欣賞免費的音樂會，全市各地也有許多街頭市集與活動。馬丁尼茲推薦騎電動自行車，這是探索這座地形起伏城市的好方法。這時金門大橋最少被霧氣籠罩，氣溫最舒適，極適合戶外觀光。

10月初Hardly Strictly Bluegrass音樂節在金門公園免費舉辦，涵蓋藍草、民謠、搖滾等多元風格，吸引數十萬人前來野餐聽音樂。

科羅拉多州特柳賴德(Telluride)。（取材自pixabay)

3.科羅拉多州—特柳賴德

對熱愛戶外探險者來說，科羅拉多州的特柳賴德(Telluride)是健行、山地自行車、河流泛舟、泳圈漂流、釣魚、露營等活動的絕佳地點。若這些不合胃口，不妨搭乘免費纜車前往「山村」(Mountain Village)這座距離特柳賴德僅數哩之遙的迷人高山度假勝地。這裡還有熱鬧的農夫市集、人氣釀酒廠。

特柳賴德周邊最受歡迎的健行路線包括：San Miguel River步道(路程短且適合初學者)、Bridal Veil瀑布(輕鬆即可抵達壯觀的365呎瀑布)，以及Blue Lakes步道，這條稍具挑戰性的路線將可飽覽一連串令人驚豔的高山湖泊。距特柳賴德以北約一小時車程的Orvis溫泉，可驅車前往並在此休憩與放鬆。

秋天被公認為科州最美的季節之一。這裡的金黃白樺樹覆蓋整個山谷，搭配絕美的峽谷地形，並舉辦多項國際級大型節慶與戶外活動。

密西根州麥基諾島大飯店擁有號稱全球最長的前廊，經典電影「似曾相識」(Somewhere in Time)即在此取景。(美聯社)

4.密西根州—麥基諾島

位於休倫湖(Lake Huron)北部的麥基諾島(Mackinac Island)，是中西部節奏更悠閒的度假勝地，以夢幻般的天氣、絕美的湖濱景觀，以及無盡的夏日戶外玩樂而聞名。

麥基諾島可說是「古樸迷人島嶼度假」的先驅，但它絕非平淡無奇的景點。這裡擁有多家世界聞名的軟糖店、歷史悠久的燈塔、渡輪，以及穿梭於繁花怒放、風景如畫城鎮的馬車。

島上自1898年起便全面禁止機動車輛 (僅留少數緊急救援車)。島上的環島道路M-185是全美唯一禁止汽車行駛的州級公路。主要交通工具為自行車、步行以及馬車。

建於1887年的維多利亞風格店的大飯店(Grand Hotel)擁有號稱全球最長的前廊。晚餐時間依然維持穿著正裝的傳統，經典電影「似曾相識」(Somewhere in Time)即在此取景。

納許維爾這座城市充滿活力，隨著夏季遠離，納許維爾的氣溫不再偏熱潮濕，更適合拜訪。（圖／123RF）

5.田納西州—納許維爾

若不嚮往悠閒的海濱假期，納許維爾(Nashville)呈現截然不同的步調。

與許多南方城市一樣，納許維爾擁有蓬勃發展的美食，幾乎每個街角都有餐廳供應辣雞與「一肉三菜」等家常菜餚。任何季節都是體驗這座城市活力達到巔峰的最佳時機；隨著夏季遠離，納什維爾的氣溫不再偏熱潮濕，更適合拜訪。

納許維爾是美國歷史最悠久的鄉村音樂廣播節目與現場舞台表演「大奧普里」(Grand Ole Opry)的所在地，幾乎每晚都會舉辦音樂會；此外，這裡還有鄉村音樂名人堂。坎伯蘭河(Cumberland River)貫穿整座城市，沿岸有綿延的濱水步道及公園。

秋天的活動有：

AmericanaFest(美式根源音樂節，9月)：聚集數百位鄉村、藍調與民謠歌手，在市區數十個酒吧與展演空間同步帶來現場演出。

Pilgrimage Music & Cultural Festiva(9月)：位於納什維爾郊外法蘭克林(Franklin)的大型戶外音樂節，集結知名流行與鄉村巨星。

Musicians Corner Fall Series(9月)：於百年公園(Centennial Park)舉辦的免費戶外秋季音樂會。

Nashville Film Festival納許維爾影展(9月底至10月初)：美國歷史最悠久的影展之一，播映獨立電影、音樂紀錄片與短片。

羅德島州外海的布洛克島遠離塵囂，流行樂天后泰勒絲的「假日別墅」可俯瞰布洛克島海域。(美聯社)

6.羅德島州—布洛克島

位於羅德島州外海的布洛克島(Block Island)，遠離城市喧囂，讓人感受到世界依然緩慢而寧靜。若居住在東北部附近，在這座悠閒的島嶼上度過幾天假期，正是放鬆身心的絕佳選擇。

布洛克島以自然保育與保護工作聞名，被自然保護協會譽為「希望之島」，並列為西半球12處「世界最後淨土」(Last Great Places)之一。島上擁有超過2000英畝的野生動物棲息地，崎嶇的懸崖與連綿的綠丘，每年吸引大批熱愛大自然的旅客。

前往該島只需從Point Judith搭乘短程渡輪即可。島嶼雖小，卻有多家濱海飯店可供選擇，並提供電動滑板車租賃服務，方便四處探索。此外，千萬別錯過Mohegan懸崖，這條壯觀的懸崖海灘步道，會讓人恍若置身愛爾蘭西部。