封面故事／國外篇／把日子吟成詩…金秋將至 浪漫出發

義大利北部湖區受歡迎的科莫湖，湖景美麗，一名女子在附近的貝拉焦鎮(Bellagio)散步。(新華社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 本期聚焦秋季出發的歐洲旅遊，推薦避開旺季與高票價。

本期聚焦秋季出發的歐洲旅遊，推薦避開旺季與高票價。 重點二： 義大利四條自駕路線涵蓋湖區、美食、山區海岸與南部。

義大利四條自駕路線涵蓋湖區、美食、山區海岸與南部。 重點三：行程強調慢遊與冷門景點，結合自然風景、文化與在地體驗。

暑假結束了，北半球7月和8月的旅遊旺季也近尾聲了；但8月底的歐洲仍高溫炎熱，說走就走的9月，還有機會規畫的10月，都是冬季來臨前的旅遊好季節，也是避開感恩節 、聖誕節機票昂貴的季節；本期周刊精選幾篇國外和 國內的旅遊路線及景點，與讀者分享。

環義自行車賽去年在義大利普利亞(Puglia)典型的圓頂石屋(trulli)間騎行。(美聯社)

歐洲不乏經典公路之旅，法國蔚藍海岸的蜿蜒彎道、蘇格蘭高地的環形公路，以及挪威 的峽灣公路，都值得列入自駕旅遊願望清單。漫旅(Travel+Leisure)雜誌指出，當詢問旅遊專家，最適合享受風景優美自駕旅程的地點時，他們異口同聲地提到了義大利 。雖然專家們都指向同一個國家，但每人各自推薦了一條獨特的路線，以下是四種自駕探索義大利的建議。

摩德納(Modena)是去年環義自行車賽的一段，車手們正邁力向前。(美聯社)

在義大利北部的斯特雷薩，一名女子眺望馬焦雷湖上的貝拉島(Isola Bella)。(美聯社)

1.環遊義大利湖區

對旅遊部落客道爾頓(Abigail Dalton)而言，北部的義大利湖區是首選之地，特別是能帶人遠離擁擠的熱門景點。

道爾頓說，與其只專注在美麗但往往人潮洶湧的科莫湖(Lake Como)，建議轉為一趟節奏更悠閒的義大利湖區自駕之旅，並穿插幾個較少人知的景點。她推薦的路線從米蘭出發，途經馬焦雷湖(Lake Maggiore)畔的斯特雷薩(Stresa)，接著前往「優美而另類」的聖朱利奧(Orta San Giulio)，最後繞回科莫湖為旅程畫下句點。

摩德納(Modena)是去年環義自行車賽的一段，車手們正邁力向前。(美聯社)

她表示，這趟自駕之旅之所以精采，關鍵在於多樣性，可欣賞到壯麗的湖景、蜿蜒的山路、歷史悠久的別墅與古鎮、渡輪航程、湖畔步道，以及至今仍少為人知的寧靜角落；關鍵在於放慢腳步，這條路線可悠閒地行駛，中途停下來游泳或享用午餐，避免旅程只聚焦於某個擁擠的景點。

一名起司製造廠的員工正在轉動一塊帕瑪森起司。(路透)

義大利的聖朱利奧(Orta San Giulio），「優美而另類」。(Image by Fabio Valeggia from Pixabay)

2.展開在地美食之旅

再往南走，Nuba Travel的旅遊顧問阿爾瓦雷茲(Ioanna Alvarez)規畫了完全以義大利各地美食為核心的自駕之旅，路線從佛羅倫斯向北出發，穿越托斯卡尼，進入艾米利亞-羅曼尼亞(Emilia-Romagna)，最終抵達摩德納(Modena)。

阿爾瓦雷茲說，這條路線特別的是，艾米利亞-羅曼尼亞至今仍少有國際遊客造訪，但這裡卻是義大利名副其實的美食之都之一。她的夢幻行程包括在托斯卡尼鄉間進行採松露之旅；於波隆那大啖義大利麵餃佐清湯(tortellini in brodo)，整座城市仍能透過小店櫥窗，看到當地婦女以手工製作麵餃；造訪帕馬森起司(Parmigiano Reggiano)製造商；以及在摩德納的傳統醋坊品嚐陳年香醋。最後一站在摩德納郊外民宿Casa Maria Luigia過夜。

位於義大利北部的多洛米蒂山脈(Dolomites)美景絕佳。(美聯社)

義大利北部的多洛米蒂山脈裡Cortina D'Ampezzo的景色。(新華社)

3.前往山區或海岸

旅遊網站10Adventures創辦人坎貝爾(Richard Campbell)曾租車自駕橫跨亞洲、南美洲及歐洲，他推薦了兩條義大利路線，每條都能帶來截然不同的體驗。

對於熱愛高海拔景觀的旅客，坎貝爾推薦位於義大利北部的多洛米蒂山脈(Dolomites)，他表示，那裡有太多絕佳的探索選擇，幾乎不可能選錯。這條路線甚至可以融入更廣闊的阿爾卑斯山環線行程：從法國霞慕尼(Chamonix)出發，驅車前往瑞士策馬特(Zermatt)，再經由大聖伯納德山口(Great St. Bernard Pass)下行進入義大利。

若偏好沿海自駕路線，利古里亞(Liguria)則是坎貝爾的首選。他指出，從尼斯出發，沿著熱拿亞(Genoa)一路向南開到拉斯佩齊亞(La Spezia)，途中適時停下來休息；可選擇住宿在韋內雷港(Porto Venere)，然後徒步探索經典的五漁村(Cinque Terre)。但他表示，要充分享受這段旅程，關鍵在要早起或熬夜，因為白天時段道路可能非常擁擠。

遊客在義大利南部巴西利卡塔大區的馬泰拉參觀石窟。馬泰拉石窟和岩窟教堂公園於1993年被列入世界遺產。(新華社)

4.橫跨義大利南部

接著是極南地區，旅遊部落客兼文化人類學家布雷(Annie Blay)強調，這絕對是所有義大利自駕路線中最被低估的一條。

她最推薦的自駕路線從那不勒斯延伸至巴里(Bari)，橫跨「靴子」的下半部，途經如畫的小鎮與令人讚嘆的地標，如巴西利卡塔(Basilicata)的Lucanian Dolomites山脈，這些景點通常未被納入標準旅遊路線。

布雷說，自駕讓人能造訪火車無法抵達的Dolomite山區村莊，並在義大利「靴跟」兩側僻靜的海灘上盡情享受海濱時光。她特別偏愛從那不勒斯附近的維科埃昆塞(Vico Equense)啟程，這座「美食之都」設有名副其實的披薩大學；隨後向內陸駛往卡斯泰爾梅扎諾(Castelmezzano)，這座坐落山腰的小村莊設有歐洲最長的高空滑索之一，可橫越峽谷直達鄰近的村莊皮耶特拉佩爾托薩(Pietrapertosa)。從那裡出發，前往馬泰拉(Matera)，這座全球最古老且持續有人居住的城市之一，也是電影「007生死交戰」(No Time To Die)與「受難記：最後的激情」(The Passion of the Christ)取景地。

作為旅程的壓軸，探索日益受歡迎的普利亞(Puglia)大區那些白牆環繞的小鎮，並造訪該地區幾處最著名的景點：波利尼亞諾阿馬雷(Polignano a Mare)的城牆、莫諾波利(Monopoli)的海堤、坐落山頂的奧斯圖尼(Ostuni)鎮，以及獲聯合國教科文組織列為世界遺產的阿爾貝羅貝洛(Alberobello)的圓頂石屋(trulli)。

著名的五漁村海岸地區是聯合國教科文組織世界遺產。 (新華社)