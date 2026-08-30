理財百科／理財問AI的人多 信任的少

最新調查顯示，部分美國成年人雖會利用人工智慧(AI)獲取理財建議，但人工智慧遠非最受信任的建議來源；。示意圖。(圖／AI生成)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國人會用AI找理財建議，但信任度明顯偏低。

美國人會用AI找理財建議，但信任度明顯偏低。 重點二： 多數人仍依賴網路研究，理財顧問信任度最高。

多數人仍依賴網路研究，理財顧問信任度最高。 重點三：年輕世代較常用AI，年長者則更傾向找顧問。

美聯社報導，蓋洛普(Gallup)與金融服務公司Edward Jones合作的最新調查顯示，部分美國成年人雖會利用人工智慧 (AI)獲取理財建議，但人工智慧遠非最受信任的建議來源。

調查發現，過去一年曾尋求財務建議的美國人中，每五人約有一人曾求助AI；但調查也發現，在整體美國成年人中，每十人中約有三人對AI在理財的專業能力抱持「極大」或「一定」程度的信心，其中僅有3%的人表示「非常」信任AI。

這項春季進行的民調 ，調查對象為年滿21歲成年人，結果發現美國人信任的理財建議來源與實際依賴者之間存在落差。

約有八成美國成年人，對理財顧問至少抱有一定程度的信心；但尋求理財建議者，僅約三分之一會向專業理財顧問求助，而多達73%的人表示，他們依賴自己透過網路的研究。

隨著AI應用的普及，金融專家表示，在完全信任這些工具上，消費者應抱持謹慎態度。麻省理工學院 (MIT)史隆管理學院副教授丘克曼(Taha Choukhmane)指出，在學習理財的初期將AI作為工具，並將所獲知識與其他可靠來源結合，是運用新型與傳統財務工具的最佳方式。

丘克曼表示，他鼓勵大家利用AI來解釋和理解概念，如果想了解什麼是股市，或是共同基金與指數基金有何區別，利用AI來闡釋這些概念非常有用，能讓人們從這些方法中獲得最大效益。

調查發現，多數美國人在過去一年中至少曾向一個來源尋求財務建議。除了表示曾透過網路搜尋、財務顧問或AI獲取資訊的人外，35%的人向父母、兄弟姊妹或親戚請教，而26%的人則從新聞、媒體或社群媒體獲取資訊。約每十人中就有兩人表示曾向朋友、作家、演講者或網紅尋求建議。

年輕世代更傾向表示曾使用AI尋求理財建議，而年長者則更傾向尋求專業理財顧問協助。

費用，常是年輕人卻步、不願聘請理財顧問的原因，相較之下，上網查詢、向親友請教以及使用AI的成本較低，而聘請專業人士則會帶來更大的財務負擔。

在過去一年中尋求財務建議的Z世代與千禧世代成年人中，約有四分之一使用AI，相較之下，X世代僅有16%，嬰兒潮世代則僅有7%。而在尋求指導的Z世代及千禧世代成年人中，僅有14%與21%會向專業理財顧問求助；但X世代成年人的比率上升至34%，嬰兒潮世代則逾半數為55%。

由於AI是根據使用者的提示進行互動，因此所建議的內容會因提問方式而異；不過，提出關於個人理財的一般問題，有助人們理解複雜的金融術語。丘克曼還建議，可要求AI提供來源可信的參考資料，以驗證所提供的資訊。

雖然AI可用於研究，但部分金融專家對這項技術的法律責任持懷疑態度。認證財務規畫師負有提供最合適建議的法律責任，而AI工具則沒有；個人採用AI建議所做的決定，需自行承擔責任。