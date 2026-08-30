我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅艷芳母親去世 傳進食噎到送醫不治 享壽102歲

費德勒躋身網球名人堂 約克維奇致意：沒有人比你值得榮耀

移民專頁／律師：綠卡保障有限 盡早申請入籍

記者楊青
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國9月15日起將升級公民及外國人出入境管理，引發部分長期持綠卡、但尚未入籍的華人關注。南加移民律師指出，即使已經在美國居住、持有綠卡數十年，法律上仍屬中國公民，進入中國後仍受中國法律管轄；一旦涉及法律、經濟或其他糾紛，可能面臨出境受限等問題。

移民律師郝琦表示，許多華人容易產生誤解，以為拿到美國綠卡、長期居住在美國，在中國的法律身分，也會有所改變。實際上，綠卡只是美國的永久居民身分，並不等於取得美國國籍。只要沒有加入美國籍，仍持中國國籍，就屬中國公民，必須遵守中國法律，包括中國對出入境、司法及其他事項的相關規定。

她以過去曾引發關注的個案為例，曾有長期持美國綠卡、多年沒有返回中國的華人，在返回中國後仍因中國法律問題被追究。即使當事人已在美國生活多年，但只要仍是中國公民，中國方面仍可依法對其行使管轄權。

郝琦認為，中國近期強化出入境管理，主要涉及國家安全及出入境秩序管理。從法律層面看，中國對中國公民及外國人在出入境方面所適用的法律和程序有所不同，對中國國籍的美國綠卡持有人而言，最大的問題在於：一旦人在中國境內遭限制出境，美國政府能夠提供的領事協助相對有限。

她特別提醒，美國公民與美國綠卡持有人的最大差別，在於美國政府對本國公民負有更直接的領事保護責任。

郝律師建議，經常往返中美兩地、長期持有美國綠卡的華人，在計畫赴華前，應充分了解目前的法律身分及可能面臨的風險。她認為，如果華人已符合美國入籍資格，而且未來計畫長期在美國生活、同時需要往返中美兩地，可以認真評估是否盡早申請入籍。

不過她也表示，入籍並不代表今後前往中國就不存在任何風險。成為美國公民後，前往中國時將以外國人身分接受中國相關法律及入境規定約束；中國仍可依照本國法律決定是否准許其入境，也可以在當事人涉嫌違法犯罪時依法處理。

精華 FAQ

  • 因為綠卡只代表美國永久居民身分，不等於取得美國國籍；只要沒有入籍，法律上仍持中國國籍，因此進入中國後仍受中國法律、司法與出入境規定約束。

  • 最大風險是若人在中國境內遭遇法律或經濟糾紛，甚至被限制出境，美國政府能提供的領事協助相對有限，因為綠卡持有人並非美國公民。

  • 因為入籍後可取得美國公民身分，享有更直接的領事保護；若未來仍需往返中美，公民身分相較綠卡在法律保障與風險應對上更有利。

綠卡 移民 南加

上一則

移民專頁／9月移民排期 親屬移民大幅躍進

下一則

移民專頁／中祭邊控 華人憂「回了中國難返美」

延伸閱讀

憂中國9/15邊控新規 南加華人提前返美 取消赴華

憂中國9/15邊控新規 南加華人提前返美 取消赴華

中國出入境新規9月上路 華人擔心返中遭限制出境

中國出入境新規9月上路 華人擔心返中遭限制出境
懶人包／假結婚辦綠卡…華人移民詐團怎運作10年？社媒仍見「商婚」

懶人包／假結婚辦綠卡…華人移民詐團怎運作10年？社媒仍見「商婚」
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

熱門新聞

奧德修斯10年返鄉路。(世界周刊／製表）

笑讀奧德賽／奧德修斯流浪10年 跟著荷馬文字揭密瘋狂路線

2026-08-23 14:06

料理功夫／鹽昆布醃小黃瓜

2026-08-23 02:13

料理功夫／韭菜盒子

2026-08-23 02:12
密蘇里州聖羅伯特的「66號公路霓虹燈公園」。(美聯社)

封面故事／66號公路寫百年傳奇

2026-08-23 14:04
一輛汽車正沿著歷史悠久的66號公路向新墨西哥州阿布奎基方向行駛。(美聯社檔案照)

封面故事／出發，4天3夜66號公路懷舊之旅

2026-08-23 14:10
43歲的達里歐阿莫迪(圖)和39歲的達妮耶拉阿莫迪是兄妹，也是Anthropic最具代表性的高管。(美聯社)

美國現象／Anthropic的8大天王 主導AI和舊金山未來

2026-08-23 14:12

超人氣

更多 >
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商

傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商
失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題
涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照