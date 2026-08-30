移民專頁／律師：綠卡保障有限 盡早申請入籍

中國9月15日起將升級公民及外國人出入境管理，引發部分長期持綠卡 、但尚未入籍的華人關注。南加移民 律師指出，即使已經在美國居住、持有綠卡數十年，法律上仍屬中國公民，進入中國後仍受中國法律管轄；一旦涉及法律、經濟或其他糾紛，可能面臨出境受限等問題。

移民律師郝琦表示，許多華人容易產生誤解，以為拿到美國綠卡、長期居住在美國，在中國的法律身分，也會有所改變。實際上，綠卡只是美國的永久居民身分，並不等於取得美國國籍。只要沒有加入美國籍，仍持中國國籍，就屬中國公民，必須遵守中國法律，包括中國對出入境、司法及其他事項的相關規定。

她以過去曾引發關注的個案為例，曾有長期持美國綠卡、多年沒有返回中國的華人，在返回中國後仍因中國法律問題被追究。即使當事人已在美國生活多年，但只要仍是中國公民，中國方面仍可依法對其行使管轄權。

郝琦認為，中國近期強化出入境管理，主要涉及國家安全及出入境秩序管理。從法律層面看，中國對中國公民及外國人在出入境方面所適用的法律和程序有所不同，對中國國籍的美國綠卡持有人而言，最大的問題在於：一旦人在中國境內遭限制出境，美國政府能夠提供的領事協助相對有限。

她特別提醒，美國公民與美國綠卡持有人的最大差別，在於美國政府對本國公民負有更直接的領事保護責任。

郝律師建議，經常往返中美兩地、長期持有美國綠卡的華人，在計畫赴華前，應充分了解目前的法律身分及可能面臨的風險。她認為，如果華人已符合美國入籍資格，而且未來計畫長期在美國生活、同時需要往返中美兩地，可以認真評估是否盡早申請入籍。

不過她也表示，入籍並不代表今後前往中國就不存在任何風險。成為美國公民後，前往中國時將以外國人身分接受中國相關法律及入境規定約束；中國仍可依照本國法律決定是否准許其入境，也可以在當事人涉嫌違法犯罪時依法處理。