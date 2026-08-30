移民專頁／中祭邊控 華人憂「回了中國難返美」

中國9月15日起將升級公民及外國人出入境管理，引發部分長期持美國綠卡、但尚未入籍的華人關注。圖為中國海關。(新華社)

中國9月15日起施行新版出境入境管理規定。雖然新規主要針對材料造假、非法出入境及違規中介等行為，並未針對持美國綠卡的中國公民設置額外限制，但南加 州部分華人 仍擔心「進得去(中國)、回不來(美國)」，有人因此提前返美，也有人取消赴華行程。

目前人在北京洽商投資項目的南加居民陳先生表示，雖然新規9月15日實施，但他一個美國公民朋友近期回中國處理財務，準備出境時遭邊控。據他了解，相關人員沒有向友人說明具體原因，只表示有關部門正在核實其財務問題是否涉洗錢，待調查確認後才可放行，但沒有說明需要多長時間。

「我們本來想在中國待兩個月，走走看看，也尋找有沒有新的進出口項目可做。」陳先生說，但友人的遭遇讓他們感到不安。即使他沒有違法，也很難預測出境審查是否會突然增加，因此決定提前返美。

事實上，「邊控」在中國並非新鮮事。邊防執法部門依照法律或行政程序，限制特定人士進入或離開國境。可能受到限制出境的人士，包括涉嫌犯罪、正在接受司法調查或起訴的嫌疑人及被告；涉重大債務、被法院採取限制消費或限制出境措施的被執行人；以及在特定國家安全、重大經濟安全等案件中，依法受到限制的人員。

但南加州部分華人擔心，隨著出入境管理調整，邊控、司法及出境審查等制度是否可能進一步疊加，個人是否會因其他法律、財務或經濟因素受限制出境。

南加居民劉小姐原本計畫今年10月回中國參加商演，但近期中國出入境政策調整，讓她感到不安，決定暫時取消行程。劉小姐表示，作為演員，她認為自己最大的觀眾群和舞台在中國。因此，雖然在美定居20多年，她持有綠卡，但沒有入籍。

「為的就是兩邊跑方便。」劉小姐笑說，她身邊不少演藝界朋友與她情況類似，在美國生活多年，但因工作需要頻繁往返中國，因此一直維持中國國籍及美國綠卡身分。「以前大家都覺得這樣最方便，想回去工作就回去，工作完再回美國。」

但她表示，這次中國出入境新規讓她擔心，是否會對持中國國籍、又長期在美國生活的這類人群產生影響。她認為，自己正常持綠卡出境應該不會有問題，但真正讓她不安的是，自己長年在中國仍保留一些身分及相關權益，包括戶籍、中國身分證以及退休等相關待遇。

「我不知道這些東西會不會成為邊控出境的理由。」她說，在無法確定未來政策及審查尺度的情況下，她決定暫時取消赴華行程。