移民專頁／9月移民排期 親屬移民大幅躍進

國務院公布了最新2026年9月移民簽證公告，其中職業移民原地踏步。(美聯社)

國務院 公布了最新2026年9月移民 排期表(Visa Bulletin)，呈現「親屬移民大幅前進、職業移民多數停滯」的兩極格局。國務院並警告，部分高需求職業移民類別可能在9月30日前因年度名額用罄而倒退，甚至暫停供應。

親屬移民成為本月最大亮點。中國出生申請人的F1類別，即美國公民成年未婚子女，最終裁定日推進至2020年1月22日，較上月前進403天；F2B，即綠卡 持有人的成年未婚子女，推進至2019年8月22日，大幅前進598天；F3，即美國公民已婚子女，更推進至2014年10月22日，較上月前進890天，接近兩年半。

F2A，即綠卡持有人的配偶及未成年子女，本月則推進至2026年8月22日。F4兄弟姊妹類別則維持在2011年10月22日。

相比之下，職業移民排期大致維持不變。中國出生申請人的EB-1最終裁定日維持2023年7月1日，EB-2維持2021年9月1日，EB-3則維持2022年1月1日。

EB-5投資移民方面，鄉村、高失業及基礎建設三項保留名額類別仍維持無排期；未保留名額EB-5中國出生申請人的排期則維持2016年12月1日。

國務院特別提醒，EB-1印度、EB-2及未保留名額EB-5均面臨財政年度結束前名額不足的風險，排期可能倒退，甚至暫時列為「無名額可用」(Unavailable)。

國務院已發出特別警告，隨著財年接近尾聲，部分高需求的職業移民類別在9月30日前，面臨名額用盡或潛在倒退的風險。