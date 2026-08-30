我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅艷芳母親去世 傳進食噎到送醫不治 享壽102歲

費德勒躋身網球名人堂 約克維奇致意：沒有人比你值得榮耀

移民專頁／9月移民排期 親屬移民大幅躍進

記者黃惠玲
聽新聞
test
0:00 /0:00
國務院公布了最新2026年9月移民簽證公告，其中職業移民原地踏步。(美聯社)
國務院公布了最新2026年9月移民簽證公告，其中職業移民原地踏步。(美聯社)

國務院公布了最新2026年9月移民排期表(Visa Bulletin)，呈現「親屬移民大幅前進、職業移民多數停滯」的兩極格局。國務院並警告，部分高需求職業移民類別可能在9月30日前因年度名額用罄而倒退，甚至暫停供應。

親屬移民成為本月最大亮點。中國出生申請人的F1類別，即美國公民成年未婚子女，最終裁定日推進至2020年1月22日，較上月前進403天；F2B，即綠卡持有人的成年未婚子女，推進至2019年8月22日，大幅前進598天；F3，即美國公民已婚子女，更推進至2014年10月22日，較上月前進890天，接近兩年半。

F2A，即綠卡持有人的配偶及未成年子女，本月則推進至2026年8月22日。F4兄弟姊妹類別則維持在2011年10月22日。

相比之下，職業移民排期大致維持不變。中國出生申請人的EB-1最終裁定日維持2023年7月1日，EB-2維持2021年9月1日，EB-3則維持2022年1月1日。

EB-5投資移民方面，鄉村、高失業及基礎建設三項保留名額類別仍維持無排期；未保留名額EB-5中國出生申請人的排期則維持2016年12月1日。

國務院特別提醒，EB-1印度、EB-2及未保留名額EB-5均面臨財政年度結束前名額不足的風險，排期可能倒退，甚至暫時列為「無名額可用」(Unavailable)。

國務院已發出特別警告，隨著財年接近尾聲，部分高需求的職業移民類別在9月30日前，面臨名額用盡或潛在倒退的風險。

精華 FAQ

  • 最突出的變化是親屬移民明顯加速，尤其中國出生申請人的F1、F2B與F3類別都大幅前進；相對地，職業移民多數維持不變，呈現明顯分化。

  • F3類別前進最多，最終裁定日推進至2014年10月22日，較上月前進890天；F2B推進598天，F1推進403天，三者都屬大幅躍進。

  • 國務院警告，EB-1印度、EB-2及未保留名額EB-5可能因年度名額接近用盡而倒退，甚至暫時變成無名額可用，主要風險集中在9月30日前。

移民 國務院 綠卡

上一則

料理功夫／家常肉末炒鮮蔬

下一則

移民專頁／律師：綠卡保障有限 盡早申請入籍

延伸閱讀

國安部擬取消H-1B失業寬限期 矽谷移民家庭頓失安全感

國安部擬取消H-1B失業寬限期 矽谷移民家庭頓失安全感
國務院暫停75國移民簽證 聯邦法官裁定違法

國務院暫停75國移民簽證 聯邦法官裁定違法
移民專頁／長期在境外又沒工作 影響I-485

移民專頁／長期在境外又沒工作 影響I-485
想靠政庇留美 台夫中妻家庭毀

想靠政庇留美 台夫中妻家庭毀

熱門新聞

奧德修斯10年返鄉路。(世界周刊／製表）

笑讀奧德賽／奧德修斯流浪10年 跟著荷馬文字揭密瘋狂路線

2026-08-23 14:06

料理功夫／鹽昆布醃小黃瓜

2026-08-23 02:13

料理功夫／韭菜盒子

2026-08-23 02:12
密蘇里州聖羅伯特的「66號公路霓虹燈公園」。(美聯社)

封面故事／66號公路寫百年傳奇

2026-08-23 14:04
一輛汽車正沿著歷史悠久的66號公路向新墨西哥州阿布奎基方向行駛。(美聯社檔案照)

封面故事／出發，4天3夜66號公路懷舊之旅

2026-08-23 14:10
43歲的達里歐阿莫迪(圖)和39歲的達妮耶拉阿莫迪是兄妹，也是Anthropic最具代表性的高管。(美聯社)

美國現象／Anthropic的8大天王 主導AI和舊金山未來

2026-08-23 14:12

超人氣

更多 >
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商

傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商
失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題
涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照