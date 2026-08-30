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流行／飯店開發「頂狗族」度假市場

編譯廖宜怡
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企業家歐文斯(Morgan Owens)最近帶著她七歲的狗狗雷夫(Ralph)入住豪華飯店，享受了一次宅度假(staycation)。他在飯店裡看Netflix，也點了客房服務，雷夫享用了專為牠準備的餐點；歐文斯在水療中心做按摩時，雷夫則在飯店綠地裡盡情玩耍。40歲的歐文斯說：「我一直忙於工作。我們這個世代的人經歷過新冠疫情和其他許多困難，所以我壓根沒有想過生兒育女這件事。」

彭博社表示，被稱為「頂狗族」(Dinkwad，雙薪、無子女、有狗)的群體正在成為旅遊業一個主要的收入來源。這些伴侶放棄生育、用寵物填補情感空缺，像對待子女一樣對待寵物。為了迎合這類現代家庭的需求，各大飯店紛紛推出迎合寵物需求的高級服務，從狗狗專屬菜單，到專為寵物設計的水療，應有盡有。

財務心理治療師布萊恩-波德文(Lindsay Bryan-Podvin)說：「美國不是一個理想的養兒育女環境。與其說是溺愛寵物，不如說這是能力可及的事。人們會說養不起孩子，但養狗、帶牠去度假還辦得到。」

美國寵物用品協會(American Pet Products Association)報告，2025年約53%的人擁有寵物，以千禧世代最高。預計寵物產業今年的消費額將達1650億美元。摩根史坦利最近公布的調查報顯示，美國18到34歲的民眾中有34%打算養寵物，正是在寵物身上花最多錢的群體。

精華 FAQ

  • 「頂狗族」是指雙薪、無子女、但有狗的族群。他們不把寵物當普通寵物，而是像孩子一樣照顧，因此也形成新的旅遊與住宿需求。

  • 豪華飯店開始推出狗狗專屬菜單、寵物水療、客房服務與綠地活動等安排，讓主人與寵物都能一起享受宅度假，提升整體住宿體驗。

  • 報導引用數據指出，2025年約53%美國人有寵物，寵物產業消費預估達1650億美元，且18到34歲族群最願意在寵物身上花錢。

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