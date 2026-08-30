封面故事／火車篇／東方快車新路線 甜蜜啟程

曾以在義大利境內過夜旅程聞名的「甜蜜生活號東方快車」，此次首度跨國行駛，將帶領旅客展開從羅馬至伊斯坦堡、為期五天的旅程。(美聯社)

1883年，傳奇的「東方快車」(Orient Express)路線啟航，將西方的巴黎與東方的伊斯坦堡 (當時稱君士坦丁堡) 連結了起來；這趟旅程迅速成為魅力與優雅的代名詞，代表著豪華火車旅行的黃金時代。如今，隨著鐵路旅行的現代文藝復興，這列充滿復古風情的「甜蜜生活號東方快車」(La Dolce Vita Orient Express)重現了該經典旅程的原始精神。

首跨國 羅馬→伊斯坦堡

漫旅(Travel+Leisure)雜誌報導，曾以在義大利 境內過夜旅程聞名的「甜蜜生活號東方快車」，此次首度跨國行駛，將帶領旅客展開從羅馬至伊斯坦堡、為期五天的旅程；正如最初的「東方快車」，這趟體驗遠不止於橫越歐洲。這列豪華臥鋪列車將透過豪華套房與頂級美食，帶領旅客進入1960年代義大利的迷人風華。

往伊斯坦堡首航將於今年10月22日啟程，沿途停靠威尼斯、布達佩斯、布拉索夫(Brașov)及錫納亞(Sinaia)，最終抵達伊斯坦堡。 「甜蜜生活號東方快車」(La Dolce Vita Orient Express)豪華列車的休息車廂內，調酒師們正在工作。(路透)

旅程始於羅馬，列車將從羅馬設有豪華休息室的Ostiense車站出發，夜行至威尼斯。抵達威尼斯後，旅客將下車展開全天的遊覽行程，隨後返回列車，夜行前往布達佩斯。抵達匈牙利首都後，旅客將花一天時間探索當地，隨後重新登車，繼續駛入喀爾巴阡(Carpathian)山脈，途中將停靠中世紀羅馬尼亞小鎮布拉索夫和錫納亞。

旅程的最後一段將進入土耳其，並以伊斯坦堡作為終點。

奢華風 31房→米其林餐

在這趟為期五天四夜的行程中，旅客每晚皆可在餐車內享受現場音樂表演，並品嘗由德國米其林三星主廚海因茨·貝克(Heinz Beck)親手烹製的佳餚。

列車內裝潢靈感源自1960年代的奢華風格，由米蘭設計工作室Dimorestudio精心布置。「甜蜜生活號東方快車」共設有31間兼具現代與復古風情的空間，包含18間套房、12間豪華套房，以及最頂級的「甜蜜生活套房」，該套房配備私人起居與用餐區，臥室內更設有獨立衛浴及浴缸。每趟旅程僅接待最多62名旅客。整列火車共12節車廂，包含客房車廂、一節精緻餐車(Dining Car)以及一節貴賓酒吧車廂(Lounge Bar)。 「甜蜜生活號東方快車」的餐車車廂。(美聯社)

「甜蜜生活號東方快車」列車工作人員列隊站在列車旁，樂手們正在演奏。(路透)

票價與預訂，單/雙夜義大利境內行程，起價約每人3500歐元(約4090美元)至6500歐元(約7595美元)不等。全包式服務團費包含全程住宿、米新星級餐點、全程酒水飲品、專屬禮賓服務以及沿途停靠站點的專屬地面導覽行程。

東方快車「甜蜜生活號」2025年10月30日，在從羅馬開往義大利蒙塔爾奇諾的豪華列車上，乘客們在休息車廂內享用飲品放鬆身心。(路透)

東方快車甜蜜生活號路線

義大利豪華列車「東方快車：甜蜜生活號」(Orient Express La Dolce Vita)目前主要有九核心精選路線，行程多以羅馬為起點，延伸涵蓋義大利南北部及西西里島地區。

經典北義與海岸線

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