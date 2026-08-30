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談藝／倒樹變藝術 火車模型穿越25地標

編譯尤寶琪
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Applied Imagination公司每年聖誕節在紐約植物園舉辦的「小火車秀...
Applied Imagination公司每年聖誕節在紐約植物園舉辦的「小火車秀」，均採用天然的樹皮、樹葉和種籽等植物素材打造紐約的著名地標。(路透)

「應用想像力」公司的執行長(Applied Imagination)蘿拉．布塞．多蘭(Laura Busse Dolan)表示，很難準確估算她的團隊花了多少時間，為田納西州的一個新藝術展中，重現美國最經典的地標建築；但有一點可以肯定的是，他們的手工展品製作過程中沒有任何的「捷徑」。

鱗片、樹葉、樹皮當建材

「這些模型建造起來非常耗時，它們全是使用天然材料進行的手工精細加工，」這家總部位於肯塔基州的植物建築集團總裁兼執行長告訴「眾生相」(PEOPLE)，「屋頂上的每一片瓦片，都是松果鱗片、樹葉，或者我們從森林裡倒下的樹上採集的某種樹皮。」

自1991年以來，該團隊一直在全國各地打造享譽全國的花園鐵路。Applied Imagination將植物材料與G規(G-scale)模型火車結合，展現出大自然最美好的一面。

小火車在模型中經過許多美國經典地標。(新華社)
小火車在模型中經過許多美國經典地標。(新華社)

這團隊的最新項目，是一項名為「美麗的美國：鐵路沿線的國家公園和地標」(America the Beautiful: National Parks & Landmarks By Rail)的裝置藝術展，旨在重現美國一些最具標誌性的地標。多蘭表示，他們位於納許維爾(Nashville)的長期客戶Cheekwood Estate & Gardens「想要做一些真正特別的事情」，來慶祝美國2026年建國250周年。展覽到9月6日。

「這次展覽的重點是國家公園，當然也包括美國一些重要的歷史地標，」多蘭告訴「眾生相」雜誌，並補充指出，該展覽匯集了新的與舊的建築。「我們甚至拿出了一些田納西州主題的模型。我們有專門為Cheekwood製作的大煙山國家公園(Great Smoky Mountains)模型。當然，我們也重新展出了納許維爾的萊曼音樂廳(Ryman Auditorium)和貓王在田納西州的故居雅園(Graceland)。」

小火車穿梭在由天然植物打造出來的美國地景裡。(新華社)
小火車穿梭在由天然植物打造出來的美國地景裡。(新華社)

整個展覽包括10列運行中的火車、超過850呎的軌道，以及25個比如金門大橋(Golden Gate Bridge)、自由女神像(Statue of Liberty)和阿拉莫(Alamo)等易於辨認的著名地標或標誌。

多蘭表示，選擇展出的地標是她的團隊與Cheekwood公司合作完成的。一切都取決於地標如何融入綠地環境、如何與植物搭配，以及他們想要講述怎樣的「故事」。

圖為多蘭(Laura Busse Dolan)2021年11月在紐約植物園假日火...
圖為多蘭(Laura Busse Dolan)2021年11月在紐約植物園假日火車展中的作品一一位於紐約植物園內的LuEsther T. Mertz圖書館。(美聯社)

「國家公園是美國如此美麗的地方，這一點我們都能達成共識，所以慶祝起來也很容易，」多蘭說。

天災毀樹木 回收再利用

多蘭最引以為傲的展品元素之一，是他們所使用的部分天然材料，全都是本地採購。2026年早些，納許維爾地區遭遇了嚴重的冰暴，導致Cheekwood損失了大量樹木。他們在專案開發的早期階段，就因此萌生了重新利用這些木材，來建造隧道和其他支撐結構的想法。

「美麗的美國：鐵路沿線的國家公園和地標」網站：https://cheekwood.org/calendar-events/america-the-beautiful-national-parks-landmarks-by-rail/

精華 FAQ

  • 展覽名為「美麗的美國：鐵路沿線的國家公園和地標」，重點結合國家公園與美國著名歷史地標，並以火車模型串連各個景點。

  • 因為所有展品都以天然材料手工製作，像松果鱗片、樹葉與樹皮都被用來做屋頂和細節，整體工序非常耗時且講究。

  • Cheekwood在冰暴後損失許多樹木，團隊便將這些本地回收木材重新利用，拿來建造隧道與其他支撐結構，成為展覽的一部分。

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