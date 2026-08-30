談藝／南加校園建築The Kube 迷你版水立方？

南加州克萊蒙麥肯納學院校園內，一座透明玻璃立方體靜靜矗立在深色倒映池之上，當夜幕低垂、燈光亮起時，更顯晶瑩剔透。(記者啟鉻╱攝影)

南加州 克萊蒙市(Claremont)的克萊蒙麥肯納學院(Claremont McKenna College, CMC)校園內，一座透明玻璃立方體靜靜矗立在深色倒映池之上，尤其夜幕低垂、燈光亮起時，更顯晶瑩剔透、魅力十足。這座名為The Kube、又稱「客廳」(Living Room)的建築，是校園最具代表性的地標之一。

克萊蒙麥肯納學院地標

據Discover Claremont網站介紹，The Kube位於克萊蒙麥肯納學院的Kravis Center內，由已故知名烏拉圭籍建築師拉斐爾．維諾利(Rafael Viñoly)設計。Kravis Center共五層樓，面積約16萬2000平方呎，是結合教學、行政與研究功能的現代化建築，也是校園最具代表性建築。

白天晚上 各有其美

最引人注目的是中央的The Kube。這座玻璃立方體採用四面全透明設計，大量引入自然光，使室內全天保持明亮通透。建築下方設有黑色花崗岩倒映池，池面與周邊地面幾乎齊平。平靜的水面映照玻璃建築與藍天白雲，讓The Kube如同懸浮水面之上，營造極具現代感與藝術性的視覺效果。

北京2008年奧運的著名地標國家游泳中心「水立方」。(美聯社)

夜晚點燈後整體宛如懸浮於水面上的水晶盒，夜間內部與周圍的照明亮起時，整座玻璃立方體會轉變為一個發光的晶體結構，成為校園晚間最引人注目的地標。

The Kube是校園裡最受學生歡迎的閱讀與思考場所，內部擺設舒適沙發與桌椅，提供無壓力的開放式交流與自主學習空間。其定位是供學生、教職員休憩、討論與社交的溫馨公共空間，因此被親切地稱為校園的「客廳」，也是學校舉行小型招待會或特別活動的熱門地點。

除了令人驚艷的外觀，Kravis Center也是一座兼顧環境永續理念的綠色建築。該建築榮獲LEED金級(LEED Gold)綠建築認證，代表符合嚴格的節能、環保與永續設計標準，充分展現現代建築兼顧美學、功能與環境責任的設計理念。

值得一提的是，The Kube獨特透明立方體造型，讓不少華人遊客聯想到北京2008年奧運的著名地標國家游泳中心「水立方」(Water Cube)，比作南加 迷你版「水立方」。兩座建築都以立方體作為主要設計元素，並大量運用透明外牆與自然採光，營造出輕盈通透的視覺效果，因此都成為所在地最具辨識度的現代建築之一。

不過，兩者的設計理念與功能各具特色。水立方是一座國際級體育場館，以水泡結構象徵水的流動與生命力。The Kube則是大學校園中的閱讀與交流空間，強調寧靜、開放與人文氛圍。兩者都成功將建築美學、實用功能與環境理念融為一體，分別成為城市與校園的重要地標。

Kravis Center地址：888 Columbia Avenue Claremont, CA 91711。

維諾利作品遍全球 拉斐爾．維諾利擅長使用鋼骨、玻璃與幾何結構，全球著名作品有： 紐約432 Park Avenue：紐約「億萬富翁大道」上的超薄摩天大樓。以1：15纖細比率與網格水泥外牆聞名，是全球最具辨識度的住宅高樓之一。 倫敦20 Fenchurch Street：倫敦金融區著名地標，又名「對講機大樓」(Walkie Talkie)因愈往高層、樓板面積愈大的獨特彎曲造型而得名，頂層設有公共溫室花園Sky Garden。 費城金梅爾表演藝術中心(Kimmel Center for the Performing Arts)：費城交響樂團的主場。將兩個音樂廳置於巨大的鋼骨玻璃桶形拱頂之下，打造出宏偉的室內廣場。 紐約林肯中心爵士樂廳(Jazz at Lincoln Center)：位於紐約哥倫布圓環，是全球首座專為爵士樂表演與錄音設計的綜合設施。