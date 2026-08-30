封面故事／中國篇／看中醫、逛市場 體驗真實中國

在北京天壇公園，一名外國遊客在使用中國品牌口袋相機拍攝。(新華社)

今年暑期，中國入境遊市場持續火爆，愈來愈多外國遊客沉浸式感受真實中國。在線旅遊平台去哪兒數據顯示，今年7月，入境遊預訂量同比增長超兩成。

從「China Travel」(中國遊) 到「China Cool」(中國又酷又涼)，再到「Chinamaxxing」(極致中國化)，一場場跨越山海的奔赴，正從淺層「打卡」觀光 ，轉向沉浸式、多元化的深度文旅體驗。

全球多地近期遭遇極端高溫，歐洲多國氣溫攀升。大批海外遊客索性打「飛的」直奔中國，親身體驗與山水間的天然清涼。

從雲貴高原到東北林海，從海濱浴場到山間峽谷，中國層次豐富的避暑資源給了海外遊客充足的「清涼選項」。

湖南張家界天門山，海拔1500多米的山間常年保持22℃至26℃，宛如天然空調房。暑期以來，景區日均接待外籍遊客約2200人次，同比增長超五成。義大利 遊客馬里諾因家鄉連續高溫，與朋友來避暑，「在山水間吹著風，山上休息還能買到冰鎮飲料，這種細節在歐洲很少見」。

慢享體驗鬆弛感

近年來，入境遊客逐漸告別「打卡趕路」的走馬看花，轉而擁抱「慢享體驗」的鬆弛感。蘇州和平國際旅行社負責人說，外國遊客熱衷規畫一程多站行程，年輕散客比率上升，「小城遊」、「鄉村遊」增加，停留周期拉長成為顯著特徵。

荷蘭遊客諾阿近日踏上南京自由行旅程，和朋友專門到多家農貿市場、公園相親角等地體驗本地人生活。「這裡的很多蔬菜在我的家鄉看不到，非常有意思」。

在寧夏葡萄酒產區參觀酒莊、去景德鎮學習製作瓷器、在鄭州「手搓」胡辣湯香皂等等，成為不少入境遊客的「心頭好」。 遊客在海口海大南門夜市品嘗美食。(新華社)

「去中國順便看病」也成了熱門話題。海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區今年接待境外醫療遊客大幅增長，客源覆蓋近20個國家和地區。天津推出九條中醫藥入境遊精品線路，形成「旅遊觀光+文化體驗+中醫康養+產品消費+研學學習」消費閉環。

科技遊也持續火爆。江蘇無錫拈花灣，上千架無人機騰空而起，光影、水霧、全息投影呈現出一場流動的視聽盛宴，英國遊客埃利斯駐足驚嘆「這就像科幻電影」。

部分線上平台還面向海外遊客推出科技研學遊系列定制產品，增加人工智能(AI)、機器人、無人駕駛、腦機接口等國內「科技特產」的參訪和互動內容。

免簽、退稅政策圈粉

免簽政策成為拉動入境遊增長的一大因素。今年上半年，免簽入境外國人1781.5萬人次，同比上升30.6%。政策擴圍帶動外籍客源結構重塑，韓國、日本、馬來西亞等傳統主力客源市場長尾效應顯著，中亞、中東、歐洲、拉美等地區遊客到訪熱度持續走高。

今年5月，中國商務部等六部門印發關於加力優化離境退稅措施，擴大入境消費的通知。這一被稱為「離境退稅2.0版」的政策，整合退稅商店擴容、退稅無紙化辦理、優化「即買即退」服務等多項創新舉措，進一步激發外國遊客「隨手買」消費行為。

海外社交平台上，「China Travel」標籤累計瀏覽量已突破280億次，「Chinamaxxing」相關標籤瀏覽量超40億次。有素人博主拍中國夜市、曬物價，一條記錄「9.4美元1天花銷」的視頻在海外意外收穫百萬播放量。 來自牙買加的遊客在深圳龍崗全球首家機器人6S店參與互動遊戲。(新華社)

「如今許多外國遊客深入城市街巷、鄉村田野，體驗真實中國生活。從城市夜經濟到鄉村振興，一個立體、鮮活、充滿煙火氣的國家形象，正通過遊客視角傳遞到世界各地。」無錫市旅遊協會會長吳國平說。

服務配套也在持續升級。面對客流攀升，不少景區上線AI文旅智能體，支持多語種實時交互。移動支付平台的「外卡內綁」和「外包內用」能力也在不斷迭代。無錫部分景區還推出國際快遞便利服務點，境外遊客買完心儀商品可直接寄往全球。