憶往／一張明信片 落在掌心的惦念

坐在湖邊的長椅，用美麗的心情，給親友寫明信片。(圖／123RF)

三年前的夏天，我帶著家人飛越半個北美，去加拿大 探望表姊。

她70歲了，一個人住在湖邊。窗外的水面很寬，很靜。晴朗的日子裡，湖光一直延伸到看不見的地方，像時間在那裡慢了下來。她每天早晨煮好咖啡 ，站在窗前看湖面的霧氣升起，又慢慢散去。她說，人到了這個年紀，就會慢慢明白，什麼值得留下，什麼可以放手。

她一生都在江南的城市檔案館工作。那些泛黃的文件、褪色的舊照、字跡模糊的信紙，經過她的手，被分類、編號，整齊地放進恆溫的櫃子裡。她替無數陌生人整理過人生的痕跡，也深知什麼東西最容易在時間裡消失。她曾對我說，很多人一輩子走下來，最後能夠留下的，不過是一個名字、幾個日期，和一段簡短的註記。

我們在她家住了將近三個星期。日子過得很慢，慢到好像暫時離開了時間的主流。每天早晨咖啡的香氣在屋裡繞一圈，又慢慢散開。我們坐在客廳裡說話，也一起安靜地看湖，非常愜意。

住在湖邊，湖光延伸到看不見的地方，像時間在那裡慢了下來。(圖／123RF)

從加拿大回程途中，我們在尼加拉瀑布附近北邊的小城On The Lake停留了一晚。夜裡，瀑布的水聲隔著窗戶傳進來，低沉的，持續的，像時間本身的聲音——不張揚，卻從不停止。我躺在床上聽了很久，忽然意識到，所有的旅程終究都會結束，而能夠帶走的，不過是一些零散的片段。就像表姊說的，人的一生最後留下的只是一段註記而已吧。

第二天清晨，我們沿著湖邊散步。女兒在一家紀念品店裡翻看明信片，一張一張比對，最後選了一張湖面的照片。她指著那片水說：「這很像阿姨家窗外看到的樣子。我們於是在湖邊的長椅上坐下來，決定給表姊寄這張明信片。女兒用中英文分別寫了話語。

經過時間 明信片完成使命

在這個訊息可以即時送達、照片可以隨手分享的年代，明信片顯得有些笨拙。字要一個一個慢慢寫，地址要反覆確認，還得親手把它投進郵筒。寄出之後，你無法知道它什麼時候會到，甚至不知道它會不會在中途遺失。它必須經過時間，才能完成自己的使命。

回到美國後不久，表姊在朋友圈中曬出了一張照片，還配上一段很文藝的文字，看得出她收到明信片後，心情非常美麗。那張明信片，被她放在餐桌上，旁邊是一杯還冒著熱氣的咖啡。她沒有想到，在這麼遠的距離之外，還有人願意為她停下來，慢慢地寫字，慢慢地寄信。那一刻她忽然明白，原來自己的人生，也曾經被某個人認真對待，當作一份值得存檔的記憶。

人的一生，最後留下的是一段註記，寄張明信片，也是當下的人生註記。(圖／123RF)

而我也這才明白，當時我們隨手寄出的不只是一張明信片，而是一段被仔細對待的時間，是一份穿越國界、落在掌心裡的惦念。對一個一生都在替別人保存記憶的人來說，那是一種溫柔而遲來的回應——原來她自己，也在某個人的生命裡，被妥善地記住了。

電子時代 保留手寫的溫度

在當今雲端儲存的電子時代，一張真正的卡片紙，反而顯得無比莊重。它會泛黃，會留下摺痕，會保留手寫的溫度。也正因為如此，它無法被輕易抹去。對離鄉多年的人來說，真正的安定，或許並不來自居住的城市，而是來自某個瞬間——你知道，在世界的某個角落，有人願意為你留下痕跡。

那張明信片很輕，卻像一份私人的檔案，被小心翼翼地收藏起來。而那份被保存的情誼，正是異鄉歲月裡，最深、也最溫柔的證明。

安靜看著湖上的日升日落，是人生的好風景。(圖／123RF)