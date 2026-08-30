旅遊／冰島囧遊記 盡賞穹頂極光

極光從天而降。(圖皆為作者提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 原本擔心冰島連日陰雨，差點取消這趟追極光行程。

原本擔心冰島連日陰雨，差點取消這趟追極光行程。 重點二： 抵達後雖遇接送遲到與租車烏龍，仍一路開往度假屋。

抵達後雖遇接送遲到與租車烏龍，仍一路開往度假屋。 重點三：夜裡追到玫瑰紅與穹頂式極光，獲得震撼難忘的體驗。

極光之旅回來已經好幾個月了，而冰島 國的靜謐、美麗、大氣和驚豔的極光卻像失控般在腦海裡翻滾湧動，迴圈映現。

今年剛剛入冬，就訂好了冰島的機票 和度假屋。可是出發前查看天氣，七天六夜的逗留時間裡只有兩天在傍晚時分天空是晴朗的，其餘五天，全是陰雨連綿，狂風肆虐。

噴薄而出的朝陽。(圖皆為作者提供)

陰雨天氣 差點放棄

這種天氣，估計能看到極光的機會為零。難道千里迢迢的跑去冰島，只為喝喝風，淋淋雨？我沮喪地說，不去了，不去了。

「不去的話損失有點嚴重，訂的機票和度假小屋都是百分百不能退單，一分銀兩也要不回來喲。」先生提醒我。

「不去只是浪費了金錢，而去的話，除了要加倍的浪費金錢之外，還要損失時間，消耗精力。如若沒見到極光，還要糟心煩悶後悔。大冷天本來就沒什麼風景的，每日看著烏雲翻滾，小雨蕩滌，寒風撲面，只能龜縮在度假小屋裡嘆氣唉聲，你覺得去或不去，哪個更划算些？」

「還是去吧，不要對極光抱有任何期待，我們輕輕鬆鬆的出發，就當去看一看冰島國的山山水水，體驗一下她的風霜雨雪，如何？」

看得出，先生是想去的，況且，他花了大量的時間做攻略，我不能給他出難題，那就去吧。

準時登機，準時啟航，準時抵達冰島。

約好早上6點40分在機場客廳接應我們的租車公司沒見人影。現在都快8點了，我們善意的認為，人家應該是等得不耐煩，走了。

電話打過去，沒人接。我們隔一會兒撥一次，連打了數次，仍然沒人接。

我們在一張長椅裡坐下，打開手機，我看小說，先生看新聞。

不久，聽到背後的長椅裡，有人在打呼嚕，而且響聲越來越大；我倆都笑了起來。先生走過去，站在打呼嚕的人旁邊。居然發現他抱著我們那個租車公司的牌子。

「昨晚睡覺太晚，忘記充電，手機沒電了。」約翰終於坐起來，舉起公司的牌子，繼續解釋說，他其實6點半就到這裡了。

到達租車公司，下車後發現地面比機場那邊更滑，我不敢亂動，便留在停車場守著行李，先生跟著約翰進公司去拿鑰匙。

等了好久，沒見先生出來。外面實在太冷了，推著兩箱行李，小心翼翼的挪步過去，我也進了公司。

等老闆終於出現的時候，平時好脾氣的我也幾乎按耐不住性子了。但是，看著跟約翰一樣睡眼惺忪的老闆，我趕緊給自己灌雞湯：旅遊，不只是看風景拍照片嘗美食，要學會享受每個時刻每個細節每個事件。重要的是，女生什麼時候都要耐心要有禮要優雅。

先生認真檢查車胎，又發動車子試了試，開心的說：「形象是差了點，但車子相當不錯的。老兵是個好名字，就它了，上車，出發！」

從租車行出來，我們就奔跑在冰島著名的旅遊黃金圈了。經由41號、1號、36號、37號公路，一路向著度假小屋進發。

張狂的朝霞。(圖皆為作者提供)

朝陽升起 懾人心魄

這時，太陽還沒出來，城市還在沉睡中，朝霞卻等不及了。她橫跨大地，倒映在水面，湮沒了山頂，漫舞飄遙，囂張的占領著目之所及的每一個角落。

「運氣不錯啊，好在沒取消行程。」被這始料未及的好天氣和美景包圍著，我的心裡別提有多美啦。原來只要堅持，再糟糕的境遇也會有好運相伴的。

公路上，擠滿了趕著去上班的小車、送貨的大車和像我們一樣來旅遊的客車或計程車。車輛平均速度只有每小時50公里左右。這樣的速度，使我可以從從容容的用手機和相機輪番上陣，把冰島國清晨的美景盡收囊中。

途經冰島著名的國家公園辛格維利爾公園(Thingvellir National Park)時，碰巧遇到太陽緩緩升起。霎時間，太陽、湖泊、小島、雪山、雲霧構成了一幅幅懾人心魄的畫卷。一個多小時的路程，我們一路玩過去，開了三個多小時。

那是極光嗎？(圖皆為作者提供)

拍條小橋，聊以自慰。(圖皆為作者提供)

到了度假小屋，飢餓感襲來。好在路上買了足夠七天的食品。架起鍋頭，趕緊煮了兩碗雞湯麵。正美滋滋的吃著，剛剛外邊還天藍陽嬌雲白的，突然就烏雲密布，電光閃閃，雷聲隆隆，接著呼呼的颳起了狂風，下起了大雨。

「沒辦法啊，那我開老兵帶你去溜達溜達，咱們來個雨中散車吧。」先生提議。

「好！」我即刻穿上羽絨服，帶上手機、相機，帶上所有的冬衣棉帽，出發了。

看衛星雲圖，從度假小屋往南，一個叫Hella的地方晚些時候天空放晴，興許能看到極光。我們就朝那個方向開去。

除周圍村子零星的燈火，路上看不到什麼景色。跑了20分鐘後，雨停了。見到一條亮著燈的橋，我讓先生放慢速度，舉起手機就狂拍。

「你也太LOW了，這小橋也拍得如此熱烈。」先生嘲笑道。

「見不到極光，先拍條橋安慰一下自己。畢竟，這是冰島國的橋嘛。」

日照金山，氣勢磅礴。(圖皆為作者提供)

老兵傷痕一瞥。(圖皆為作者提供)

極光倒影 絕美對稱

過了橋沒多久，左前方出現了幾股強烈的金色光束。極光！我興奮的喊了起來。

「不像，極光不會全是金色的，」先生扭頭看了看，搖搖頭說：「那應該是遠處小鎮的燈光。」

「燈光哪會這麼亮，這麼美。」我堅持要他停車。

停下車了才發現，那幾個光束確實是一個小鎮射向天空的燈光。

不久，我發現右前方的半邊天一片通紅，是極其漂亮的玫瑰新娘紅。那又是什麼光啊？我再也不敢說那是極光了，但真的很美。

車停下來後，我打開車窗，一看，外面是一對老夫婦，便說：「你們好，請問這裡有什麼情況嗎？」

「有啊，大情況！」正在拍照的老先生轉過身來，樂呵呵的說。

「看，那漂亮嗎？」女士興奮的指著那片玫瑰紅，問我。

真真切切的看到極光。(圖皆為作者提供)

一雙失望的小眼睛。(圖皆為作者提供)

「太美啦！請問那是極光嗎？」一心一意飛這老遠來看極光，居然問這樣的問題，我都覺得自己不是太幽默就是太愚蠢了。

「對啊，難得一見的玫瑰新娘紅極光。在冰島十幾天了，這麼大一片這麼漂亮，我們也第一次見呢。」說完，女士把她的手機遞過來給我看她剛剛拍到的照片。

「哇，紅色的極光倒影在寧靜的水面，絕美的對稱，太震撼了！」

我倆趕緊繼續向前，去找開闊的地方停車，因為他們這個位置只能停一輛車。

最終，我們把車停在了一個黑著燈的農莊門口。在這條鄉村小道，恐怕再也找不到比這裡更寬更安全的停車位置了。抬頭發現天空星光閃爍，若是沒有極光，觀賞一晚星星也不錯。我正這麼想著，一道亮光從天而降，傳說中的極光真真切切的來了。

黑白穹頂。(圖皆為作者提供)

在極光穹頂之下。(圖皆為作者提供)

飄移光幕 傾瀉而下

剛開始的時候，極光像被風吹動的絲帶，蜿蜒著盤旋著，從天邊招招搖搖的一路輕揚而來，越近越漂亮。在我們前方停了下來，我們用肉眼看到了清晰無比、鮮亮奪目的極光啦。

她的最上方是大片大片如初春嫩芽般的青色；往下，是淡淡的紫色和粉色，輕柔而神祕；中間最耀目的主色，是我們剛剛錯過的玫瑰新娘紅，妖嬈嫵媚又狂野；主色的下方，是一抹溫暖的米黃色，低調又優雅；極光的最下端，是一道鮮脆濃郁的蘋果綠。她飽滿堅實，活力十足。她把整條極光穩穩地托住，與遼闊的大地完美地融為一體。

不久，極光彙聚起來，高高地掛在我們的頭頂上，形成一個絢麗斑斕的穹頂。空中，像有無數輕盈的精靈，把那一條條五顏六色的光線，合攏成一圈不停地飄移著的光幕。光幕從穹頂傾瀉而下，在滿天繁星一閃一閃的見證中，五光十色，柔軟如絲的灑向大地。

極光源源不斷飄然而至，一波比一波濃烈，一波比一波耀目。

腳站累了，脖子吊酸了，雙手凍僵了，我乾脆躺在冰冷的土地上。這一躺，才發現，原來仰臥，才是最佳的觀賞角度。

穹頂懸在星空中遙不可及，高不可量。整個天空就像一個倒掛的萬花筒，而我就在這華麗的萬花筒中心，和星星一起微笑，和極光一道起舞，靈動輕盈，燦爛如光。