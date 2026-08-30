旅遊／石頭城與金草灘 古蹟伴美景

遙立天邊的醒目牌子。(圖皆為作者提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 石頭城位於帕米爾高原，是絲路重要據點與古西域都城遺址。

石頭城位於帕米爾高原，是絲路重要據點與古西域都城遺址。 重點二： 玄奘與馬可孛羅曾途經此地，使石頭城更添歷史與傳奇色彩。

玄奘與馬可孛羅曾途經此地，使石頭城更添歷史與傳奇色彩。 重點三：金草灘為高原珍貴濕地，與石頭城相映成獨特山河景觀。

遊覽車行在新疆 帕米爾高原的風景路線上，奔向塔縣的石頭城及金草灘。突然看到一塊鮮紅大字牌，矗立在杳無人跡的荒野裡：「崑崙山開始的地方─塔什庫爾干」趕緊搶拍一張。原來帕米爾高原是崑崙山脈的西部起點，崑崙山脈從帕米爾高原東部開始，一直延伸到中國西部，綿延約2500公里，被譽為萬山之祖。難怪我們在帕米爾高原的塔什庫爾干會看到這樣一個搶眼醒目、口氣極大的牌子。

回望古城有如皇冠-皇冠之城全景。(圖皆為作者提供)

石頭城 絲路重要據點

石頭城坐落在高原的群山之中，是這片高原上的一處標誌性建築。帕米爾高原平均海拔在4000至7700米之間，其上擁有豐富的山地景觀和古代遺址，而石頭城則是其中最為著名的一座。帕米爾高原是古絲綢之路上的重要節點，石頭城作為這一古道上的重要據點，見證了該地區豐富的歷史文化，是古代文明交流的歷史證明。

城堡建於高丘上，始建於漢代，為古西域蒲犁國王城與朅盤陀國都城，唐代時設蔥嶺守捉所，清光緒年間設蒲犁廳。遺址總面積10萬平方米，分内外兩重城垣，外城周長3600米，城牆高達6米，頂部寬1-3米，城牆四角曾有望樓，可惜都已坍塌，僅存部分城牆與民居殘址。內城保留1285米城垣及土坯哨所遺跡，現存晉唐寺院、清代官署等建築遺跡。

群鴨戲水池中央。(圖皆為作者提供)

內城中心博望台。(圖皆為作者提供)

傳說古時色勒庫爾國有位出色的國王，他想修建一座宮室，供南來北往的商隊歇腳，只是苦於没有辦法。有一天，一個神祕過路的老者想了一個好辦法。於是，國王在選定高丘之後，立即下令，讓全國的百姓排成行，從塔什庫爾干河一直排到阿甫拉西雅布山上，採挖和傳送石塊，經過40個晝夜的苦辛，運上去足夠的石頭；接著他們又在山下挖土和泥，一桶一桶地傳遞到高丘上，經過40天的努力，運上去足夠的泥土；再經過40個晝夜不停的全民努力，一座建在高崗上，寬敞宏大的宮室巍然屹立，它就是石頭城。

爬上石頭城第一段台階，站在亂石堆的外城牆內，遙想當年國王動員全國百姓，挖山石混泥土，搬運夯土建宮殿的辛勞，如今外牆倒塌，城內也已成大堆大堆的石礫廢墟，古城的滄桑令人唏噓。

玄奘講經處。(圖皆為作者提供)

玄奘 留弘揚佛法足跡

據說古絲綢之路著名旅行家馬可孛羅和唐玄奘等都曾到此，使塔什庫爾干石頭城更富傳奇色彩。13世紀末馬可孛羅隨父親和叔父沿著絲綢之路東行時，經過並描述了帕米爾高原上的喀什噶爾，就是眼前的石頭城。唐代玄奘大師前往天竺求經，飄泊17年後滿載而歸，他途經崑崙時，也曾在這片帕米爾高原上留下了弘揚佛法的足跡。根據大唐西域記卷十二裡朅盤陀國的記載，公元644年，玄奘西行求法歸來，途經此國，曾停留在此20多天，宣講從印度研習的佛法精義。據說當地民眾與僧眾聞訊後，都「焚香禮拜環聚聆聽」，如今的寺廟遺址僅剩石礫，後人在當年講經處建了個牌坊，緬懷佛門高僧，慨嘆歷史遺跡難保存。

石頭城首段階梯-門口及外牆遺跡。(圖皆為作者提供)

博望台 源自張騫封號

博望台是石頭城的制高點及內城中心，據專家考證，此處是當年朅磐陀王處理朝政的場所。石頭城是當年的都城所在地，博望兩字源自絲綢之路開拓者張騫的封號，博望侯張騫因出使西域鑿通絲路的壯舉獲此殊榮。

步下長長的樓梯回眸一望石頭城，方知皇冠之城言之不虛。根據告示牌解釋，當地人稱石頭城為「塔吉卡拉」，塔吉意思是王冠，卡拉意為城堡。在燦爛的陽光下，即使城堡已不再屹立壯觀，我們仍能感受到它千年前的磅礡氣勢與榮耀。

我們一行60人大隊，只參觀了內城遺跡，即使如此，沿著高高低低的階梯，彎彎曲曲的步道，站在高高的內城望向遠天，遙想當年建城的苦辛與人類的智慧，也夠我們追思與懷古了。

緊鄰石頭城東側，寬闊的塔什庫爾干河谷形成了一片濕地，成為新疆帕米爾高原阿拉爾國家濕地公園的重要組成部分，這就是金草灘。此處為國家一類保護濕地，總面積達10萬畝，背靠壯麗峻峭又綿延的群峰，旁邊依傍著古老荒涼的石頭城遺址，中間還有塔什庫爾干河靜靜流淌，形成峻嶺、遺址、濕地、草甸、河流、雪山共存的獨特高原油畫景觀。當然金草灘亦是觀賞和拍攝石頭城的最佳地點，置身於此，可以盡覽整座石頭城全貌。

亮麗金草灘。(圖皆為作者提供)

金草灘回眸皇冠城。(圖皆為作者提供)

疑似仙境金草灘。(圖皆為作者提供)

金草灘 高原珍貴濕地

這塊高原濕地的形成，主要依賴於帕米爾高原上著名的慕士塔格峰、公格爾九別峰等雪山的冰川融水，積水成河，流經此地時，受地形平緩的影響，水流減速並發生溢流、滲透，形成了一片廣闊的沼澤化草甸。這裡海拔約3100公尺，擁有完整的濕地生態系統，是高原上珍貴的水源調節區，對保育當地的生態系統發揮了重要的作用。

步下皇冠石頭城的台階，近在眼前的是一片亮麗的草灘濕地風光。遠山層疊小河蜿蜒，濕地裡9月金燦燦紅豔豔的草灘，片片鋪陳在淺水窪裡。時間不夠了，導遊要我們遠觀即可，不必去走步道，但是千里遠來，美景就在眼前，怎能不進去走一遭？

養鴨人家，背依峻嶺皇冠。(圖皆為作者提供)

不聽導遊勸，衝入草甸的步道。眼前一亮，四隻黑天鵝優游戲水，心想先快步跑去另一頭，搶拍一張大片原野牛兒低頭飽餐的鏡頭，等回過頭來，慘啦！四隻天鵝只剩兩隻，我的另外兩隻寶貝不知道偷溜去哪兒了？一時的錯誤決斷，失去拍攝至少四隻天鵝戲水的機會，真要扼腕嘆息。

懊惱地一轉身，心想著「快跑，一定要追上大隊人馬。」沒想到更吸睛養眼的美景直撲眼前。沿河而建的木質棧道彎曲有致、棕紅色的圍欄、高高的木橋、延伸出來的觀景台、壯麗的山岩 、波光如鏡倒影清晰，這時候只知停步拍照，真的完全忘了即將遲到的事兒了。

黑天鵝成雙戲水。(圖皆為作者提供)

美景驚呆了的瞬間之後，理智告訴我：「要遲到了」，趕緊沿著木棧道用百米衝刺的速度飛奔而去。沒想到寬闊的視野，又另有仙境裹住我的雙腳，斜陽中小屋及養鴨人的倒影清晰地倒映水中、路邊紅色低矮的圍欄，一排綠樹高矮參差坐落其後，左側皇冠城再次躍入眼簾，遠山更忠實地護衛著這一方寧靜仙境，河面上不同顏色的鴨群點點，有如仙女戲嬉水中央。請別怪我，遲到已成定局。

唏噓石頭城，歷史成追憶；

絕美金草灘，秋色無邊際。

短文一篇，聊記一段古蹟美景相映襯的新疆訪史蹟追美景旅程。

外城殘留的石礫廢墟遺址。(圖皆為作者提供)