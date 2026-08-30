周日動動腦／清代哪個名人嗜好為人寫輓聯，還偷偷給活人寫？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.根據希臘神話，什麼植物原是一個貌美的女神，因為成為冥王的小三，被暴怒的正宮踩扁在地上才變成植物？

2.清代死傷最慘重的「太平天國之亂」，其領袖洪秀全宣稱自己是誰的親弟弟？

3.自紐約帝國大廈落成以後，世界第一高樓始終在美國，直到1999年被亞洲哪個國家的哪個建築取代？

4.世上現存體型最龐大，重達150噸以上，光舌頭重量就相當一頭成年大象的巨型動物是什麼？

5.宋代流行一種叫「打馬」的賭棋遊戲，哪位賭技超絕的人將其技巧訣竅寫成一部《打馬圖經》？

6.巴黎有個歷史悠久的珠寶商「尚美」(Chaumet)，當年是因哪兩個名人的賞識才一舉成名？

7.清代哪個歷史名人嗜好為人寫輓聯，還偷偷給活人寫，連親朋好友都被他寫了個遍？

8.社會學一個著名理論：因受限於大腦新皮質(Neocortex)的大小，人類能夠維持緊密且穩定人際關係的人數極限大約是150人。這是什麼理論？

9.全球唯一沒有原住民的國家是哪一國 (亦即沒有任何一人是土生土長的本國人) ？

10.中國古人將傳統樂器按照製造材料分為金、石、絲、竹、匏、土、革、木八種，這種分類法稱為什麼？

答案：1.薄荷 2.耶穌 3.馬來西亞，雙峰塔 4.藍鯨 5.李清照 6.拿破崙、約瑟芬 7.曾國藩 8.鄧巴數 9.梵蒂岡 10.八音